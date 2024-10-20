Оккупант умирает на поле боя от сбросов боеприпасов бойцов 30 ОМБр. ВИДЕО
Воины 30-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского захватчика точными сбросами боеприпасов с дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+16 Lija Pazushenko
показать весь комментарий20.10.2024 16:39 Ответить Ссылка
+14 Victor Elkun #512325
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+12 Валентин Коваль #587289
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Дітей з відрубленими головами бачити страшно , жінок згвалтованних а потім в відрізанними геніталіями . Немовлят , зваренних в микроволновці -- ось це страшно .
А це біосмиття зі зброєю в руках -- навіть весело ...
Мнє б с нєвєстай аказацца у вєнца, да с нагою атарвала два яйца...
Ех, етот дєнь.....(на цьому здох).
Отрвали Ваньке лапу.
На него уже не сброшу -
Потому, что стал хорошим.
100 млн таких скидів, і руzкій вапрос буде закрито назавжди.