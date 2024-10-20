Воїни 128 ОГШБр знищили кілька одиниць ворожої техніки на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Бійці 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади продовжують нищити окупантів на Запорізькому напрямку.
На опублікованому відео у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ можна побачити, як воїни мотопіхотного батальйону знищують кілька одиниць ворожої техніки, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар20.10.2024 13:11 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Vik Tor #521724
показати весь коментар20.10.2024 13:22 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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