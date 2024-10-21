УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6364 відвідувача онлайн
Новини
7 987 39

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 680230 (+1710 за добу), 9071 танк, 19 589 артсистем, 18 175 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 678 520 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.10.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 680230 (+1710) осіб,
  • танків ‒ 9071 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18175 (+64) од,
  • артилерійських систем – 19589 (+24) од,
  • РСЗВ  – 1232 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 979 (+1) од,
  • літаків  – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17333 (+46),
  • крилаті ракети ‒ 2624 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27034 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3479 (+3)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Близько 15 ліквідованих російських штурмовиків валяються на полі бою. ВIДЕО 18+

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17821) Генштаб ЗС (6772) ліквідація (4076) знищення (7558)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Пішли на рекорд!
показати весь коментар
21.10.2024 07:59 Відповісти
+23
Минув 3897 день москальсько-української війни.
163! одиниці техніки та 1710! чумардосів за день.
Логістика перевалила за 27000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 680 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
показати весь коментар
21.10.2024 08:48 Відповісти
+18
Схоже в рашиського виродка путіна криша зовсім поїхала , йому свого гарматного мяса не жаль,а тупе рашиське бидло здихає в імя злочинця терориста який в хворих своїх уявленях марить російською імперією 19 століття.
показати весь коментар
21.10.2024 08:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пішли на рекорд!
показати весь коментар
21.10.2024 07:59 Відповісти
Декілька днів незвично мало артилерії. Для контрбатарейної боротьби нашим не вистачає снарядів?
показати весь коментар
21.10.2024 08:44 Відповісти
Іх немає - від слова зовсім - на Донбасі кацапи по нас 12 снарядів - ми ім 1
показати весь коментар
21.10.2024 08:47 Відповісти
Схоже на те.
На разі за жовтень 25 800 чумардосів, до рекордних 39 тис потрібно 13 200. Ще є 11 діб, тобто потрібно 1200 середньодобово, станом на зараз середньодобові втрати складають рекордні 1290 (вересень 1271, травень 1256).
На тиждень прогнозують не погану погоду - рекорду бути.
показати весь коментар
21.10.2024 10:35 Відповісти
Здаєтся, пані та панове, шо 1710 дохлих за добу свинособак ще не було.
показати весь коментар
21.10.2024 08:00 Відповісти
На початку війни було по 2000+
показати весь коментар
21.10.2024 08:37 Відповісти
1740 було, а 1710 ще не було.
показати весь коментар
21.10.2024 09:30 Відповісти
Схоже в рашиського виродка путіна криша зовсім поїхала , йому свого гарматного мяса не жаль,а тупе рашиське бидло здихає в імя злочинця терориста який в хворих своїх уявленях марить російською імперією 19 століття.
показати весь коментар
21.10.2024 08:04 Відповісти
Бидло здихає за грошенята,а на ***** їм наплівать...
показати весь коментар
21.10.2024 08:08 Відповісти
Ви дуже помиляєтесь..
показати весь коментар
21.10.2024 11:25 Відповісти
Що з літаками ?
показати весь коментар
21.10.2024 08:04 Відповісти
Так, вчора було 369
показати весь коментар
21.10.2024 08:20 Відповісти


Вже виправили
показати весь коментар
21.10.2024 08:24 Відповісти
В графічній версії якась аномалія, в текстовій як і вчора.
показати весь коментар
21.10.2024 08:55 Відповісти
По-перше, невже так важко виправити цифри, звертає увагу, ща написано "загальні бойові втрати з 24.02.2022 по 20.10.2024( мало б бути 21.10.2024). В самій картинці По-другу -орієнтовні втрати прортивника склали) літаіів 20.10 було 369, а в цій сьогоднішній картинці 357; вертолітів(гелікоптерів) 329 - 326. Це помилка, чи заплутування? Важко порахувати?
показати весь коментар
22.10.2024 08:38 Відповісти
По першому пункту раніше було саме так, писали по сьогоднішній день. Потім десь пів року тому почали писати за вчорашній. Логіка в тому, що рахують станом на 00.00 сьогоднішнього і получається сьогоднішні втрати зможуть показати тільки в завтрашній статистиці. А по інших пунктах так, хтось тупить, напевно штатний адмін у відпустці )
показати весь коментар
22.10.2024 08:50 Відповісти
Тоді миає бути якась послідовність. Сьогодні прийщла таблиця і написано "з 24.02.2022 по 22.10.2024".
показати весь коментар
22.10.2024 20:02 Відповісти
Що це було? Свинособаче стадо на шматки...Добре..
показати весь коментар
21.10.2024 08:05 Відповісти
можливо червоножопі собаки північнокорейського комуняки кіма в цьому списку є частково ...
показати весь коментар
21.10.2024 08:15 Відповісти
...авжеж, шкода окремого обліку немає. тай пуй з ними
показати весь коментар
21.10.2024 08:19 Відповісти
огого. оце-то ціфірь. смачно крякнули лаптєрогі
показати весь коментар
21.10.2024 08:15 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2024 08:18 Відповісти
1710 це з карєйцамі?))А скільки буде ,коли ще іранських стражей привезуть?
показати весь коментар
21.10.2024 08:22 Відповісти
Минув 3897 день москальсько-української війни.
163! одиниці техніки та 1710! чумардосів за день.
Логістика перевалила за 27000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 680 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
показати весь коментар
21.10.2024 08:48 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2024 08:52 Відповісти
1710 хороших москалів то мабуть подобовий рекорд . Слава ЗСУ .
показати весь коментар
21.10.2024 09:06 Відповісти
1710 вбитих та поранених рашистів - це показник, який майже дорівнює тому, після досягнення та утримання якого на фронті протягом тривалого періоду часу - обов'язково стане перелом на користь ЗСУ,- коли рашистська сторона просто не зможе поповнювати свої ряди новими вояками!
і
показати весь коментар
21.10.2024 09:19 Відповісти
Мо своїми не зможе - вже волоче купки "иностранцев" то з Африки , то з Непалу ...
Зараз - скопом - північнокорейські громадяни ...
Далі - є наприклад "дружні" В"єтнам , Куба ...., і т.д.
показати весь коментар
21.10.2024 09:52 Відповісти
У вас застарілі дані. Ті "іноземці", що приїзджали з Непалу та Індії всі вже або мертві, або їх забрали додому - прем'єр-міністр Індії, Нарендра Моді, особисто приїзджав до ***** в гості і вимагав повернути тих півсотні індусів, яких змогли завербувати і які сльозно до Нарендри писали і благали їх забрати з цього північного полюсу. Ну і заодно Моді питав про "а коли нам надішлють 2 полки С-400, які ми ще 2000 року оплатили і які ще в лютому 2024 повністю, з ЗІП-ами та навченим персоналом повинні луби стояти посеред Делі?". На що ***** відповів "приходь в 2026 році", а 2 взводи індусів - таки віддав. Їх легше віддати, ніж неіснуючих 2 полки новеньких С-400.

І якщо ви настільки ідіот, що думаєте, ніби після офіційних звернень верховної виконавчої влади декількох країн "південного півдня" (Індія, Непал, Шрі-ланка, тощо) в цих країнах збереглися "легальні" вербувальники в засрашинську армію - то ви клінічний ідіот.

Саме тому - північнокорейці. Бо в ***** вичерпались наявні можливості з винайму найманців, а нових - поки що немає.
показати весь коментар
21.10.2024 12:32 Відповісти
88 одиниць броні, хоч і повторний але це добовий рекорд у цьому році, не інакше як м'ясо по корейські приїхало.
Логістика просіла, на 2 тисячі за місяць може і не вийти.
680 тис чумардосів з початку війни і 320 тис з початку року - з такими темпами не те що лад, пельменів на всіх не вистачить.
показати весь коментар
21.10.2024 10:53 Відповісти
Надзвичайно була важка ця доба для наших воєнних ,
дякуємо Вам , дорогі наші захисники ,
за гарну і корисну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
21.10.2024 10:54 Відповісти
Намолот великий, але ж не треба забувати, що фронт тримають бригади ЗСУ, які налічують по сто бійців особового складу...
показати весь коментар
21.10.2024 11:54 Відповісти
Не треба обманювати людей. Всі знають, що в бригадах лише по 30 бійців залишились!
показати весь коментар
21.10.2024 12:33 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
21.10.2024 13:06 Відповісти
🙏🙏🙏
показати весь коментар
21.10.2024 18:12 Відповісти
 
 