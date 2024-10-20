Від директора нудистського пляжу до комбата батальйону К-2: розмова з Кирилом Вересом. ВIДЕО
Герой України, командир батальйону К-2 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, підполковник Кирило Верес до війни працював директором із розвитку нудистського пляжу в Києві. З 2014 року Кирило Верес боронить нашу державу. Він пройшов шлях від старшини до командира батальйону.
Про те, як його підрозділ виконує успішні бойові завдання, дивіться детальніше у відео на ютуб-каналі Бутусов Плюс, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Александр Тихонов #384931
показати весь коментар20.10.2024 13:24 Відповісти Посилання
+8 Luk Viktor
показати весь коментар20.10.2024 12:39 Відповісти Посилання
+5 Лысый коротышка
показати весь коментар20.10.2024 16:46 Відповісти Посилання
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цілком притаманний чувак
Якесь неприроднє поєднання
Адже такі пляжі для того й існують, щоб не було жодних директив
Комбату низький уклін та вдячність за справжню, а не на словах, роботу по збереженню особового складу та знищенню кацапів. І надіюсь, що найближчим часом його та інших справжніх командирів досвід буде основою для нормативів у війську.
І коли наше .... командування перейде на дивізійну структуру, де основою стануть наші славетні бригади з їх офіцерсько-сержантським складом, який має величезний досвід? І припинять створювати нові бригади з нульовим досвідом на усіх ланках, а на нулі не вистачає людей та зброї і довгий час без ротацій. Резерви потрібні, але не ціною життя досвідчених бійців та втрати територій.
І коли буде створено рота, хоча мабуть і бригада набралася б з цих виродків, саперів з інвалідів-прокурорів, поліціянтів та іншої нечисті, яка поробила собі довідки про інвалідність? Створити одну відкриту, онлайн комісію, де будуть перевіряти здоров'я цієї гидоти, а заодно і тих хто пішов на пенсію до 50-ти років: здоровий-на виході повістка, йди розміновуй.