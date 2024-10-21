Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 680230 (+1710 за добу), 9071 танк, 19 589 артсистем, 18 175 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 678 520 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.10.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 680230 (+1710) осіб,

танків ‒ 9071 (+24) од,

бойових броньованих машин ‒ 18175 (+64) од,

артилерійських систем – 19589 (+24) од,

РСЗВ – 1232 (+0) од,

засоби ППО ‒ 979 (+1) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17333 (+46),

крилаті ракети ‒ 2624 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27034 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 3479 (+3)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Близько 15 ліквідованих російських штурмовиків валяються на полі бою. ВIДЕО 18+