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Близько 15 ліквідованих російських штурмовиків валяються на полі бою. ВIДЕО 18+

Воїни 25-ої окремої Січеславської повітряно-десантної бригади зафільмували ліквідовану групу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відео можна нарахувати близько 15 трупів російських штурмовиків.

Дивіться: Окупант конає на полі бою від скидів боєприпасів бійців 30 ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17821) ліквідація (4076) 25 окрема повітряно-десантна бригада (159)


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Топ коментарі
+16
Дурна русня , роблять тури до України , у багнюці здохнути ...а так би на московії , бояри випили , та у своїх канавах хоч би прокинулися ...а в Україні , вічним сном засинають ...ідіоти
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20.10.2024 16:49 Відповісти
+5
Картина маслом....
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20.10.2024 16:51 Відповісти
+4
ьільших дебілів ніж кацапи важко найти
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20.10.2024 16:56 Відповісти
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Дурна русня , роблять тури до України , у багнюці здохнути ...а так би на московії , бояри випили , та у своїх канавах хоч би прокинулися ...а в Україні , вічним сном засинають ...ідіоти
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20.10.2024 16:49 Відповісти
Картина маслом....
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20.10.2024 16:51 Відповісти
ьільших дебілів ніж кацапи важко найти
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20.10.2024 16:56 Відповісти
Ось як у Другу світову ви Німеччину подолали : вєлікіє хєнєрали і мільйони фаршу((
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20.10.2024 17:01 Відповісти
Мішки ждут єтіх рєбят. Чорні.
А під цю пісню велика кількість цих довбнів лягала спати...
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20.10.2024 17:13 Відповісти
Хоча останні півтора-два десятки років там в якості колискової "залатиє купала" слухали.
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20.10.2024 17:14 Відповісти
Гарно сплять кацапи кляті під чудовий супрвід колискової 🌟🌟🌟
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20.10.2024 17:23 Відповісти
"Носікі-курносікі сопят" ...
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20.10.2024 17:35 Відповісти
соплят
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20.10.2024 18:10 Відповісти
Немає такого поняття для кацапів,як "поле бою". Вони валяються на обробній дошкі.
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20.10.2024 17:42 Відповісти
охренеть автостоянка белых лад
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20.10.2024 17:44 Відповісти
Цапи ідуть війною на вільних людей, гинуть, захищаючи своє рабство. Гидота
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20.10.2024 19:12 Відповісти
Вмерти за болотяного царька - почесний обов'язок кожної болотяної істоти, тоді вони усі потрапляють у болотяний рай, де житимуть вічно у болоті щасливі і бухі. Їм це втовкмачують від народження і це називається військово-патріотичне виховання.
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20.10.2024 19:29 Відповісти
Тю ! Не могли вже нараду десь під деревами провести ??
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21.10.2024 12:03 Відповісти
 
 