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Новости Видео Война
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Воины 128 ОГШБр уничтожили несколько единиц вражеской техники на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады продолжают уничтожать оккупантов на Запорожском направлении.

На опубликованном видео в телеграм-канале Оперативный ВСУ можно увидеть, как воины мотопехотного батальона уничтожают несколько единиц вражеской техники, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (7245) Запорожская область (3204) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156)


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Гарна робота-виконавцям черговий респект...
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20.10.2024 13:11 Ответить
Слава ЗСУ!
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20.10.2024 13:22 Ответить
 
 