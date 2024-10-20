Наші захисники захопили у полон російських морпіхів в Курській області. ВIДЕО
Українські захисники в Курській області захопили у полон окупантів із 155-ої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з розмовою із росіянами опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс. Відомо, що у полон потрапили колишні в'язні із колоній суворого режиму.
"Наше завдання? Закріпитися та чекати "Ахмат", - каже окупант.
Нагадаємо, що воїни 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України в результаті бою знищили в Курській області взвод російських солдатів разом з технікою. Бійці зокрема ліквідували окупантів із 155-ої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.
Топ коментарі
+54 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар20.10.2024 11:11 Відповісти Посилання
+26 роман #583809
показати весь коментар20.10.2024 11:10 Відповісти Посилання
+20 Mykola Brat
показати весь коментар20.10.2024 11:21 Відповісти Посилання
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То не морпіхи, то зєки звичайні. Спочатку в полон взяли, потім тільки зрозуміли, кого.
Ну і що, розстрілювати тепер?
Мир, посмотри: они ведь такие же, как мы. Нет, они гораздо хуже: у нас есть Достоевский и Рахманинов, Менделеев и Гагарин, нефть и газ - а у них что, кроме их озверевшего фашизма? Нет, отдайте их нам, мы лучше знаем.
И мир скажет: вы правы, так тому и быть.
Поговорили, камеру выключили, урок загасили.💀💀