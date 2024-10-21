Російські війська захопили село Желанне Друге на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російським військам вдалось окупувати село Желанне Друге в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Желанне Друге, а також просунувся у Вишневому, Гірнику, біля Ольгівки та Любимівки. Уточнено район Воздвиженки", - йдеться в повідомленні.

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