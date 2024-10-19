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Бійці Президентської бригади нищать групу російської піхоти на Сватівському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ліквідували ворога на Сватівському напрямку. Аеробомбери з точністю уразили групу окупантів влучними скидами боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Бійці 79 ОДШБр з ПТРК "Javelin" нищать російський танк разом з екіпажем на Курахівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17816) ліквідація (4075) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (69)


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Молодці гарненько підсмажили кацапота.
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19.10.2024 11:25 Відповісти
Кожному по скиду. 1:1. Жирно.
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19.10.2024 11:33 Відповісти
влучні скидання ***********
Слава УКРАЇНІ
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19.10.2024 11:35 Відповісти
Добре..
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19.10.2024 11:38 Відповісти
НПетрівці - рулез)))
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22.11.2024 00:34 Відповісти
 
 