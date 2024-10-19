Украинские десантники ликвидировали взвод российских морпехов в Курской области

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины в результате боя уничтожили в Курской области взвод российских солдат вместе с техникой. Бойцы в частности ликвидировали оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Об этом командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщило в соцсети, обнародовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

"Не доехали эти уроды, куда хотели. И снова эта "встреча" завершилась для российских уродов смертью", - добавили в публикации.

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