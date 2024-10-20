Від директора нудистського пляжу до комбата батальйону К-2: розмова з Кирилом Вересом. ВIДЕО

Герой України, командир батальйону К-2 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, підполковник Кирило Верес до війни працював директором із розвитку нудистського пляжу в Києві. З 2014 року Кирило Верес боронить нашу державу. Він пройшов шлях від старшини до командира батальйону.

Про те, як його підрозділ виконує успішні бойові завдання, дивіться детальніше у відео на ютуб-каналі Бутусов Плюс, повідомляє Цензор.НЕТ.

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