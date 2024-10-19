Бойцы Президентской бригады уничтожают группу российской пехоты на Сватовском направлении. ВИДЕО
Операторы дронов 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ликвидировали врага на Сватовском направлении. Аэробомберы с точностью поразили группу оккупантов точными сбрасываниями боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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