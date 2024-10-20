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От директора нудистского пляжа до комбата батальона К-2: разговор с Кириллом Вересом. ВИДЕО

Герой Украины, командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, подполковник Кирилл Верес до войны работал директором по развитию нудистского пляжа в Киеве. С 2014 года Кирилл Верес защищает наше государство. Он прошел путь от старшины до командира батальона.

О том, как его подразделение выполняет успешные боевые задачи, смотрите подробнее в видео на ютуб-канале Бутусов Плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

интервью (232) 54 отдельная мехбригада (184)


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Топ комментарии
+10
Крутий командир. Бачив пару раз інтерв'ю з ним. Побільше б таких то більше шансів на перемогу.
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20.10.2024 13:24 Ответить
+8
Бригаду коли дадуть? Або полк....
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20.10.2024 12:39 Ответить
+5
Мені здається саме конкурент, ще й який - це ще крутіше ніж **** грати на роялі!
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20.10.2024 16:46 Ответить
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дивився декілька його піздєжа у яніни.

цілком притаманний чувак
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20.10.2024 17:35 Ответить
Бригаду коли дадуть? Або полк....
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20.10.2024 12:39 Ответить
Зигзаги
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20.10.2024 12:58 Ответить
Нудистський пляж і директор...

Якесь неприроднє поєднання

Адже такі пляжі для того й існують, щоб не було жодних директив
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20.10.2024 13:02 Ответить
Ну так ніхто не пише що він був безкоштовним. А там де дєнєжки, там і директор повинен бути, щоб рахувати їх.
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20.10.2024 13:07 Ответить
директор з розвитку! там мабуть кілька директорів було. і гендиректор.. це на Лівобережній? тамнавпроти автокефалки був пляжик.
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20.10.2024 17:50 Ответить
Наверное, как директор по развитию бизнеса, участвовал у рекламных акциях?
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20.10.2024 13:15 Ответить
Крутий командир. Бачив пару раз інтерв'ю з ним. Побільше б таких то більше шансів на перемогу.
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20.10.2024 13:24 Ответить
цьому комбату дозволили піаритись саме тому що він директор нудистського пляжу, і паяцу Зе на виборах не конкурент.
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20.10.2024 13:48 Ответить
Мені здається саме конкурент, ще й який - це ще крутіше ніж **** грати на роялі!
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20.10.2024 16:46 Ответить
Можливо, він колишній військовий і не все життя трудився на нудистському пляжі. Та і моржів на нудистських пляжах взимку щось непомітно. Олег Ляшко - комбат дроноводів, щось ніхто дуже і не здивувався. Про Таню Чорновола щось нічого не чутно. Може, на завданні в тилу ворога?
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20.10.2024 15:13 Ответить
Таня воюе на фронтi.😊
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20.10.2024 16:48 Ответить
До 2014-го року пройшов великий трудовий шлях від сперматозоїда до директора з розвитку нудистського пляжу, а у війську - від старшини до підполковника. Ну і доля у комбата!!! У підлеглих є причина для жартів щодо цивільного періоду його життя. У будь-якому разі низький уклін пану Вересу за захист України. До речі, ніколи б не подумав, що нудистський пляж у Гідропарку може мати статус юридичної особи з розгалуженим адміністративним персоналом. У травні наступного року піду поцікавлюся щодо вакансій у керівному складі. Може у них ще й офіс на три поверхи побудовано навпроти пляжу???
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20.10.2024 15:14 Ответить
Я готов быть директором нудисткого пляжа. Место так понимаю свободное наймите меня.
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20.10.2024 16:07 Ответить
Батєнька, вам неабхадіма абратіцца в атдєл кадрафф нудістскава пляжа на пабєрєжьє моря Лаптєвих. Вакансій - нєсчєсть.
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20.10.2024 16:31 Ответить
Ну Ви дядєчку й садюга , вибрали саме Лаптєвих , я б порадив би ближче до Гольфстріму -- тобто Барєнцєве
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20.10.2024 17:33 Ответить
Що із відео? Стало приватним.
Комбату низький уклін та вдячність за справжню, а не на словах, роботу по збереженню особового складу та знищенню кацапів. І надіюсь, що найближчим часом його та інших справжніх командирів досвід буде основою для нормативів у війську.
І коли наше .... командування перейде на дивізійну структуру, де основою стануть наші славетні бригади з їх офіцерсько-сержантським складом, який має величезний досвід? І припинять створювати нові бригади з нульовим досвідом на усіх ланках, а на нулі не вистачає людей та зброї і довгий час без ротацій. Резерви потрібні, але не ціною життя досвідчених бійців та втрати територій.
І коли буде створено рота, хоча мабуть і бригада набралася б з цих виродків, саперів з інвалідів-прокурорів, поліціянтів та іншої нечисті, яка поробила собі довідки про інвалідність? Створити одну відкриту, онлайн комісію, де будуть перевіряти здоров'я цієї гидоти, а заодно і тих хто пішов на пенсію до 50-ти років: здоровий-на виході повістка, йди розміновуй.
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20.10.2024 17:08 Ответить
В Одесі нудистьский пляж - це просто камень (скала) під яким є трохи піщаного пляжу. Там загоряють усі, хто хоче без трусів, а цікаві глядачі можуть зверху подивитися, пофоткати. А навіщо? Люди відпочивають, як їм подобається І навіщо там директор?
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21.10.2024 11:28 Ответить
Паяцу зе нічого не світить, бо саме він відповідає за початок війни, за розмінування Чонгара, за вивід бойових частин з півдня та київськой області на захід перед вторгненням. А також за закон, який забороняв воєначальникам приймати самостійні рішення без оголошення воєнного стану. Саме за цим законом діяли більшість командирів: вони питали центр - що нам робити (щоб не сісти в тюрму), а їм відповідали: хлопці, тримайтеся.
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21.10.2024 11:36 Ответить
 
 