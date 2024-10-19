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Бойцы 79 ОДШБр из ПТРК "Javelin" уничтожают российский танк вместе с экипажем на Кураховском направлении. ВИДЕО

На Кураховском направлении воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады с помощью ПТРК "Javelin" уничтожили российский танк и заживо сожгли членов его экипажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Десантники 95-й бригады уничтожили 3 российских БТРа на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

танк (2272) уничтожение (7229) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Топ комментарии
+17
На поле танки грохотали,
Кацапы шли в последний бой,
А молодого командира
Несли с пробитой головой.

По танку вдарила болванка,
Прощай, родимый экипаж,
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.

Машина пламенем объята,
Вот-вот рванёт боекомплект.
А жить так хочется, ребята.
И вылезать уж мочи нет.

Нас извлекут из-под обломков,
Поднимут на руки каркас,
И залпы башенных орудий
В последний путь проводят нас.

И полетят тут телеграммы
Родных и близких известить,
Что сын ваш больше не вернётся.
И не приедет погостить.

В углу заплачет мать-старушка,
Смахнёт слезу старик-отец
И молодая не узнает,
Какой в танкиста был конец.

И будет карточка пылиться
На полке пожелтевших книг.
В военной форме, при погонах,
И ей он больше не жених.
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19.10.2024 10:05 Ответить
+12
«И вот нас вызывают в особый наш отдел: "Скажи, а почему ты вместе с танком не сгорел? " - "Вы меня простите, я им говорю, в следующей атаке обязательно сгорю!
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19.10.2024 10:27 Ответить
+8
зранку..., для настрою..., саме ТЕ...
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19.10.2024 10:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
На поле танки грохотали,
Кацапы шли в последний бой,
А молодого командира
Несли с пробитой головой.

По танку вдарила болванка,
Прощай, родимый экипаж,
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.

Машина пламенем объята,
Вот-вот рванёт боекомплект.
А жить так хочется, ребята.
И вылезать уж мочи нет.

Нас извлекут из-под обломков,
Поднимут на руки каркас,
И залпы башенных орудий
В последний путь проводят нас.

И полетят тут телеграммы
Родных и близких известить,
Что сын ваш больше не вернётся.
И не приедет погостить.

В углу заплачет мать-старушка,
Смахнёт слезу старик-отец
И молодая не узнает,
Какой в танкиста был конец.

И будет карточка пылиться
На полке пожелтевших книг.
В военной форме, при погонах,
И ей он больше не жених.
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19.10.2024 10:05 Ответить
припев:
йолочки-сосеночки, высокие-могучие -
в Вронеже девчоночки веселые-певучие.
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19.10.2024 10:24 Ответить
«И вот нас вызывают в особый наш отдел: "Скажи, а почему ты вместе с танком не сгорел? " - "Вы меня простите, я им говорю, в следующей атаке обязательно сгорю!
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19.10.2024 10:27 Ответить
У Акордича на ю-тубі є кращий варіант цієї пісні. Шукайте "Клавесин Акордича".
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19.10.2024 11:46 Ответить
Дякую! Обов'язково пошукаю.
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19.10.2024 11:57 Ответить
в рашиста від надвисокої температури зайнявся підшкірний жир, який змастив його робу.
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19.10.2024 10:09 Ответить
Тот же эпизод, только более детальный и с другого дрона:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1g6o43h/ua_79th_air_assault_brigades_uav_team_spotted_an/
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19.10.2024 16:46 Ответить
воно ще й довго бігало, он як чкурнув в посадку. от живуче падло
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19.10.2024 17:13 Ответить
зранку..., для настрою..., саме ТЕ...
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19.10.2024 10:28 Ответить
Могли бы попросить экипаж и выйти.
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19.10.2024 10:30 Ответить
Файно ...і нарешті немає попереджень про ненормативну лексику, бо тут вона у рамках правового поля ...
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19.10.2024 10:31 Ответить
Чудова робота! 👍
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19.10.2024 10:43 Ответить
Давно тут не було ''смаженої танкістятини''
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19.10.2024 10:46 Ответить
Давно не було чутно про "джавеліни"...
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19.10.2024 13:22 Ответить
Всім, доброго ранку. Чудова робота. Віримо в ЗСУ і допомагаємо, бо тільки ми зможемо підтримати наших хлопців і дівчат, Боневтік Херпідович підтримує своїх хлопців, реальних бариг з ОПи.
Я тут не новий, просто перелонгувався з на новий нік. З Богом. Чекаємо нашої перемоги.
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19.10.2024 10:57 Ответить
Не партесь. Учасників багато. Ми не запам"ятаємо.
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20.10.2024 14:35 Ответить
Ось і відповідь навіщо нам америка джавеліни досі постачає.Дякую дядьку Сему.А так то да-союзники ссикливі нас кинули...
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19.10.2024 10:59 Ответить
І молода не впізнає,
Який у танкіста був кінець.
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19.10.2024 11:38 Ответить
І молода не впізнає -
А у танкіста був кінець?
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19.10.2024 12:27 Ответить
Поздоровляємо з результатом.

Там удар з ПТРК був, а потім мабуть міна ??
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20.10.2024 14:36 Ответить
 
 