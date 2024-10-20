От директора нудистского пляжа до комбата батальона К-2: разговор с Кириллом Вересом. ВИДЕО

Герой Украины, командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, подполковник Кирилл Верес до войны работал директором по развитию нудистского пляжа в Киеве. С 2014 года Кирилл Верес защищает наше государство. Он прошел путь от старшины до командира батальона.

О том, как его подразделение выполняет успешные боевые задачи, смотрите подробнее в видео на ютуб-канале Бутусов Плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

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