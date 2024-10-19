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Українські десантники ліквідували взвод російських морпіхів в Курській області. ВIДЕО 18+

Воїни 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України в результаті бою знищили в Курській області взвод російських солдатів разом з технікою. Бійці зокрема ліквідували окупантів із 155-ої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило у соцмережі, оприлюднивши відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

"Не доїхали ці виродки, куди хотіли. І знову ця "зустріч" завершилась для російських виродків смертю", - додали у публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили бойову машину піхоти, уразили бронетранспортер окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17816) ліквідація (4075) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126)


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Топ коментарі
+67
...окупантів із 155-ої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ після скоєних ними злочинів в полон ніхто брати не буде
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19.10.2024 12:52 Відповісти
+54
браво майстерності 95-й і низький уклін Героям!!! Бережіть себе...бережи Вас Бог
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19.10.2024 12:50 Відповісти
+46
Красівоє
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19.10.2024 12:48 Відповісти
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Красівоє
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19.10.2024 12:48 Відповісти
Картина: "бархатньІй сєзон" в разгарє...
Автори - Воїни 95-ої ОДШ Поліської бригади ДШВ ЗСУ
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19.10.2024 13:18 Відповісти
Шкода що осінь, соняшник не зійде
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19.10.2024 14:59 Відповісти
Это уже Курская дуга или ещё нет?
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19.10.2024 13:27 Відповісти
якщо окупантів положити не просто в ряд, а дугою...
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19.10.2024 14:12 Відповісти
Дякуємо ЗСУ!
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19.10.2024 15:31 Відповісти
Nature morte ...
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19.10.2024 12:49 Відповісти
браво майстерності 95-й і низький уклін Героям!!! Бережіть себе...бережи Вас Бог
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19.10.2024 12:50 Відповісти
95-та легендарна !

у 2014-му році під командуванням Генерала Забродського пройшла більше 200 км по тилах сепарів і вивела наші оточені частини
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19.10.2024 15:35 Відповісти
400...
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20.10.2024 09:08 Відповісти
Що може бути краще дохлого кацапа зранку!? Як філіжанка запашної кави.
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19.10.2024 12:51 Відповісти
Не скажи! Є ще краще: свіженька почеревина гарячого копчення, з чаркою домашньої "зубрівки"... Це - рівень задоволення від подібної новини... Зранку - "копченина... Увечері - "кров"янка" (з "калганівкою"...
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19.10.2024 14:30 Відповісти
...окупантів із 155-ої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ після скоєних ними злочинів в полон ніхто брати не буде
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19.10.2024 12:52 Відповісти
Просто хлопці стосовно 155-ї бригади взяли на озброєння лозунг ізраїльського спецназу: "Стрілять швидше, ніж ворог встигне піднять руки, щоб здаться...".
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19.10.2024 14:32 Відповісти
кацапів вже назад на Тихий океан можна відправляти.
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19.10.2024 15:55 Відповісти
Угу..Це смертники.Після того,як вони розстрілювали полонених та відрізали голови трупам наших хлопців та насаджували їх на палю, було б дивно з їхнього боку сподіватися на милосердя.
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20.10.2024 11:37 Відповісти
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19.10.2024 12:52 Відповісти
НЕЙМОВІРНО гарна агалтелая русофобія!!!
Максимальний репост по трусіянським каналам - може свіно-мамки упізнають своїх малолеток
касапськім фашиствуючим свіно-малодчікам видали святим джавеліном білети до кобздона та маслякова на вибор
гойда, гойда, гойда!!!
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19.10.2024 12:55 Відповісти
Всі, дотичні до кацапської 155-ої повинні лежати отак. Це ті виродки, які вбивають полонених і чинять глум над загиблими, відрізаючи голови і насаджуючи їх на кілки.
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19.10.2024 12:55 Відповісти
Виродки...🥺😢😠
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19.10.2024 18:48 Відповісти
кацапи і ***** слухайте уважно!
Курську, Білгородську, Кубанську губернії ви займаєте незаконно , адже це землі Києва тобто ******** України , ви нас заспівували про братерство а потім підступно відтиснули ці землі вашого етносу там ніколи не було ще 100-150 років тому . Тому забирайтеся на північ на болота до себе звідки ви туди прийшли ми все це повертаєму і розриваємо з вами фашистами всі угоди починаючи з 17 віку.
Всі ті кого ви туди завезли повинні повернутися назад на московію або натуралізуватися в Українство (мова, віра, військо)
То все наше це воля і правда усього Українського Народу !
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19.10.2024 12:56 Відповісти
Вот ето я называю правильные переговоры с рашистами
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19.10.2024 13:04 Відповісти
... и без всяких бумажек, которьІм верить все равно нельзя
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19.10.2024 13:11 Відповісти
Ето же те выродки фашистские земля им битым стеклом из 155 которые наших пленных расстреливали.
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19.10.2024 13:15 Відповісти
так умиротворено лежать, - мирно переговорили
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19.10.2024 14:57 Відповісти
Следует особо отметить, что московско-фашистские ублюдки полностью и окончательно перешли на опознавательные знаки в виде КРАСНЫХ повязок, чем подчёркивают своё духовно родство с красно-большевицкой ордой времён 1917-1953 гг...
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20.10.2024 03:26 Відповісти
я шось не догоняю, одна мотолига вміщує відділення (10), а в заголовку про взвод.
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19.10.2024 13:05 Відповісти
Інші позаду бігли...
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19.10.2024 13:09 Відповісти
пливли...вони ж з флоту
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19.10.2024 15:56 Відповісти
Ну авторам відніше, головне що знищили купку кацапів з 155-і п
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19.10.2024 13:10 Відповісти
На броні сидіти могли.
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19.10.2024 13:42 Відповісти
Могли сидіть зверху - на броні... А могли і наступать в пішому порядку...
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19.10.2024 14:39 Відповісти
Там не одна мотолига. Є відєо про весь бій.
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19.10.2024 13:09 Відповісти
Морды лица такие одухотворённые... Пушкена начитались, теперь накабздон им про гребные дожди заголосит...
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19.10.2024 13:12 Відповісти
Зустрілись з якоюсь твердою матерією
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19.10.2024 13:18 Відповісти
... йшли на Берлін, але на Курщині "зробили привал" !!!
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19.10.2024 13:29 Відповісти
Це тільки я один помітив, що тут в коментах під цим матеріалом немає ЖОДНОГО "безфамільного" чи ще якихсь тролів з ОПи? Дивно, правда? Мабуть тому, що тут же ж про "курську операцію" та нічого не скажеш проти союзників - ніхто ж не підтримає. Гарний такий собі "лакмусовий папірець" - виявити хто є хто.
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19.10.2024 13:25 Відповісти
муть якась - де тут безфамільні ? Тут повно різних.
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19.10.2024 13:49 Відповісти
Сер гей, видаляєш бажане за дійсн
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20.10.2024 09:36 Відповісти
Добре..
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19.10.2024 13:29 Відповісти
Дивіться, корейці!
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19.10.2024 13:33 Відповісти
Вони б i подивилися, але, скорiше за все, у них немае смартфонiв...🙄😏
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19.10.2024 18:53 Відповісти
цих 155-тих з деякої пори часу наші в полон не беруть,
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19.10.2024 13:42 Відповісти
Дивлячись, хто радіє. Якщо бійці, то це адреналін від виконаної роботи. Так, у військових така робота.
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19.10.2024 13:51 Відповісти
немає нічого приємнішого як побачити трупи твоїх заклятих ворогів- нелюдів з 155. права на спокійне життя після того. що вони витворяли з війскополоненими ВСУ вони не мають . а тобі я бачу їх стало шкода? мені особисто ні!
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19.10.2024 14:03 Відповісти
Це просто радість від гарно виконаної роботи - це нормально...
Вбивати кацапів треба без емоцій - холоднокровно і радіти вдало виконаній роботі.
це як забити свинку для м'ясця
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19.10.2024 14:10 Відповісти
а ты алёша страдаешь от увиденного? больной мозг это когда ты убийц оправдываешь!
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19.10.2024 14:10 Відповісти
Альоша - толєраст.
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19.10.2024 14:38 Відповісти
Ніт. Ольоша - просто свинопес:
.
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19.10.2024 20:29 Відповісти
расейский скрепный федераст
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19.10.2024 21:56 Відповісти
Eхал руZZкий убивать,а его убили...

Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?

Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.

Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.

Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
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19.10.2024 14:20 Відповісти
Геніально!
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20.10.2024 09:34 Відповісти
Це НОРМАЛЬНА реакція НОРМАЛЬНОЇ людини на знищення НЕЧИСТІ, що спаскудила нашу землю... Ти ж радієш, коли тобі вдається вдало покропить город і витруїть колорадських жуків на картоплі? От і вони їх витруїли та радіють...
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19.10.2024 14:42 Відповісти
Отходили по морю пешком!
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19.10.2024 14:13 Відповісти
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19.10.2024 14:33 Відповісти
Надеюсь, люди не пострадали??
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19.10.2024 16:21 Відповісти
Слава ЗСУ
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19.10.2024 16:26 Відповісти
Гарно так лєжат,па дамашнєму...
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19.10.2024 16:36 Відповісти
уютно так, и не хочется уезжать
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19.10.2024 21:54 Відповісти
Вижити вам 95та, та повернутися додому живими!
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19.10.2024 16:48 Відповісти
Хероічєскі пагібла,защіщая радную курскую зємлю,еліта расєйскай армії...Тєпєрічя ані уже нікада нє услишат знамєнітих курскіх соловйов...Горє то, како! Сльози так і душат! Нєт,нє магу! Пайду па ентому поводу грохну грам 300 скоча,Барклайз ( з льодом,як справжній англо-сакс )!!
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19.10.2024 17:05 Відповісти
Пацани атдихают
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19.10.2024 17:17 Відповісти
Все выглядят на отлично 😁
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19.10.2024 17:27 Відповісти
Круто.
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19.10.2024 18:09 Відповісти
Ти диви! Приперлись в Українську КурНР, та ще й зі зброєю! Неподобство! Ми висловлюємо свою зтурбованість, причому дуже глибоку
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19.10.2024 19:31 Відповісти
смерть и проклятие руззофашистам.
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19.10.2024 19:46 Відповісти
Оні виполнялі пріказ
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19.10.2024 19:48 Відповісти
КРАСНАЯ АРМИЯ ВСЕХ МЕРТВЕЙ !!!
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19.10.2024 21:04 Відповісти
Очень точно подметил ув. Правдивый про КРАСНУЮ армию: моцковские выродки окончательно вернулись к их совково-большевицкому красному флагу и к красным повязкам.

А то ведь раньше изображали из себя эти красные ублюдки, якобы, наследников царской России, таскали на форме триколор, орлов двуглавых. Мразь быдло-красножопая...
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20.10.2024 03:34 Відповісти
Это праздник какой-то!
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19.10.2024 21:53 Відповісти
Слава Героям які захищають Україну!
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20.10.2024 09:33 Відповісти
В хлам
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20.10.2024 12:33 Відповісти
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20.10.2024 14:26 Відповісти
 
 