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Украинские десантники ликвидировали взвод российских морпехов в Курской области

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины в результате боя уничтожили в Курской области взвод российских солдат вместе с техникой. Бойцы в частности ликвидировали оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Об этом командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщило в соцсети, обнародовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

"Не доехали эти уроды, куда хотели. И снова эта "встреча" завершилась для российских уродов смертью", - добавили в публикации.

Также смотрите: Пограничники уничтожили боевую машину пехоты, поразили бронетранспортер оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19650) ликвидация (3686) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125)


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Топ комментарии
+67
...окупантів із 155-ої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ після скоєних ними злочинів в полон ніхто брати не буде
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19.10.2024 12:52 Ответить
+54
браво майстерності 95-й і низький уклін Героям!!! Бережіть себе...бережи Вас Бог
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19.10.2024 12:50 Ответить
+46
Красівоє
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19.10.2024 12:48 Ответить
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Красівоє
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19.10.2024 12:48 Ответить
Картина: "бархатньІй сєзон" в разгарє...
Автори - Воїни 95-ої ОДШ Поліської бригади ДШВ ЗСУ
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19.10.2024 13:18 Ответить
Шкода що осінь, соняшник не зійде
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19.10.2024 14:59 Ответить
Это уже Курская дуга или ещё нет?
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19.10.2024 13:27 Ответить
якщо окупантів положити не просто в ряд, а дугою...
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19.10.2024 14:12 Ответить
Дякуємо ЗСУ!
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19.10.2024 15:31 Ответить
Nature morte ...
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19.10.2024 12:49 Ответить
браво майстерності 95-й і низький уклін Героям!!! Бережіть себе...бережи Вас Бог
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19.10.2024 12:50 Ответить
95-та легендарна !

у 2014-му році під командуванням Генерала Забродського пройшла більше 200 км по тилах сепарів і вивела наші оточені частини
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19.10.2024 15:35 Ответить
400...
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20.10.2024 09:08 Ответить
Що може бути краще дохлого кацапа зранку!? Як філіжанка запашної кави.
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19.10.2024 12:51 Ответить
Не скажи! Є ще краще: свіженька почеревина гарячого копчення, з чаркою домашньої "зубрівки"... Це - рівень задоволення від подібної новини... Зранку - "копченина... Увечері - "кров"янка" (з "калганівкою"...
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19.10.2024 14:30 Ответить
...окупантів із 155-ої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ після скоєних ними злочинів в полон ніхто брати не буде
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19.10.2024 12:52 Ответить
Просто хлопці стосовно 155-ї бригади взяли на озброєння лозунг ізраїльського спецназу: "Стрілять швидше, ніж ворог встигне піднять руки, щоб здаться...".
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19.10.2024 14:32 Ответить
кацапів вже назад на Тихий океан можна відправляти.
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19.10.2024 15:55 Ответить
Угу..Це смертники.Після того,як вони розстрілювали полонених та відрізали голови трупам наших хлопців та насаджували їх на палю, було б дивно з їхнього боку сподіватися на милосердя.
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20.10.2024 11:37 Ответить
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19.10.2024 12:52 Ответить
НЕЙМОВІРНО гарна агалтелая русофобія!!!
Максимальний репост по трусіянським каналам - може свіно-мамки упізнають своїх малолеток
касапськім фашиствуючим свіно-малодчікам видали святим джавеліном білети до кобздона та маслякова на вибор
гойда, гойда, гойда!!!
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19.10.2024 12:55 Ответить
Всі, дотичні до кацапської 155-ої повинні лежати отак. Це ті виродки, які вбивають полонених і чинять глум над загиблими, відрізаючи голови і насаджуючи їх на кілки.
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19.10.2024 12:55 Ответить
Виродки...🥺😢😠
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19.10.2024 18:48 Ответить
кацапи і ***** слухайте уважно!
Курську, Білгородську, Кубанську губернії ви займаєте незаконно , адже це землі Києва тобто ******** України , ви нас заспівували про братерство а потім підступно відтиснули ці землі вашого етносу там ніколи не було ще 100-150 років тому . Тому забирайтеся на північ на болота до себе звідки ви туди прийшли ми все це повертаєму і розриваємо з вами фашистами всі угоди починаючи з 17 віку.
Всі ті кого ви туди завезли повинні повернутися назад на московію або натуралізуватися в Українство (мова, віра, військо)
То все наше це воля і правда усього Українського Народу !
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19.10.2024 12:56 Ответить
Вот ето я называю правильные переговоры с рашистами
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19.10.2024 13:04 Ответить
... и без всяких бумажек, которьІм верить все равно нельзя
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19.10.2024 13:11 Ответить
Ето же те выродки фашистские земля им битым стеклом из 155 которые наших пленных расстреливали.
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19.10.2024 13:15 Ответить
так умиротворено лежать, - мирно переговорили
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19.10.2024 14:57 Ответить
Следует особо отметить, что московско-фашистские ублюдки полностью и окончательно перешли на опознавательные знаки в виде КРАСНЫХ повязок, чем подчёркивают своё духовно родство с красно-большевицкой ордой времён 1917-1953 гг...
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20.10.2024 03:26 Ответить
я шось не догоняю, одна мотолига вміщує відділення (10), а в заголовку про взвод.
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19.10.2024 13:05 Ответить
Інші позаду бігли...
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19.10.2024 13:09 Ответить
пливли...вони ж з флоту
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19.10.2024 15:56 Ответить
Ну авторам відніше, головне що знищили купку кацапів з 155-і п
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19.10.2024 13:10 Ответить
На броні сидіти могли.
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19.10.2024 13:42 Ответить
Могли сидіть зверху - на броні... А могли і наступать в пішому порядку...
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19.10.2024 14:39 Ответить
Там не одна мотолига. Є відєо про весь бій.
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19.10.2024 13:09 Ответить
Морды лица такие одухотворённые... Пушкена начитались, теперь накабздон им про гребные дожди заголосит...
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19.10.2024 13:12 Ответить
Зустрілись з якоюсь твердою матерією
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19.10.2024 13:18 Ответить
... йшли на Берлін, але на Курщині "зробили привал" !!!
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19.10.2024 13:29 Ответить
Це тільки я один помітив, що тут в коментах під цим матеріалом немає ЖОДНОГО "безфамільного" чи ще якихсь тролів з ОПи? Дивно, правда? Мабуть тому, що тут же ж про "курську операцію" та нічого не скажеш проти союзників - ніхто ж не підтримає. Гарний такий собі "лакмусовий папірець" - виявити хто є хто.
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19.10.2024 13:25 Ответить
муть якась - де тут безфамільні ? Тут повно різних.
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19.10.2024 13:49 Ответить
Сер гей, видаляєш бажане за дійсн
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20.10.2024 09:36 Ответить
Добре..
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19.10.2024 13:29 Ответить
Дивіться, корейці!
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19.10.2024 13:33 Ответить
Вони б i подивилися, але, скорiше за все, у них немае смартфонiв...🙄😏
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19.10.2024 18:53 Ответить
цих 155-тих з деякої пори часу наші в полон не беруть,
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19.10.2024 13:42 Ответить
Дивлячись, хто радіє. Якщо бійці, то це адреналін від виконаної роботи. Так, у військових така робота.
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19.10.2024 13:51 Ответить
немає нічого приємнішого як побачити трупи твоїх заклятих ворогів- нелюдів з 155. права на спокійне життя після того. що вони витворяли з війскополоненими ВСУ вони не мають . а тобі я бачу їх стало шкода? мені особисто ні!
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19.10.2024 14:03 Ответить
Це просто радість від гарно виконаної роботи - це нормально...
Вбивати кацапів треба без емоцій - холоднокровно і радіти вдало виконаній роботі.
це як забити свинку для м'ясця
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19.10.2024 14:10 Ответить
а ты алёша страдаешь от увиденного? больной мозг это когда ты убийц оправдываешь!
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19.10.2024 14:10 Ответить
Альоша - толєраст.
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19.10.2024 14:38 Ответить
Ніт. Ольоша - просто свинопес:
.
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19.10.2024 20:29 Ответить
расейский скрепный федераст
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19.10.2024 21:56 Ответить
Eхал руZZкий убивать,а его убили...

Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?

Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.

Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.

Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
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19.10.2024 14:20 Ответить
Геніально!
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20.10.2024 09:34 Ответить
Це НОРМАЛЬНА реакція НОРМАЛЬНОЇ людини на знищення НЕЧИСТІ, що спаскудила нашу землю... Ти ж радієш, коли тобі вдається вдало покропить город і витруїть колорадських жуків на картоплі? От і вони їх витруїли та радіють...
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19.10.2024 14:42 Ответить
Отходили по морю пешком!
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19.10.2024 14:13 Ответить
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19.10.2024 14:33 Ответить
Надеюсь, люди не пострадали??
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19.10.2024 16:21 Ответить
Слава ЗСУ
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19.10.2024 16:26 Ответить
Гарно так лєжат,па дамашнєму...
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19.10.2024 16:36 Ответить
уютно так, и не хочется уезжать
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19.10.2024 21:54 Ответить
Вижити вам 95та, та повернутися додому живими!
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19.10.2024 16:48 Ответить
Хероічєскі пагібла,защіщая радную курскую зємлю,еліта расєйскай армії...Тєпєрічя ані уже нікада нє услишат знамєнітих курскіх соловйов...Горє то, како! Сльози так і душат! Нєт,нє магу! Пайду па ентому поводу грохну грам 300 скоча,Барклайз ( з льодом,як справжній англо-сакс )!!
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19.10.2024 17:05 Ответить
Пацани атдихают
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19.10.2024 17:17 Ответить
Все выглядят на отлично 😁
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19.10.2024 17:27 Ответить
Круто.
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19.10.2024 18:09 Ответить
Ти диви! Приперлись в Українську КурНР, та ще й зі зброєю! Неподобство! Ми висловлюємо свою зтурбованість, причому дуже глибоку
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19.10.2024 19:31 Ответить
смерть и проклятие руззофашистам.
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19.10.2024 19:46 Ответить
Оні виполнялі пріказ
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19.10.2024 19:48 Ответить
КРАСНАЯ АРМИЯ ВСЕХ МЕРТВЕЙ !!!
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19.10.2024 21:04 Ответить
Очень точно подметил ув. Правдивый про КРАСНУЮ армию: моцковские выродки окончательно вернулись к их совково-большевицкому красному флагу и к красным повязкам.

А то ведь раньше изображали из себя эти красные ублюдки, якобы, наследников царской России, таскали на форме триколор, орлов двуглавых. Мразь быдло-красножопая...
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20.10.2024 03:34 Ответить
Это праздник какой-то!
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19.10.2024 21:53 Ответить
Слава Героям які захищають Україну!
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20.10.2024 09:33 Ответить
В хлам
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20.10.2024 12:33 Ответить
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20.10.2024 14:26 Ответить
 
 