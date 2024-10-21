Общие боевые потери РФ с начала войны – около 680 230 (+1710 за сутки), 9071 танк, 19 589 артсистем, 18 175 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 678 520 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 680230 (+1710) человек,
- танков - 9071 (+24) ед,
- боевых бронированных машин - 18175 (+64) ед,
- артиллерийских систем - 19589 (+24) ед,
- РСЗО - 1232 (+0) ед,
- средства ППО - 979 (+1) ед,
- самолетов - 369(+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17333 (+46),
- крылатые ракеты - 2624 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27034 (+47) ед,
- специальная техника - 3479 (+3)
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+27 Валентин Коваль #587289
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На разі за жовтень 25 800 чумардосів, до рекордних 39 тис потрібно 13 200. Ще є 11 діб, тобто потрібно 1200 середньодобово, станом на зараз середньодобові втрати складають рекордні 1290 (вересень 1271, травень 1256).
На тиждень прогнозують не погану погоду - рекорду бути.
Вже виправили
163! одиниці техніки та 1710! чумардосів за день.
Логістика перевалила за 27000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 680 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
і
Зараз - скопом - північнокорейські громадяни ...
Далі - є наприклад "дружні" В"єтнам , Куба ...., і т.д.
І якщо ви настільки ідіот, що думаєте, ніби після офіційних звернень верховної виконавчої влади декількох країн "південного півдня" (Індія, Непал, Шрі-ланка, тощо) в цих країнах збереглися "легальні" вербувальники в засрашинську армію - то ви клінічний ідіот.
Саме тому - північнокорейці. Бо в ***** вичерпались наявні можливості з винайму найманців, а нових - поки що немає.
Логістика просіла, на 2 тисячі за місяць може і не вийти.
680 тис чумардосів з початку війни і 320 тис з початку року - з такими темпами не те що лад, пельменів на всіх не вистачить.
дякуємо Вам , дорогі наші захисники ,
за гарну і корисну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼