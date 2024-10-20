Наши защитники захватили в плен российских морпехов в Курской области. ВИДЕО
Украинские защитники в Курской области захватили в плен оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с разговором с россиянами опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс. Известно, что в плен попали бывшие заключенные из колоний строгого режима.
"Наша задача? Закрепиться и ждать "Ахмат", - говорит оккупант.
Напомним, что воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины в результате боя уничтожили в Курской области взвод российских солдат вместе с техникой. Бойцы в частности ликвидировали оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.
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+54 Rostyslav Komarnytsky
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+26 роман #583809
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+20 Mykola Brat
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То не морпіхи, то зєки звичайні. Спочатку в полон взяли, потім тільки зрозуміли, кого.
Ну і що, розстрілювати тепер?
Мир, посмотри: они ведь такие же, как мы. Нет, они гораздо хуже: у нас есть Достоевский и Рахманинов, Менделеев и Гагарин, нефть и газ - а у них что, кроме их озверевшего фашизма? Нет, отдайте их нам, мы лучше знаем.
И мир скажет: вы правы, так тому и быть.
Поговорили, камеру выключили, урок загасили.💀💀