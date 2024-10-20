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Бійці 73 морського центру ССО атакували дронами-камікадзе "Дикі Шершні" місця розташування російських операторів БпЛА. ВIДЕО

Бійці 73-го морського центру спеціальних операцій ЗСУ знищили місця розташування російських операторів БпЛА дронами-камікадзе "Дикі Шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у соцмережі.

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Також дивіться: Воїни 128 ОГШБр знищили кілька одиниць ворожої техніки на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7558) ССО (525) Дикі шершні (232)


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Чудова робота ,
молодці 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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20.10.2024 14:58 Відповісти
 
 