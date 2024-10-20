От директора нудистского пляжа до комбата батальона К-2: разговор с Кириллом Вересом. ВИДЕО
Герой Украины, командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, подполковник Кирилл Верес до войны работал директором по развитию нудистского пляжа в Киеве. С 2014 года Кирилл Верес защищает наше государство. Он прошел путь от старшины до командира батальона.
О том, как его подразделение выполняет успешные боевые задачи, смотрите подробнее в видео на ютуб-канале Бутусов Плюс, сообщает Цензор.НЕТ.
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+10 Александр Тихонов #384931
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+8 Luk Viktor
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+5 Лысый коротышка
показать весь комментарий20.10.2024 16:46 Ответить Ссылка
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цілком притаманний чувак
Якесь неприроднє поєднання
Адже такі пляжі для того й існують, щоб не було жодних директив
Комбату низький уклін та вдячність за справжню, а не на словах, роботу по збереженню особового складу та знищенню кацапів. І надіюсь, що найближчим часом його та інших справжніх командирів досвід буде основою для нормативів у війську.
І коли наше .... командування перейде на дивізійну структуру, де основою стануть наші славетні бригади з їх офіцерсько-сержантським складом, який має величезний досвід? І припинять створювати нові бригади з нульовим досвідом на усіх ланках, а на нулі не вистачає людей та зброї і довгий час без ротацій. Резерви потрібні, але не ціною життя досвідчених бійців та втрати територій.
І коли буде створено рота, хоча мабуть і бригада набралася б з цих виродків, саперів з інвалідів-прокурорів, поліціянтів та іншої нечисті, яка поробила собі довідки про інвалідність? Створити одну відкриту, онлайн комісію, де будуть перевіряти здоров'я цієї гидоти, а заодно і тих хто пішов на пенсію до 50-ти років: здоровий-на виході повістка, йди розміновуй.