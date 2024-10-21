Російські війська захопили село Желанне Друге на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російським військам вдалось окупувати село Желанне Друге в Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики проєкту DeepState.
"Ворог окупував Желанне Друге, а також просунувся у Вишневому, Гірнику, біля Ольгівки та Любимівки. Уточнено район Воздвиженки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар21.10.2024 03:50 Відповісти Посилання
+4 Поділля16
показати весь коментар21.10.2024 08:54 Відповісти Посилання
+2 Pavlo Bubenko
показати весь коментар21.10.2024 07:32 Відповісти Посилання
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І всі задають питання, чого не перерізати довжелезну кишку на кілька кілометрів південніше (біля Максимільянівки)? Так ось і відповідь - ми скоріше втратимо Гірник, Зоряне, Курахівку, Олександропіль , аніж переріжемо ту кишку. Зате кусочок курської - наш