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Около 15 ликвидированных российских штурмовиков валяются на поле боя. ВИДЕО 18+

Воины 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады сняли на видео ликвидированную группу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованном видео можно насчитать около 15 трупов российских штурмовиков.

Смотрите: Оккупант погибает на поле боя от сбросов боеприпасов бойцов 30 ОМБр. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19670) ликвидация (3693) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (159)


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Топ комментарии
+16
Дурна русня , роблять тури до України , у багнюці здохнути ...а так би на московії , бояри випили , та у своїх канавах хоч би прокинулися ...а в Україні , вічним сном засинають ...ідіоти
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20.10.2024 16:49 Ответить
+5
Картина маслом....
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20.10.2024 16:51 Ответить
+4
ьільших дебілів ніж кацапи важко найти
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20.10.2024 16:56 Ответить
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Дурна русня , роблять тури до України , у багнюці здохнути ...а так би на московії , бояри випили , та у своїх канавах хоч би прокинулися ...а в Україні , вічним сном засинають ...ідіоти
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20.10.2024 16:49 Ответить
Картина маслом....
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20.10.2024 16:51 Ответить
ьільших дебілів ніж кацапи важко найти
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20.10.2024 16:56 Ответить
Ось як у Другу світову ви Німеччину подолали : вєлікіє хєнєрали і мільйони фаршу((
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20.10.2024 17:01 Ответить
Мішки ждут єтіх рєбят. Чорні.
А під цю пісню велика кількість цих довбнів лягала спати...
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20.10.2024 17:13 Ответить
Хоча останні півтора-два десятки років там в якості колискової "залатиє купала" слухали.
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20.10.2024 17:14 Ответить
Гарно сплять кацапи кляті під чудовий супрвід колискової 🌟🌟🌟
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20.10.2024 17:23 Ответить
"Носікі-курносікі сопят" ...
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20.10.2024 17:35 Ответить
соплят
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20.10.2024 18:10 Ответить
Немає такого поняття для кацапів,як "поле бою". Вони валяються на обробній дошкі.
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20.10.2024 17:42 Ответить
охренеть автостоянка белых лад
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20.10.2024 17:44 Ответить
Цапи ідуть війною на вільних людей, гинуть, захищаючи своє рабство. Гидота
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20.10.2024 19:12 Ответить
Вмерти за болотяного царька - почесний обов'язок кожної болотяної істоти, тоді вони усі потрапляють у болотяний рай, де житимуть вічно у болоті щасливі і бухі. Їм це втовкмачують від народження і це називається військово-патріотичне виховання.
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20.10.2024 19:29 Ответить
Тю ! Не могли вже нараду десь під деревами провести ??
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21.10.2024 12:03 Ответить
 
 