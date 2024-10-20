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Наши защитники захватили в плен российских морпехов в Курской области. ВИДЕО

Украинские защитники в Курской области захватили в плен оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с разговором с россиянами опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс. Известно, что в плен попали бывшие заключенные из колоний строгого режима.

"Наша задача? Закрепиться и ждать "Ахмат", - говорит оккупант.

Напомним, что воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины в результате боя уничтожили в Курской области взвод российских солдат вместе с техникой. Бойцы в частности ликвидировали оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Также смотрите: Бойцы бригады "Азов" взяли в плен 17 российских военных на Торецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19670) плен (2632)


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Топ комментарии
+54
155-та кацапська українців подонених розстрілює, поранених добиває, над тґлами кбитих чинить глум. Не варто допускаьи їх здачі в український полон. Постріл українського аоїна має лунати швидше, ніж живодер - морпіх з кацапської 155-ої підніме руки.
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20.10.2024 11:11 Ответить
+26
так і пишіть зеків захопили . морпіхи давно вже хробаків годують .
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20.10.2024 11:10 Ответить
+20
Якщо його обміняють, то за пару днів він знову буде бігати з автоматом по нашій землі, вбивати, грабувати а якщо попадеться, то знову буде мямлити "меня заставили". Це абсолютно ментально звихнуте населення. Вилікуати його неможливо. Не потрібно навіть пробувати.
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20.10.2024 11:21 Ответить
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так і пишіть зеків захопили . морпіхи давно вже хробаків годують .
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20.10.2024 11:10 Ответить
155-та кацапська українців подонених розстрілює, поранених добиває, над тґлами кбитих чинить глум. Не варто допускаьи їх здачі в український полон. Постріл українського аоїна має лунати швидше, ніж живодер - морпіх з кацапської 155-ої підніме руки.
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20.10.2024 11:11 Ответить
Як на мене - занадто гуманно - однією кулею.... дешево, звісно. Але згадався анекдот .. "Пан має час і натхненні"
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20.10.2024 11:55 Ответить
Натхненгя мабудь є, а часу точно нема. ЗСУ повинні дотримуватись Женевської конвенції стосовно захисту і гуманного ставлення до полонених. Тому важливо!!! щоб ці морпіхи - живодери не встигали набути статусу полонених, піднявши руки. Тому швидкість - то головне.
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20.10.2024 12:19 Ответить
Невже ви на передовій і своїм прикладом показуєте побратимам, як швидко треба вбивати ворогів?
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20.10.2024 13:58 Ответить
З якою метою цікавитеся?
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20.10.2024 15:04 Ответить
Петицію подати на звання Героя України.
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20.10.2024 22:14 Ответить
Ви на Героя не тягнете. 😊 Та і не збираюся на вас петицію подавати. Навіть не просіть. 😊
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20.10.2024 23:27 Ответить
А кто видит? мочить как бешенных собак
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20.10.2024 14:06 Ответить
Можн побачиьи випадковий дрон.
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20.10.2024 18:03 Ответить
в полон морпіху....в 155 -и обіцяли живцкм не брати чи то інших піторів??
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20.10.2024 11:16 Ответить
Друга Світова - радянські віиська пішли в атаку -- політрук реве -- вперед! - за Сталіна ! -- заднім біжить татарин і кричить - вперед! - заставили!!!
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20.10.2024 11:17 Ответить
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20.10.2024 11:18 Ответить
А галіХВе мабуть нквдешне
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20.10.2024 11:28 Ответить
Это не галихве - это он так треники вытянул
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20.10.2024 13:29 Ответить
дегенерат... біологічний шлак. На рило дивіться - там 10 поколінь алкашів і психів
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20.10.2024 11:57 Ответить
цих на обмін, нехай у раші це сміття буде
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20.10.2024 11:19 Ответить
Як Україньским полоненим голови відрізати то вони герої відосікі запусаівти а як самі в полон попадають то "помилуйте бедного рецидивиста нас с колонии призвали воевать невиноватая я"
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20.10.2024 11:20 Ответить
Якщо його обміняють, то за пару днів він знову буде бігати з автоматом по нашій землі, вбивати, грабувати а якщо попадеться, то знову буде мямлити "меня заставили". Це абсолютно ментально звихнуте населення. Вилікуати його неможливо. Не потрібно навіть пробувати.
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20.10.2024 11:21 Ответить
Більш доречне питання, яка ходка.
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20.10.2024 11:26 Ответить
да и раньше были одни понты - где мы, там победа. Пьянь и рвань. Колени им прострелить при " попытке к бегству"
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20.10.2024 14:13 Ответить
І як завжди: я нє вінават!
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20.10.2024 11:23 Ответить
Ето вы глупость сделали что берете в плен выродков из 155 бригады которые растреливают наших пленых. Таким образом вы показываете что наказания для них не будет.
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20.10.2024 11:26 Ответить
якщо зроблять польовий обмін, зеків кинуть знов у бій і тоді вже живими не вийдуть
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20.10.2024 11:48 Ответить
От якраз тим, що голови наших на кілки насаджували, дійсно прийшла ота сама, причому дуже швидко.
То не морпіхи, то зєки звичайні. Спочатку в полон взяли, потім тільки зрозуміли, кого.
Ну і що, розстрілювати тепер?
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20.10.2024 11:43 Ответить
Ми не маємо незалежності, в усьому залежні від Заходу, а Захід любить гуманну картінку, навіть ціною власного життя (доведено палестинцями).
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20.10.2024 11:58 Ответить
Ну і що, розстрілювати тепер? - ні, в сраку поцьомати для гарної картинки, тупих хохлів вже називають "українськими шматами".
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20.10.2024 12:29 Ответить
Спочатку треба зробити незалежні замкнені цикли виробництва всіх видів зброї та надійні канали обходу санкцій, потім вже можна порушувати всі наявні закони війни.
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20.10.2024 12:31 Ответить
"Власна зброя", "наявні закони війни" - кацапи голови відрізають, руки голови відрубують, а українські шмати щось там белькочуть про закони та зброю. Вже вся планета бачить, що ти худоба яку можна безкарно різати.
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20.10.2024 12:41 Ответить
Для особливо обдарованих, ще раз: коли в плані зброї та грошей будете незалежні від думки Заходу, тоді - вперед відрубати руки і труїти газом. Поки ні - будьте паинкьой, радуйте дядюшку, или останетесь без довольствия.
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20.10.2024 12:48 Ответить
Тупи? Ні, провокатор.
Мир, посмотри: они ведь такие же, как мы. Нет, они гораздо хуже: у нас есть Достоевский и Рахманинов, Менделеев и Гагарин, нефть и газ - а у них что, кроме их озверевшего фашизма? Нет, отдайте их нам, мы лучше знаем.
И мир скажет: вы правы, так тому и быть.
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20.10.2024 13:19 Ответить
Ты поц забыл? Что бы не кормить чужую армию, нужно кормить свою.
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20.10.2024 14:18 Ответить
"у меня джип в москве.. рубля не будет на проезд"?
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20.10.2024 11:35 Ответить
Тепер їх на курорт до золкіна відправлять, де мчх буде з них пилинки здувати та в дупу заглядувати.
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20.10.2024 11:38 Ответить
біомусор, зеків навіть міняти ніхто не буде,тих хто засвітився на відео забрати в полон для годиться,всіх інших в розхід.
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20.10.2024 11:43 Ответить
Дуже сподіваюсь що вони спробують втекти.Але це буде невдала спроба і вони таки загинуть за путєна.
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20.10.2024 11:46 Ответить
Роздягнути до трусів і розстріляти!
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20.10.2024 12:11 Ответить
Мамою клялися, що цих підарів з 155 брати в полон не будуть, а тут на те вже забули, що ця шваль зробила?
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20.10.2024 12:23 Ответить
Обміну не може бути. Загинув при спробі втекти.
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20.10.2024 12:23 Ответить
Якщо подивитись, то майже всі, якщо не всі, кацапські підрозділи розстрілюють полонених, а в нас якісь терпіли дають цигарки та в сраку цьомають, мабуть, подобається як кацапи поводяться, чи, може, ще підсвідомо бояться свого брата образити.
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20.10.2024 12:26 Ответить
Якщо всіх розстрілювати,то тоді кого будемо обмінювати? Вони ж наших азовців теж не вбивають
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20.10.2024 12:53 Ответить
это те которые наших хлопцев рассстреливали. я б в плен этих пидаров не брал
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20.10.2024 13:04 Ответить
Підрозділ той, але м'ясо інше. Те, що розстрілювало, ще влітку гробаків нагодувало.
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20.10.2024 13:30 Ответить
В якому ще літку? Тиждеь тому орки зі 155ї розстріляли наших дронщиків полонених.
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20.10.2024 20:02 Ответить
155-ая?
Поговорили, камеру выключили, урок загасили.💀💀
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20.10.2024 13:32 Ответить
З них такі морпєхі , як з пуйла "падводник."
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20.10.2024 16:03 Ответить
зечмурі і так звана " в мріях їх верховного карлика пу 2 армія світу"-це те саме гниле нікчемне кацапське гумно
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20.10.2024 17:40 Ответить
Все святые сперматозоиды *****.
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20.10.2024 20:27 Ответить
А почему это ходячее гамно называется "морпех"? Уголовник вчера снятый с нар, прошедший недельный курс чего-то там , и посланный сдохнуть за путьку. В каком месте он морской пехотинец???
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21.10.2024 02:48 Ответить
Patrząc na historię to ,,sława Ukrainie ''nie pasuje mając na uwadze ludobójstwo Polaków wszak ten okrzyk to okrzyk banderowców jakże popularny gdy ci mordowali bezbronną ludność cywilną. ,,Sława gierojom'' bardziej pasuje do obecnych czasów niestety wasza krew zostanie przelana na darmo .Jako człowiek współczuję waszemu narodowi.
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22.10.2024 01:02 Ответить
 
 