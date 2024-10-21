Войска РФ пытались вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, - Генштаб

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Войска РФ продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 67.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, украинские защитники принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь нашей территории.

Удары по территории Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня пострадали, в частности, громады населенных пунктов Бояро-Лежачие, Краснополье, Басовка, Мезеновка, Новенькое и Мирополье Сумской области; Михальчина Слобода и Полесье Черниговской области.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Хотина, Басовки, Речек, Белополья и Краснополья Сумской области.

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Обстановка на Харьковщине

По данным Генштаба, на Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды атаковали Силы обороны в районах Лозовой и Вишневого. Одно боестолкновение еще продолжается.

Обстановка на Востоке

Генштаб информирует, что на Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Новомихайловки, Петропавловки и Тернов. Шесть боев завершились, еще один - продолжается. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

"Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского и Переездного на Северском направлении. С начала суток здесь состоялось два бесполезных штурма противника", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении с начала суток авиация оккупантов нанесла удары КАБами и НАРами по Пазено, Майскому и Часовому Яру.

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Как информирует Генштаб, на Торецком направлении агрессор один раз пытался вклиниться в нашу оборону в районе Торецка. По этому же городу оккупанты нанесли удары КАБами.

"На Покровском направлении российские захватчики совершили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 атак противника, девять боестолкновений - еще продолжаются", - дают в Генштабе.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 15 раз в сторону населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Максимильяновка, Георгиевка, Дальнее, Екатериновка и Антоновка. Семь попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

Обстановка на Юге

Также Генштаб отмечает, что на Времевском направлении состоялось восемь вражеских атак неподалеку Богоявленки, Новоукраинки и Золотого. Три боя еще продолжаются.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки.

На остальных направлениях - без особых изменений.

"Продолжается операция в Курской области. Авиация рф продолжает бить по российским городам и селам. С начала суток российские самолеты нанесли 22 удара 32 КАБами по своей территории", - резюмируют в Генштабе.