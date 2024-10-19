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Пограничники уничтожили боевую машину пехоты, поразили бронетранспортер оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Помста" ударными дронами уничтожили боевую машину пехоты, поразили бронетранспортер и пункт управления БпЛА оккупантов на Купянском направлении.

Видео боевой работы обнародовала Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы Президентской бригады уничтожают группу российской пехоты на Сватовском направлении. ВИДЕО

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армия РФ (19650) Госпогранслужба (6572) уничтожение (7229)


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ПОМСТА! Так тримати і надалі!!!!!
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19.10.2024 13:17 Ответить
 
 