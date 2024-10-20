Наші захисники захопили у полон російських морпіхів в Курській області. ВIДЕО

Українські захисники в Курській області захопили у полон окупантів із 155-ої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з розмовою із росіянами опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс. Відомо, що у полон потрапили колишні в'язні із колоній суворого режиму.

"Наше завдання? Закріпитися та чекати "Ахмат", - каже окупант.

Нагадаємо, що воїни 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України в результаті бою знищили в Курській області взвод російських солдатів разом з технікою. Бійці зокрема ліквідували окупантів із 155-ої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Також дивіться: Зупинено спробу ворога захопити переправу через р.Оскіл на Куп’янщині: ліквідовано понад 20 окупантів, знищено 8 БМП і 3 танки, - Нацгвардія. ВIДЕО