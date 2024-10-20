Около 15 ликвидированных российских штурмовиков валяются на поле боя. ВИДЕО 18+
Воины 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады сняли на видео ликвидированную группу оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованном видео можно насчитать около 15 трупов российских штурмовиков.
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показать весь комментарий20.10.2024 16:49 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий20.10.2024 16:56 Ответить Ссылка
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А під цю пісню велика кількість цих довбнів лягала спати...