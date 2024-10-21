За сутки на фронте произошло почти 200 боестолкновений. Более половины из них - на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 197 боевых столкновений. Враг атаковал на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Покровском, Кураховском, Времевском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением шести ракет, а также 78 авиационных ударов, в частности сбросил 135 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил более четырех тысяч обстрелов, из них 136 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1424 дрона-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Малушино, Новенькое, Яблоновка, Дергачи, Богуславка, Харьков, Волчанск, Синьково, Надежда, Северск, Часов Яр, Славянск, Ильинка, Стенки, Торецк, Леонидовка, Селидово, Шевченко, Новотроицкое, Новодаровка, Богоявленка, Великая Новоселка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Пятихатки, Лобково, Ивановка.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении противник четыре раза проводил безуспешные наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло двенадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосинового.

На Лиманском направлении наши войска остановили 20 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Новомихайловки, Ямполовки, Новосадового, Тернов, Заречного и Серебрянского лесничества.

Одна атака неподалеку Ивано-Дарьевки отбита Силами обороны на Северском направлении.

Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируется.

Враг пять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.

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46 атак, такое количество за минувшие сутки отражено нашими защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Селидово и Луча, где состоялось соответственно 22 и 9 боестолкновений.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное оккупанты 59 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Одиннадцать атак противника остановлено нашими защитниками в районе Богоявленки и одну - вблизи Новоукраинки, что на Времевском направлении.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении вражеские подразделения трижды пытались продвинуться в районе Работино.

На Приднепровском направлении наши воины шесть раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Курская операция

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 41 авиаудар, применив 72 управляемые авиабомбы.

Потери врага

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1710 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 24 танка, 64 боевые бронированные машины, 24 артиллерийские системы, одно средство ПВО, 46 БпЛА оперативно-тактического уровня, 47 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.

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