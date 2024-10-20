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Наші захисники захопили у полон російських морпіхів в Курській області. ВIДЕО

Українські захисники в Курській області захопили у полон окупантів із 155-ої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з розмовою із росіянами опублікований у телеграм-каналі Бутусов ПлюсВідомо, що у полон потрапили колишні в'язні із колоній суворого режиму.

"Наше завдання? Закріпитися та чекати "Ахмат", - каже окупант.

Нагадаємо, що воїни 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України в результаті бою знищили в Курській області взвод російських солдатів разом з технікою. Бійці зокрема ліквідували окупантів із 155-ої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Також дивіться: Зупинено спробу ворога захопити переправу через р.Оскіл на Куп’янщині: ліквідовано понад 20 окупантів, знищено 8 БМП і 3 танки, - Нацгвардія. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17821) полон (1584)


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Топ коментарі
+54
155-та кацапська українців подонених розстрілює, поранених добиває, над тґлами кбитих чинить глум. Не варто допускаьи їх здачі в український полон. Постріл українського аоїна має лунати швидше, ніж живодер - морпіх з кацапської 155-ої підніме руки.
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20.10.2024 11:11 Відповісти
+26
так і пишіть зеків захопили . морпіхи давно вже хробаків годують .
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20.10.2024 11:10 Відповісти
+20
Якщо його обміняють, то за пару днів він знову буде бігати з автоматом по нашій землі, вбивати, грабувати а якщо попадеться, то знову буде мямлити "меня заставили". Це абсолютно ментально звихнуте населення. Вилікуати його неможливо. Не потрібно навіть пробувати.
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20.10.2024 11:21 Відповісти
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так і пишіть зеків захопили . морпіхи давно вже хробаків годують .
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20.10.2024 11:10 Відповісти
155-та кацапська українців подонених розстрілює, поранених добиває, над тґлами кбитих чинить глум. Не варто допускаьи їх здачі в український полон. Постріл українського аоїна має лунати швидше, ніж живодер - морпіх з кацапської 155-ої підніме руки.
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20.10.2024 11:11 Відповісти
Як на мене - занадто гуманно - однією кулею.... дешево, звісно. Але згадався анекдот .. "Пан має час і натхненні"
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20.10.2024 11:55 Відповісти
Натхненгя мабудь є, а часу точно нема. ЗСУ повинні дотримуватись Женевської конвенції стосовно захисту і гуманного ставлення до полонених. Тому важливо!!! щоб ці морпіхи - живодери не встигали набути статусу полонених, піднявши руки. Тому швидкість - то головне.
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20.10.2024 12:19 Відповісти
Невже ви на передовій і своїм прикладом показуєте побратимам, як швидко треба вбивати ворогів?
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20.10.2024 13:58 Відповісти
З якою метою цікавитеся?
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20.10.2024 15:04 Відповісти
Петицію подати на звання Героя України.
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20.10.2024 22:14 Відповісти
Ви на Героя не тягнете. 😊 Та і не збираюся на вас петицію подавати. Навіть не просіть. 😊
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20.10.2024 23:27 Відповісти
А кто видит? мочить как бешенных собак
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20.10.2024 14:06 Відповісти
Можн побачиьи випадковий дрон.
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20.10.2024 18:03 Відповісти
в полон морпіху....в 155 -и обіцяли живцкм не брати чи то інших піторів??
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20.10.2024 11:16 Відповісти
Друга Світова - радянські віиська пішли в атаку -- політрук реве -- вперед! - за Сталіна ! -- заднім біжить татарин і кричить - вперед! - заставили!!!
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20.10.2024 11:17 Відповісти
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20.10.2024 11:18 Відповісти
А галіХВе мабуть нквдешне
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20.10.2024 11:28 Відповісти
Это не галихве - это он так треники вытянул
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20.10.2024 13:29 Відповісти
дегенерат... біологічний шлак. На рило дивіться - там 10 поколінь алкашів і психів
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20.10.2024 11:57 Відповісти
цих на обмін, нехай у раші це сміття буде
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20.10.2024 11:19 Відповісти
Як Україньским полоненим голови відрізати то вони герої відосікі запусаівти а як самі в полон попадають то "помилуйте бедного рецидивиста нас с колонии призвали воевать невиноватая я"
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20.10.2024 11:20 Відповісти
Якщо його обміняють, то за пару днів він знову буде бігати з автоматом по нашій землі, вбивати, грабувати а якщо попадеться, то знову буде мямлити "меня заставили". Це абсолютно ментально звихнуте населення. Вилікуати його неможливо. Не потрібно навіть пробувати.
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20.10.2024 11:21 Відповісти
Більш доречне питання, яка ходка.
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20.10.2024 11:26 Відповісти
да и раньше были одни понты - где мы, там победа. Пьянь и рвань. Колени им прострелить при " попытке к бегству"
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20.10.2024 14:13 Відповісти
І як завжди: я нє вінават!
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20.10.2024 11:23 Відповісти
Ето вы глупость сделали что берете в плен выродков из 155 бригады которые растреливают наших пленых. Таким образом вы показываете что наказания для них не будет.
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20.10.2024 11:26 Відповісти
якщо зроблять польовий обмін, зеків кинуть знов у бій і тоді вже живими не вийдуть
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20.10.2024 11:48 Відповісти
От якраз тим, що голови наших на кілки насаджували, дійсно прийшла ота сама, причому дуже швидко.
То не морпіхи, то зєки звичайні. Спочатку в полон взяли, потім тільки зрозуміли, кого.
Ну і що, розстрілювати тепер?
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20.10.2024 11:43 Відповісти
Ми не маємо незалежності, в усьому залежні від Заходу, а Захід любить гуманну картінку, навіть ціною власного життя (доведено палестинцями).
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20.10.2024 11:58 Відповісти
Ну і що, розстрілювати тепер? - ні, в сраку поцьомати для гарної картинки, тупих хохлів вже називають "українськими шматами".
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20.10.2024 12:29 Відповісти
Спочатку треба зробити незалежні замкнені цикли виробництва всіх видів зброї та надійні канали обходу санкцій, потім вже можна порушувати всі наявні закони війни.
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20.10.2024 12:31 Відповісти
"Власна зброя", "наявні закони війни" - кацапи голови відрізають, руки голови відрубують, а українські шмати щось там белькочуть про закони та зброю. Вже вся планета бачить, що ти худоба яку можна безкарно різати.
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20.10.2024 12:41 Відповісти
Для особливо обдарованих, ще раз: коли в плані зброї та грошей будете незалежні від думки Заходу, тоді - вперед відрубати руки і труїти газом. Поки ні - будьте паинкьой, радуйте дядюшку, или останетесь без довольствия.
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20.10.2024 12:48 Відповісти
Тупи? Ні, провокатор.
Мир, посмотри: они ведь такие же, как мы. Нет, они гораздо хуже: у нас есть Достоевский и Рахманинов, Менделеев и Гагарин, нефть и газ - а у них что, кроме их озверевшего фашизма? Нет, отдайте их нам, мы лучше знаем.
И мир скажет: вы правы, так тому и быть.
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20.10.2024 13:19 Відповісти
Ты поц забыл? Что бы не кормить чужую армию, нужно кормить свою.
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20.10.2024 14:18 Відповісти
"у меня джип в москве.. рубля не будет на проезд"?
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20.10.2024 11:35 Відповісти
Тепер їх на курорт до золкіна відправлять, де мчх буде з них пилинки здувати та в дупу заглядувати.
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20.10.2024 11:38 Відповісти
біомусор, зеків навіть міняти ніхто не буде,тих хто засвітився на відео забрати в полон для годиться,всіх інших в розхід.
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20.10.2024 11:43 Відповісти
Дуже сподіваюсь що вони спробують втекти.Але це буде невдала спроба і вони таки загинуть за путєна.
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20.10.2024 11:46 Відповісти
Роздягнути до трусів і розстріляти!
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20.10.2024 12:11 Відповісти
Мамою клялися, що цих підарів з 155 брати в полон не будуть, а тут на те вже забули, що ця шваль зробила?
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20.10.2024 12:23 Відповісти
Обміну не може бути. Загинув при спробі втекти.
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20.10.2024 12:23 Відповісти
Якщо подивитись, то майже всі, якщо не всі, кацапські підрозділи розстрілюють полонених, а в нас якісь терпіли дають цигарки та в сраку цьомають, мабуть, подобається як кацапи поводяться, чи, може, ще підсвідомо бояться свого брата образити.
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20.10.2024 12:26 Відповісти
Якщо всіх розстрілювати,то тоді кого будемо обмінювати? Вони ж наших азовців теж не вбивають
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20.10.2024 12:53 Відповісти
это те которые наших хлопцев рассстреливали. я б в плен этих пидаров не брал
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20.10.2024 13:04 Відповісти
Підрозділ той, але м'ясо інше. Те, що розстрілювало, ще влітку гробаків нагодувало.
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20.10.2024 13:30 Відповісти
В якому ще літку? Тиждеь тому орки зі 155ї розстріляли наших дронщиків полонених.
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20.10.2024 20:02 Відповісти
155-ая?
Поговорили, камеру выключили, урок загасили.💀💀
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20.10.2024 13:32 Відповісти
З них такі морпєхі , як з пуйла "падводник."
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20.10.2024 16:03 Відповісти
зечмурі і так звана " в мріях їх верховного карлика пу 2 армія світу"-це те саме гниле нікчемне кацапське гумно
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20.10.2024 17:40 Відповісти
Все святые сперматозоиды *****.
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20.10.2024 20:27 Відповісти
А почему это ходячее гамно называется "морпех"? Уголовник вчера снятый с нар, прошедший недельный курс чего-то там , и посланный сдохнуть за путьку. В каком месте он морской пехотинец???
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21.10.2024 02:48 Відповісти
Patrząc na historię to ,,sława Ukrainie ''nie pasuje mając na uwadze ludobójstwo Polaków wszak ten okrzyk to okrzyk banderowców jakże popularny gdy ci mordowali bezbronną ludność cywilną. ,,Sława gierojom'' bardziej pasuje do obecnych czasów niestety wasza krew zostanie przelana na darmo .Jako człowiek współczuję waszemu narodowi.
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22.10.2024 01:02 Відповісти
 
 