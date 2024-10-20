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Воїни 128 ОГШБр знищили кілька одиниць ворожої техніки на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади продовжують нищити окупантів на Запорізькому напрямку.

На опублікованому відео у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ можна побачити, як воїни мотопіхотного батальйону знищують кілька одиниць ворожої техніки, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

знищення (7558) Запорізька область (3734) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154)


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Гарна робота-виконавцям черговий респект...
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20.10.2024 13:11 Відповісти
Слава ЗСУ!
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20.10.2024 13:22 Відповісти
 
 