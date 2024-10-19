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Прикордонники знищили бойову машину піхоти, уразили бронетранспортер окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Помста" ударними дронами знищили бойову машину піхоти, уразили бронетранспортер та пункт управління БпЛА окупантів на Куп’янському напрямку.

Відео бойової роботи оприлюднила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці Президентської бригади нищать групу російської піхоти на Сватівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17816) Держприкордонслужба ДПСУ (6135) знищення (7551)


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ПОМСТА! Так тримати і надалі!!!!!
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19.10.2024 13:17 Відповісти
 
 