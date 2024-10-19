Украинские десантники ликвидировали взвод российских морпехов в Курской области
Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины в результате боя уничтожили в Курской области взвод российских солдат вместе с техникой. Бойцы в частности ликвидировали оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.
Об этом командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщило в соцсети, обнародовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.
"Не доехали эти уроды, куда хотели. И снова эта "встреча" завершилась для российских уродов смертью", - добавили в публикации.
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+67 Luk Viktor
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Автори - Воїни 95-ої ОДШ Поліської бригади ДШВ ЗСУ
у 2014-му році під командуванням Генерала Забродського пройшла більше 200 км по тилах сепарів і вивела наші оточені частини
Максимальний репост по трусіянським каналам - може свіно-мамки упізнають своїх малолеток
касапськім фашиствуючим свіно-малодчікам видали святим джавеліном білети до кобздона та маслякова на вибор
гойда, гойда, гойда!!!
Курську, Білгородську, Кубанську губернії ви займаєте незаконно , адже це землі Києва тобто ******** України , ви нас заспівували про братерство а потім підступно відтиснули ці землі вашого етносу там ніколи не було ще 100-150 років тому . Тому забирайтеся на північ на болота до себе звідки ви туди прийшли ми все це повертаєму і розриваємо з вами фашистами всі угоди починаючи з 17 віку.
Всі ті кого ви туди завезли повинні повернутися назад на московію або натуралізуватися в Українство (мова, віра, військо)
То все наше це воля і правда усього Українського Народу !
Вбивати кацапів треба без емоцій - холоднокровно і радіти вдало виконаній роботі.
це як забити свинку для м'ясця
.
Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
А то ведь раньше изображали из себя эти красные ублюдки, якобы, наследников царской России, таскали на форме триколор, орлов двуглавых. Мразь быдло-красножопая...