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Бойцы 73 морского центра ССО атаковали дронами-камикадзе "Дикі Шершні" местоположения российских операторов БпЛА. ВИДЕО

Бойцы 73-го морского центра специальных операций ВСУ уничтожили места расположения российских операторов БпЛА дронами-камикадзе "Дикі Шершні".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в соцсети.

Для того, чтобы поражений было еще больше, а оккупантов все меньше - присоединяйтесь к сбору своим донатом.

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уничтожение (7245) ССО (532) Дикие шершни (227)


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Чудова робота ,
молодці 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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20.10.2024 14:58 Ответить
 
 