Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 680230 (+1710 за добу), 9071 танк, 19 589 артсистем, 18 175 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 678 520 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.10.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 680230 (+1710) осіб,
- танків ‒ 9071 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18175 (+64) од,
- артилерійських систем – 19589 (+24) од,
- РСЗВ – 1232 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 979 (+1) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17333 (+46),
- крилаті ракети ‒ 2624 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27034 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 3479 (+3)
Топ коментарі
+27 Валентин Коваль #587289
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+23 Qq Qqq #455433
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+18 володимир омельянов
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На разі за жовтень 25 800 чумардосів, до рекордних 39 тис потрібно 13 200. Ще є 11 діб, тобто потрібно 1200 середньодобово, станом на зараз середньодобові втрати складають рекордні 1290 (вересень 1271, травень 1256).
На тиждень прогнозують не погану погоду - рекорду бути.
Вже виправили
163! одиниці техніки та 1710! чумардосів за день.
Логістика перевалила за 27000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 680 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
і
Зараз - скопом - північнокорейські громадяни ...
Далі - є наприклад "дружні" В"єтнам , Куба ...., і т.д.
І якщо ви настільки ідіот, що думаєте, ніби після офіційних звернень верховної виконавчої влади декількох країн "південного півдня" (Індія, Непал, Шрі-ланка, тощо) в цих країнах збереглися "легальні" вербувальники в засрашинську армію - то ви клінічний ідіот.
Саме тому - північнокорейці. Бо в ***** вичерпались наявні можливості з винайму найманців, а нових - поки що немає.
Логістика просіла, на 2 тисячі за місяць може і не вийти.
680 тис чумардосів з початку війни і 320 тис з початку року - з такими темпами не те що лад, пельменів на всіх не вистачить.
дякуємо Вам , дорогі наші захисники ,
за гарну і корисну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼