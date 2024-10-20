Бійці 73 морського центру ССО атакували дронами-камікадзе "Дикі Шершні" місця розташування російських операторів БпЛА. ВIДЕО

Бійці 73-го морського центру спеціальних операцій ЗСУ знищили місця розташування російських операторів БпЛА дронами-камікадзе "Дикі Шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у соцмережі.

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