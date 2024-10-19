Бійці 79 ОДШБр з ПТРК "Javelin" нищать російський танк разом з екіпажем на Курахівському напрямку. ВIДЕО
На Курахівському напрямку воїни 79-ої окремої десантно-штурмової бригади за допомогою ПТРК "Javelin" знищили російський танк і живцем спалили членів його екіпажу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+17 Амандрапапупа
показати весь коментар19.10.2024 10:05 Відповісти Посилання
+12 Pоман Устименко
показати весь коментар19.10.2024 10:27 Відповісти Посилання
+8 Luk Viktor
показати весь коментар19.10.2024 10:28 Відповісти Посилання
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Кацапы шли в последний бой,
А молодого командира
Несли с пробитой головой.
По танку вдарила болванка,
Прощай, родимый экипаж,
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
Машина пламенем объята,
Вот-вот рванёт боекомплект.
А жить так хочется, ребята.
И вылезать уж мочи нет.
Нас извлекут из-под обломков,
Поднимут на руки каркас,
И залпы башенных орудий
В последний путь проводят нас.
И полетят тут телеграммы
Родных и близких известить,
Что сын ваш больше не вернётся.
И не приедет погостить.
В углу заплачет мать-старушка,
Смахнёт слезу старик-отец
И молодая не узнает,
Какой в танкиста был конец.
И будет карточка пылиться
На полке пожелтевших книг.
В военной форме, при погонах,
И ей он больше не жених.
йолочки-сосеночки, высокие-могучие -
в Вронеже девчоночки веселые-певучие.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1g6o43h/ua_79th_air_assault_brigades_uav_team_spotted_an/
Я тут не новий, просто перелонгувався з на новий нік. З Богом. Чекаємо нашої перемоги.
Який у танкіста був кінець.
А у танкіста був кінець?
Там удар з ПТРК був, а потім мабуть міна ??