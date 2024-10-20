Воины 128 ОГШБр уничтожили несколько единиц вражеской техники на Запорожском направлении. ВИДЕО
Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады продолжают уничтожать оккупантов на Запорожском направлении.
На опубликованном видео в телеграм-канале Оперативный ВСУ можно увидеть, как воины мотопехотного батальона уничтожают несколько единиц вражеской техники, сообщает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий20.10.2024 13:11 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Vik Tor #521724
показать весь комментарий20.10.2024 13:22 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль