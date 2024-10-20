Окупант конає на полі бою від скидів боєприпасів бійців 30 ОМБр. ВIДЕО
Воїни 30-ої окремої механізованої бригади ліквідували російського загарбника влучними скидами боєприпасів із дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+16 Lija Pazushenko
показати весь коментар20.10.2024 16:39 Відповісти Посилання
+14 Victor Elkun #512325
показати весь коментар20.10.2024 17:45 Відповісти Посилання
+12 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар20.10.2024 16:39 Відповісти Посилання
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Дітей з відрубленими головами бачити страшно , жінок згвалтованних а потім в відрізанними геніталіями . Немовлят , зваренних в микроволновці -- ось це страшно .
А це біосмиття зі зброєю в руках -- навіть весело ...
Мнє б с нєвєстай аказацца у вєнца, да с нагою атарвала два яйца...
Ех, етот дєнь.....(на цьому здох).
Отрвали Ваньке лапу.
На него уже не сброшу -
Потому, что стал хорошим.
100 млн таких скидів, і руzкій вапрос буде закрито назавжди.