Прикордонники знищили бойову машину піхоти, уразили бронетранспортер окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Помста" ударними дронами знищили бойову машину піхоти, уразили бронетранспортер та пункт управління БпЛА окупантів на Куп’янському напрямку.
Відео бойової роботи оприлюднила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар19.10.2024 13:17 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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