Во время отражения вражеских штурмов под Нью-Йорком бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно со смежными подразделениями взяли в плен 17 солдат ВС РФ.

В бригаде отметили, что "Азов" продолжает пополнять обменный фонд для скорейшего возвращения побратимов из плена, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне приехали из разных уголков РФ, некоторые из них являются соучастниками военных преступлений. Все их показания передадут соответствующим органам для дальнейшего расследования", - сообщили в бригаде.

Бойцы бригады гарантируют сохранение жизни всем россиянам, которые приняли решение сложить оружие и сдаться.

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