Близько 15 ліквідованих російських штурмовиків валяються на полі бою. ВIДЕО 18+
Воїни 25-ої окремої Січеславської повітряно-десантної бригади зафільмували ліквідовану групу окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відео можна нарахувати близько 15 трупів російських штурмовиків.
Топ коментарі
+16 Luiza
показати весь коментар20.10.2024 16:49 Відповісти Посилання
+5 Luk Viktor
показати весь коментар20.10.2024 16:51 Відповісти Посилання
+4 Sergey Rafalovych
показати весь коментар20.10.2024 16:56 Відповісти Посилання
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А під цю пісню велика кількість цих довбнів лягала спати...