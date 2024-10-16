Бойцы бригады "Азов" взяли в плен 17 российских военных на Торецком направлении. ВИДЕО
Во время отражения вражеских штурмов под Нью-Йорком бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно со смежными подразделениями взяли в плен 17 солдат ВС РФ.
В бригаде отметили, что "Азов" продолжает пополнять обменный фонд для скорейшего возвращения побратимов из плена, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россияне приехали из разных уголков РФ, некоторые из них являются соучастниками военных преступлений. Все их показания передадут соответствующим органам для дальнейшего расследования", - сообщили в бригаде.
Бойцы бригады гарантируют сохранение жизни всем россиянам, которые приняли решение сложить оружие и сдаться.
Топ комментарии
+23 Olena Teslenko
показать весь комментарий16.10.2024 21:51 Ссылка
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співучасникам воєнних злочинів по дві цигарки і відро води.
ну ми ж добрі...
Ось дані з Вікі:
Фольксштурм (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Volkssturm - штурм народу, народна армія, народна буря) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F ополченські формування у нацистській Німеччині наприкінці Другої світової війни. Створювалися з осені 1944 шляхом тотальної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F мобілізації чоловіків у віці від 16 до 60 років. З лютого 1945 до фольксштурму призвалися і жінки (з 18 років).
Фольксштурм формувався за допомогою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС та інших організацій під загальним керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гіммлера і підпорядковувався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 націонал-соціалістичній партії Німеччини . Безпосередньо на місцях організацією нових підрозділів займалися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80 гауляйтери https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 НСДАП .
Але принципіально Фольксштурм підпорядковувався СС.
Г - гуманізм.