Пограничники уничтожили боевую машину пехоты, поразили бронетранспортер оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады "Помста" ударными дронами уничтожили боевую машину пехоты, поразили бронетранспортер и пункт управления БпЛА оккупантов на Купянском направлении.
Видео боевой работы обнародовала Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий19.10.2024 13:17 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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