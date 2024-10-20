Наши защитники захватили в плен российских морпехов в Курской области. ВИДЕО

Украинские защитники в Курской области захватили в плен оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с разговором с россиянами опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс. Известно, что в плен попали бывшие заключенные из колоний строгого режима.

"Наша задача? Закрепиться и ждать "Ахмат", - говорит оккупант.

Напомним, что воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины в результате боя уничтожили в Курской области взвод российских солдат вместе с техникой. Бойцы в частности ликвидировали оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

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