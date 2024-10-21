За добу на фронті відбулось майже 200 боєзіткнень. Понад половину з них - на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб
Протягом минулої доби відбулось 197 бойових зіткнень. Ворог атакував на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Покровському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабі ЗСУ.
Обстріли України
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 78 авіаційних ударів, зокрема скинув 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 136 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1424 дрони-камікадзе.
Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Малушине, Новеньке, Яблунівка, Дергачі, Богуславка, Харків, Вовчанськ, Синькове, Надія, Сіверськ, Часів Яр, Слов’янськ, Іллінка, Стінки, Торецьк, Леонідівка, Селидове, Шевченко, Новотроїцьке, Новодарівка, Богоявленка, Велика Новосілка, Новоданилівка, Мала Токмачка, П’ятихатки, Лобкове, Іванівка.
Бойові дії на сході
На Харківському напрямку противник чотири рази проводив безуспішні наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська.
Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла дванадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили 20 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Тернів, Зарічного та Серебрянського лісництва.
Одну атаку неподалік Івано-Дар’ївки відбито Силами оборони на Сіверському напрямку.
Дві спроби загарбників просунутись уперед поблизу Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована.
Ворог п’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.
46 атак, таку кількість за минулу добу відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового та Променя, де відбулось відповідно 22 та 9 боєзіткнень.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне окупанти 59 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
Одинадцять атак противника зупинено нашими оборонцями в районі Богоявленки та одну - поблизу Новоукраїнки, що на Времівському напрямку.
Ситуація на півдні та півночі
На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи тричі намагались просунутись в районі Роботиного.
На Придніпровському напрямку наші воїни шість разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.
Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.
Курська операція
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 41 авіаудар, застосувавши 72 керовані авіабомби.
Втрати ворога
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1710 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 24 танки, 64 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, один засіб ППО, 46 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@ "Курахівський напрямок.
В районі Катеринівки зберігається висока інтенсивність бойових дій. Противник продовжує атаки маневреними групами у напрямку південно-східної та східної околиць населеного пункту.
Противник просунувся на західній околиці Максимільянівки і продовжує тиснути на південь уздовж лісосмуг і на захід на східній околиці дачного селища «Енергетик», де встановив свій прапор.
📍47.983510, 37.363055
Покровський напрямок.
На схід від Селидового російські війська здійснили штурм території шахти «імені Д.С.Коротченка», атакуючи піхотними підрозділами з території Селидівського заводу ЗБВ. ЗСУ вдалося відбити накати супротивника.
📍48.1541767, 37.3278137
У північній частині Гірника російські війська просунулися вздовж ряду вулиць на ділянці завширшки до 950 метрів на глибину до 600 метрів.
Желанне Друге перейшло під контроль супротивника.
Торецький напрямок.
На південь від Торецька противник зробив спробу просунутися до південної околиці міста піхотним підрозділом, проте дроноводи ЗСУ вчасно виявили сили противника і завдали вогневого ураження.
Інтенсивність зіткнень у трикутнику між Нелєпівкою, Торецьком і Залізним збільшується.
📍48.3674613, 37.8447002
У центрі Торецька зберігається висока інтенсивність бойових дій. Противник зайняв 2 будинки по вулиці Дружби і спробував прорватись піхотним підрозділом до Палацу культури через Центральний парк, де був зупинений дроноводами ЗСУ.
📍48.397532, 37.852159
Уздовж вулиці Героїв Праці маневрені групи противника продовжують штурмові дії у напрямку вулиці Мирна.
📍48.398083, 37.865477
Куп'янський напрямок.
На захід від Сіньківки російські війська продовжують тиснути в районі лісового масиву у напрямку північно-західної околиці Петропавлівки.
У Кругляківці ситуація залишається динамічною.
На захід від Андріївки противник просунувся на глибину до 1.35 км і зайняв східну околицю Вишневого. Заняття цього н.п. відкриває супротивникові дорогу для руху по висотах пануючого хребта у південному напрямку, що надалі, якщо не відбудеться зміни нинішньої тенденції, дозволить супротивникові піти у наступ на Борову.
Курська область.
У Кореньовському районі російські війська зайняли н.п. Вєтрєно, Матвєєвка, Жеболовка, Дуровка, більшу частину Ольговки і просунулися у Любимовці, в районі балки Розпадна та урочища Корнюшкін Яр."