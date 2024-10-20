Бойцы 73 морского центра ССО атаковали дронами-камикадзе "Дикі Шершні" местоположения российских операторов БпЛА. ВИДЕО

Бойцы 73-го морского центра специальных операций ВСУ уничтожили места расположения российских операторов БпЛА дронами-камикадзе "Дикі Шершні".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в соцсети.

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