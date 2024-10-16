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Новости Видео Война
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Бойцы бригады "Азов" взяли в плен 17 российских военных на Торецком направлении. ВИДЕО

Во время отражения вражеских штурмов под Нью-Йорком бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно со смежными подразделениями взяли в плен 17 солдат ВС РФ.

В бригаде отметили, что "Азов" продолжает пополнять обменный фонд для скорейшего возвращения побратимов из плена, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне приехали из разных уголков РФ, некоторые из них являются соучастниками военных преступлений. Все их показания передадут соответствующим органам для дальнейшего расследования", - сообщили в бригаде.

Бойцы бригады гарантируют сохранение жизни всем россиянам, которые приняли решение сложить оружие и сдаться.

Смотрите также: Пограничники взяли в плен оккупанта, кричавшего о помощи: "Меня кинули!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19603) плен (2629) Азов (800)


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Топ комментарии
+23
Яка витримка в наших Воїнів!!! Щоб не розірвати на штатки цю падаль!
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16.10.2024 21:51
+14
Дякую.
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16.10.2024 21:35
+11
Падаль - 100 процентів.
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16.10.2024 22:28
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Дякую.
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16.10.2024 21:35 Ответить
Розумію хлопців,й також знаю що у полон не всі захотіли йти,от просто-вирішили подохнути,як собаки скажені.
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16.10.2024 21:38 Ответить
всім цигарку і воду,
співучасникам воєнних злочинів по дві цигарки і відро води.
ну ми ж добрі...
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16.10.2024 21:42 Ответить
Это шта, с дома престарелых набирали? Чимось нагадує вермахт 1945 рік..
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16.10.2024 21:50 Ответить
там и 25-27летние выродки среди них. Просто обычный кацап так выглядит - куча пропитого, прокуренного лайна обтянутая зеленой тряпкой.
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16.10.2024 23:16 Ответить
Количество пенсов зашкаивает
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16.10.2024 23:42 Ответить
пензия на кацапщине с 60 лет. среди этих ублюдков самый старый - с 68 года, т.е. ему 56, остальные все моложе.
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17.10.2024 02:31 Ответить
брешуть
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17.10.2024 07:37 Ответить
Під завершення 2-ї СВ в Німеччині молодих людей та людей похилого віку набирали в Фольсштурм, а Фольксштурм підпорядковувався СС.
Ось дані з Вікі:
Фольксштурм (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Volkssturm - штурм народу, народна армія, народна буря) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F ополченські формування у нацистській Німеччині наприкінці Другої світової війни. Створювалися з осені 1944 шляхом тотальної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F мобілізації чоловіків у віці від 16 до 60 років. З лютого 1945 до фольксштурму призвалися і жінки (з 18 років).

Фольксштурм формувався за допомогою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС та інших організацій під загальним керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гіммлера і підпорядковувався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 націонал-соціалістичній партії Німеччини . Безпосередньо на місцях організацією нових підрозділів займалися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80 гауляйтери https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 НСДАП .
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17.10.2024 07:52 Ответить
Формально деякі військові формування підпорядковувались СС , але безпосередньо власно СС не були, більш того іх рахували частинами Вермахту як в Німеччині так і на Нюрнберзькому процессі. Приклад - дівізія дер СС Галичина. Була розшлянута на суді як частина Вермахту, яка не займалася нацистськими звірствами і не була формуванням СС.
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17.10.2024 08:01 Ответить
Вислів "Керівництво Гіммлера " повинно мати обгрунтовані докази, бо частини СС з'являлися лише з його відома, указа і особистого підпису з печаткою. Це стосується також діяльності гауляйтерів - така діяльність підтверджувалася власно рейхсфюрером документально. Під кінець війни ці формальності вже були дл біса, і "частинами СС" могли назвати будь кого, без підтверждення Гіммлера. Такі частини не розгядалися на Нюрнберзкому процессі як нацистські формування.
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17.10.2024 08:09 Ответить
Ви плутаєте поняття СС та Ваффен СС. Ваффен СС дійсно не розгядалися на Нюрнберзкому процессі як нацистські формування.
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17.10.2024 08:16 Ответить
Це ви плутаєте поняття ваффен СС і Der SS.
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17.10.2024 08:24 Ответить
Ще раз кажу, що зібрані наприкінці війни "частини СС" вже ніхто і ніде не рахував як нацистські формування, бо на них не було наказів рейхсфюрера і навіть польова форма була загальновійськова.Каральних й нацистських функцій вони не виконували. Те ж саме стосується й оціх пенсів, так званих єсєсовців.
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17.10.2024 08:31 Ответить
Ну це вже на самому фініші 2-ї СВ і даже в такій дисциплінованій структурі, як СС, теж почався безлад і Фольксштурм також використовувався для поповнення кадрових армійських частин Вермахту.
Але принципіально Фольксштурм підпорядковувався СС.
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17.10.2024 09:01 Ответить
Формально - так, але по факту вони були частинами Вермахту, так само як і дівізія СС Галичина.
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17.10.2024 11:30 Ответить
"навіть польова форма була загальновійськова! а що, вони колись воювали у формі як "у кіно"? - чорній?
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17.10.2024 09:32 Ответить
хто "вони"?
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17.10.2024 11:31 Ответить
Вафени СС. Вони завжди були у "польовій". То у радянському кіно у чорній.
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17.10.2024 16:46 Ответить
Яка витримка в наших Воїнів!!! Щоб не розірвати на штатки цю падаль!
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16.10.2024 21:51 Ответить
Падаль - 100 процентів.
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16.10.2024 22:28 Ответить
Хлопці , Ви наші Героі , дякуємо 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.10.2024 21:56 Ответить
Лучше б расстреляли их нахер втихаря и не отсвечивали бы,после всех недавних зверств,как этих падлюк вообще в плен брать...Нахер они нужны...-170тыс в месяц теперь на каких то мудаков немытых,в то времякогда старикам платят по 3тыс пенсии...Гуманисты блд..
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16.10.2024 22:00 Ответить
давай тебя на обмен, не?А чого?
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16.10.2024 22:15 Ответить
Себя поменяй на тех бомжей...раз так переживаешь..А мне больше обидно за свой народ,который всегда почему то на последнем плане и в ж... по сравнению со всякими "пришельцами" и *******
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16.10.2024 22:42 Ответить
при чем тут бомжи? я предложил тебя обменять на воинов ЗСУ. не хочешь?
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16.10.2024 23:44 Ответить
Я б взяв гріх на душу і кувалдою всіх спровадив до йоськи кабздона..
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16.10.2024 22:04 Ответить
ЗСУ чекають на ініціативних.
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16.10.2024 22:45 Ответить
а краще зідрати з них шкіру живцем бо заслужили
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16.10.2024 22:52 Ответить
Ну то таке, Азов все время приглашает людей...
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16.10.2024 23:19 Ответить
Респект Азову
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16.10.2024 22:17 Ответить
думав руки до милиць скочем примотають... а ні, милиці поклали окремо.
Г - гуманізм.
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16.10.2024 22:35 Ответить
Ну я вам скажу дуже вдало та єфектно зроблено..з скочеванням..Респект..!..
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16.10.2024 22:53 Ответить
Применять скотч быстро , удобно , но глупо .
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16.10.2024 23:34 Ответить
Все продумано..ви вважаете "Азовців" глупими сидячи в США?..після зйомок одягли стяжки..
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17.10.2024 21:54 Ответить
Я не казав , що вважаю азовців глупими . Просто подивився відео , на якому стяжки не показувались . Якщо робиться так , то нормально . Якщо один скотч , то ні .
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17.10.2024 23:03 Ответить
Одни мутанты.
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17.10.2024 00:36 Ответить
Свинособак підлікують, відгодують і відпустять "на свободу с чістой совєстью"...
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17.10.2024 00:55 Ответить
Хлопці з АЗОВу - СТАЛЬ!
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17.10.2024 01:17 Ответить
Хорошее шоу.
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17.10.2024 05:42 Ответить
Вони повернуться пізніше
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17.10.2024 06:54 Ответить
К стенке всех и... так-так-так - клекотав кулемет.
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17.10.2024 08:32 Ответить
скоро любителі чухче підтягнуться в полон, що з ними робити? годувати та одягати, для них полон буде як 5 зірковий готель, не виженеш і втікати вони не будуть, а товариш Ин їх міняти не буде.
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17.10.2024 09:03 Ответить
Ще ртів на 170.000 на місяць. І скоро будуть вимагати олів'є і щоб було уютно, по- домашньому... І Червоний Хрест буде пильно стежити з а їх орчими правами і утриманням...
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17.10.2024 10:00 Ответить
Ви розскажiть людям правду,що на фронті відбувається,а не про те що взяли у полон кілька росіян,скільки наших вже загинуло і ще загине поки ви будете лапшу на вуха вішати
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17.10.2024 10:44 Ответить
Розстріляйте !
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17.10.2024 12:41 Ответить
Какой хороший Volkswagen - gaswagen! 👍
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17.10.2024 13:43 Ответить
 
 