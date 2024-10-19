Бойцы 79 ОДШБр из ПТРК "Javelin" уничтожают российский танк вместе с экипажем на Кураховском направлении. ВИДЕО
На Кураховском направлении воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады с помощью ПТРК "Javelin" уничтожили российский танк и заживо сожгли членов его экипажа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Топ комментарии
+17 Амандрапапупа
показать весь комментарий19.10.2024 10:05 Ответить Ссылка
+12 Pоман Устименко
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+8 Luk Viktor
показать весь комментарий19.10.2024 10:28 Ответить Ссылка
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Кацапы шли в последний бой,
А молодого командира
Несли с пробитой головой.
По танку вдарила болванка,
Прощай, родимый экипаж,
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
Машина пламенем объята,
Вот-вот рванёт боекомплект.
А жить так хочется, ребята.
И вылезать уж мочи нет.
Нас извлекут из-под обломков,
Поднимут на руки каркас,
И залпы башенных орудий
В последний путь проводят нас.
И полетят тут телеграммы
Родных и близких известить,
Что сын ваш больше не вернётся.
И не приедет погостить.
В углу заплачет мать-старушка,
Смахнёт слезу старик-отец
И молодая не узнает,
Какой в танкиста был конец.
И будет карточка пылиться
На полке пожелтевших книг.
В военной форме, при погонах,
И ей он больше не жених.
йолочки-сосеночки, высокие-могучие -
в Вронеже девчоночки веселые-певучие.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1g6o43h/ua_79th_air_assault_brigades_uav_team_spotted_an/
Я тут не новий, просто перелонгувався з на новий нік. З Богом. Чекаємо нашої перемоги.
Який у танкіста був кінець.
А у танкіста був кінець?
Там удар з ПТРК був, а потім мабуть міна ??