Українські десантники ліквідували взвод російських морпіхів в Курській області. ВIДЕО 18+

Воїни 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України в результаті бою знищили в Курській області взвод російських солдатів разом з технікою. Бійці зокрема ліквідували окупантів із 155-ої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило у соцмережі, оприлюднивши відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

"Не доїхали ці виродки, куди хотіли. І знову ця "зустріч" завершилась для російських виродків смертю", - додали у публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили бойову машину піхоти, уразили бронетранспортер окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО