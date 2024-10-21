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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 680 230 (+1710 за сутки), 9071 танк, 19 589 артсистем, 18 175 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 678 520 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 680230 (+1710) человек,
  • танков - 9071 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин - 18175 (+64) ед,
  • артиллерийских систем - 19589 (+24) ед,
  • РСЗО - 1232 (+0) ед,
  • средства ППО - 979 (+1) ед,
  • самолетов - 369(+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17333 (+46),
  • крылатые ракеты - 2624 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27034 (+47) ед,
  • специальная техника - 3479 (+3)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Около 15 ликвидированных российских штурмовиков валяются на поле боя. ВИДЕО 18+

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19682) Генштаб ВС (6479) ликвидация (3698) уничтожение (7258)


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Топ комментарии
+27
Пішли на рекорд!
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21.10.2024 07:59 Ответить
+23
Минув 3897 день москальсько-української війни.
163! одиниці техніки та 1710! чумардосів за день.
Логістика перевалила за 27000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 680 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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21.10.2024 08:48 Ответить
+18
Схоже в рашиського виродка путіна криша зовсім поїхала , йому свого гарматного мяса не жаль,а тупе рашиське бидло здихає в імя злочинця терориста який в хворих своїх уявленях марить російською імперією 19 століття.
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21.10.2024 08:04 Ответить
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Пішли на рекорд!
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21.10.2024 07:59 Ответить
Декілька днів незвично мало артилерії. Для контрбатарейної боротьби нашим не вистачає снарядів?
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21.10.2024 08:44 Ответить
Іх немає - від слова зовсім - на Донбасі кацапи по нас 12 снарядів - ми ім 1
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21.10.2024 08:47 Ответить
Схоже на те.
На разі за жовтень 25 800 чумардосів, до рекордних 39 тис потрібно 13 200. Ще є 11 діб, тобто потрібно 1200 середньодобово, станом на зараз середньодобові втрати складають рекордні 1290 (вересень 1271, травень 1256).
На тиждень прогнозують не погану погоду - рекорду бути.
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21.10.2024 10:35 Ответить
Здаєтся, пані та панове, шо 1710 дохлих за добу свинособак ще не було.
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21.10.2024 08:00 Ответить
На початку війни було по 2000+
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21.10.2024 08:37 Ответить
1740 було, а 1710 ще не було.
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21.10.2024 09:30 Ответить
Схоже в рашиського виродка путіна криша зовсім поїхала , йому свого гарматного мяса не жаль,а тупе рашиське бидло здихає в імя злочинця терориста який в хворих своїх уявленях марить російською імперією 19 століття.
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21.10.2024 08:04 Ответить
Бидло здихає за грошенята,а на ***** їм наплівать...
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21.10.2024 08:08 Ответить
Ви дуже помиляєтесь..
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21.10.2024 11:25 Ответить
Що з літаками ?
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21.10.2024 08:04 Ответить
Так, вчора було 369
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21.10.2024 08:20 Ответить


Вже виправили
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21.10.2024 08:24 Ответить
В графічній версії якась аномалія, в текстовій як і вчора.
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21.10.2024 08:55 Ответить
По-перше, невже так важко виправити цифри, звертає увагу, ща написано "загальні бойові втрати з 24.02.2022 по 20.10.2024( мало б бути 21.10.2024). В самій картинці По-другу -орієнтовні втрати прортивника склали) літаіів 20.10 було 369, а в цій сьогоднішній картинці 357; вертолітів(гелікоптерів) 329 - 326. Це помилка, чи заплутування? Важко порахувати?
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22.10.2024 08:38 Ответить
По першому пункту раніше було саме так, писали по сьогоднішній день. Потім десь пів року тому почали писати за вчорашній. Логіка в тому, що рахують станом на 00.00 сьогоднішнього і получається сьогоднішні втрати зможуть показати тільки в завтрашній статистиці. А по інших пунктах так, хтось тупить, напевно штатний адмін у відпустці )
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22.10.2024 08:50 Ответить
Тоді миає бути якась послідовність. Сьогодні прийщла таблиця і написано "з 24.02.2022 по 22.10.2024".
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22.10.2024 20:02 Ответить
Що це було? Свинособаче стадо на шматки...Добре..
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21.10.2024 08:05 Ответить
можливо червоножопі собаки північнокорейського комуняки кіма в цьому списку є частково ...
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21.10.2024 08:15 Ответить
...авжеж, шкода окремого обліку немає. тай пуй з ними
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21.10.2024 08:19 Ответить
огого. оце-то ціфірь. смачно крякнули лаптєрогі
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21.10.2024 08:15 Ответить
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21.10.2024 08:18 Ответить
1710 це з карєйцамі?))А скільки буде ,коли ще іранських стражей привезуть?
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21.10.2024 08:22 Ответить
Минув 3897 день москальсько-української війни.
163! одиниці техніки та 1710! чумардосів за день.
Логістика перевалила за 27000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 680 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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21.10.2024 08:48 Ответить
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21.10.2024 08:52 Ответить
1710 хороших москалів то мабуть подобовий рекорд . Слава ЗСУ .
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21.10.2024 09:06 Ответить
1710 вбитих та поранених рашистів - це показник, який майже дорівнює тому, після досягнення та утримання якого на фронті протягом тривалого періоду часу - обов'язково стане перелом на користь ЗСУ,- коли рашистська сторона просто не зможе поповнювати свої ряди новими вояками!
і
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21.10.2024 09:19 Ответить
Мо своїми не зможе - вже волоче купки "иностранцев" то з Африки , то з Непалу ...
Зараз - скопом - північнокорейські громадяни ...
Далі - є наприклад "дружні" В"єтнам , Куба ...., і т.д.
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21.10.2024 09:52 Ответить
У вас застарілі дані. Ті "іноземці", що приїзджали з Непалу та Індії всі вже або мертві, або їх забрали додому - прем'єр-міністр Індії, Нарендра Моді, особисто приїзджав до ***** в гості і вимагав повернути тих півсотні індусів, яких змогли завербувати і які сльозно до Нарендри писали і благали їх забрати з цього північного полюсу. Ну і заодно Моді питав про "а коли нам надішлють 2 полки С-400, які ми ще 2000 року оплатили і які ще в лютому 2024 повністю, з ЗІП-ами та навченим персоналом повинні луби стояти посеред Делі?". На що ***** відповів "приходь в 2026 році", а 2 взводи індусів - таки віддав. Їх легше віддати, ніж неіснуючих 2 полки новеньких С-400.

І якщо ви настільки ідіот, що думаєте, ніби після офіційних звернень верховної виконавчої влади декількох країн "південного півдня" (Індія, Непал, Шрі-ланка, тощо) в цих країнах збереглися "легальні" вербувальники в засрашинську армію - то ви клінічний ідіот.

Саме тому - північнокорейці. Бо в ***** вичерпались наявні можливості з винайму найманців, а нових - поки що немає.
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21.10.2024 12:32 Ответить
88 одиниць броні, хоч і повторний але це добовий рекорд у цьому році, не інакше як м'ясо по корейські приїхало.
Логістика просіла, на 2 тисячі за місяць може і не вийти.
680 тис чумардосів з початку війни і 320 тис з початку року - з такими темпами не те що лад, пельменів на всіх не вистачить.
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21.10.2024 10:53 Ответить
Надзвичайно була важка ця доба для наших воєнних ,
дякуємо Вам , дорогі наші захисники ,
за гарну і корисну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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21.10.2024 10:54 Ответить
Намолот великий, але ж не треба забувати, що фронт тримають бригади ЗСУ, які налічують по сто бійців особового складу...
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21.10.2024 11:54 Ответить
Не треба обманювати людей. Всі знають, що в бригадах лише по 30 бійців залишились!
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21.10.2024 12:33 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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21.10.2024 13:06 Ответить
🙏🙏🙏
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21.10.2024 18:12 Ответить
 
 