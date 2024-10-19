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Бойцы Президентской бригады уничтожают группу российской пехоты на Сватовском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ликвидировали врага на Сватовском направлении. Аэробомберы с точностью поразили группу оккупантов точными сбрасываниями боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

армия РФ (19650) ликвидация (3686) Отдельная президентская бригада (70)


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Молодці гарненько підсмажили кацапота.
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19.10.2024 11:25 Ответить
Кожному по скиду. 1:1. Жирно.
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19.10.2024 11:33 Ответить
влучні скидання ***********
Слава УКРАЇНІ
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19.10.2024 11:35 Ответить
Добре..
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19.10.2024 11:38 Ответить
НПетрівці - рулез)))
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22.11.2024 00:34 Ответить
 
 