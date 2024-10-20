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Окупант конає на полі бою від скидів боєприпасів бійців 30 ОМБр. ВIДЕО

Воїни 30-ої окремої механізованої бригади ліквідували російського загарбника влучними скидами боєприпасів із дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Бійці 73 морського центру ССО атакували дронами-камікадзе "Дикі Шершні" місця розташування російських операторів БпЛА. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17821) ліквідація (4076) 30 окрема механізована бригада (155)


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Топ коментарі
+16
Животных до слез жалко,а этх иуд нет!Поколениями пусть сгинут с этой планеты,воздух чище станет.
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20.10.2024 16:39 Відповісти
+14
Абсолютно не страшно .

Дітей з відрубленими головами бачити страшно , жінок згвалтованних а потім в відрізанними геніталіями . Немовлят , зваренних в микроволновці -- ось це страшно .

А це біосмиття зі зброєю в руках -- навіть весело ...
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20.10.2024 17:45 Відповісти
+12
І хаи конає!
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20.10.2024 16:39 Відповісти
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І хаи конає!
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20.10.2024 16:39 Відповісти
Животных до слез жалко,а этх иуд нет!Поколениями пусть сгинут с этой планеты,воздух чище станет.
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20.10.2024 16:39 Відповісти
І пусть канаєт, рєдіска !!!
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20.10.2024 16:40 Відповісти
нехрєн шастать.....
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20.10.2024 16:42 Відповісти
Вторая армия мира... Во что одет этот рашистский крестьянин? Почнму это опудало тупо бегало по чистому полю? И что за шлем на четыре размера больше у него на репе? Он, кстати, и мешал ему ориентироваться на местности.
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20.10.2024 16:48 Відповісти
🤣
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20.10.2024 16:55 Відповісти
Будь який інвазивний вид повинен бути знищений щоб запобігти екологічній і біо катастрофі , а кацап в бцдь якій точці планет окрім московськоі і новгородської області північного нечерноземʼя є саме інвазивним захоплювачем , тому нищіть земляни внвазію по планеті якщо хочете хорошого життя для совоїх майбутніх поколінь.
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20.10.2024 16:48 Відповісти
Ванька вонючка
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20.10.2024 16:54 Відповісти
Страшне відео , але мусимо...
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20.10.2024 17:00 Відповісти
Абсолютно не страшно .

Дітей з відрубленими головами бачити страшно , жінок згвалтованних а потім в відрізанними геніталіями . Немовлят , зваренних в микроволновці -- ось це страшно .

А це біосмиття зі зброєю в руках -- навіть весело ...
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20.10.2024 17:45 Відповісти
Страшно те, що ці виродки роблять, а це відео просто бальзам на душу...
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20.10.2024 18:23 Відповісти
ваші під диваном сидять, навіщо їх показувати.
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20.10.2024 18:47 Відповісти
*********...
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20.10.2024 18:52 Відповісти
Здравсвуй, мама. Вазвратілісь ми нє всє. Без нагі би прабєжацца па расє.
Мнє б с нєвєстай аказацца у вєнца, да с нагою атарвала два яйца...
Ех, етот дєнь.....(на цьому здох).
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20.10.2024 18:12 Відповісти
Уронили Ваньку на пол,
Отрвали Ваньке лапу.
На него уже не сброшу -
Потому, что стал хорошим.
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20.10.2024 18:13 Відповісти
Навіть маленькі українці та україночки насолоджуються цим відео!

100 млн таких скидів, і руzкій вапрос буде закрито назавжди.
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20.10.2024 18:16 Відповісти
Я сподіваюся що їх останні думки були про те що нащо вони сюди приперлися.
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20.10.2024 18:18 Відповісти
Виродок, забирай свою ногу і скачи назад до себе в *********.
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20.10.2024 18:20 Відповісти
Палучи рашист гранату....краще три..
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20.10.2024 18:53 Відповісти
Так умреш і ти путін )))
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20.10.2024 19:00 Відповісти
супер !!! молодцы !!! забили как ЗВЕРЮГУ !!! эти кадры будут дорого стоить !!! там можно узнать своего и его КОНЕЦ !!!а секунду назад скакал на своих двоих и все !!! бейте гадов и не жалейте паскуд !!!
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20.10.2024 21:24 Відповісти
Оно шло на Берлин, а вышло к кабздону?
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20.10.2024 21:42 Відповісти
Сдохните, кацапские твари!
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21.10.2024 06:15 Відповісти
 
 