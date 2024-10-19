Бійці Президентської бригади нищать групу російської піхоти на Сватівському напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ліквідували ворога на Сватівському напрямку. Аеробомбери з точністю уразили групу окупантів влучними скидами боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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