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Новини Війна
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Російські війська захопили село Желанне Друге на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російським військам вдалось окупувати село Желанне Друге в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Желанне Друге, а також просунувся у Вишневому, Гірнику, біля Ольгівки та Любимівки. Уточнено район Воздвиженки", - йдеться в повідомленні.

Росіяни окупували Желанне Друге

Також читайте: Доба на Донеччині: росіяни вбили цивільного, ще 1 людина дістала поранення

Автор: 

окупація (6748) Донецька область (8799)


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Топ коментарі
+6
А де ж був Головком Сирський? Працював над планами запобігання захоплення Желанного Другого? Ні, вручав нагороди у Курській області.
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21.10.2024 03:50 Відповісти
+4
На днях Найвєлічайший поїде на передову і надає по морді кацапам "Планом перемоги" і все закінчиться. Так же думають 73%? А якщо всерйоз, то ситуація дуже печальна, ворог не зупиняється і все рухається до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, економіка не переведена на військові рейки, уряд спасіння чи довіри не створено, своя зброя майже не виробляється, бюджет розподілений на офіс президента, інвалідів прокурорів і БЕП, а вже скоро вибори в США і їм всім буде не до України. І ще попереду зима і розбиті ТЕС-ТЕЦ та частина ГЕС, а ворог накопичує все нові і нові ракети, далекобійні КАБи..., а Боневтік все більше носиться зі своїм и"Планом Перемоги".
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21.10.2024 08:54 Відповісти
+2
За минулу добу й на Курщині рашистські війська істотно посунули позиції наших військ, звільнивши неабияку територію! Від отих сирськінських бадьорих рапортів про те, що ЗСУ там контролює 1200-1300 кв.км. - залишилися одні лише спогади, оскільки ця територія з моменту контрнаступу рашистів скоротилася більш ніж на третину!
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21.10.2024 07:32 Відповісти
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21.10.2024 02:05 Відповісти
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21.10.2024 03:44 Відповісти
А де ж був Головком Сирський? Працював над планами запобігання захоплення Желанного Другого? Ні, вручав нагороди у Курській області.
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21.10.2024 03:50 Відповісти
За минулу добу й на Курщині рашистські війська істотно посунули позиції наших військ, звільнивши неабияку територію! Від отих сирськінських бадьорих рапортів про те, що ЗСУ там контролює 1200-1300 кв.км. - залишилися одні лише спогади, оскільки ця територія з моменту контрнаступу рашистів скоротилася більш ніж на третину!
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21.10.2024 07:32 Відповісти
Ну і добре, що бої ідуть там і села курської області рівняються з землею, а не на українській території
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21.10.2024 16:54 Відповісти
На днях Найвєлічайший поїде на передову і надає по морді кацапам "Планом перемоги" і все закінчиться. Так же думають 73%? А якщо всерйоз, то ситуація дуже печальна, ворог не зупиняється і все рухається до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, економіка не переведена на військові рейки, уряд спасіння чи довіри не створено, своя зброя майже не виробляється, бюджет розподілений на офіс президента, інвалідів прокурорів і БЕП, а вже скоро вибори в США і їм всім буде не до України. І ще попереду зима і розбиті ТЕС-ТЕЦ та частина ГЕС, а ворог накопичує все нові і нові ракети, далекобійні КАБи..., а Боневтік все більше носиться зі своїм и"Планом Перемоги".
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21.10.2024 08:54 Відповісти
Всьо по графіку, всьо по плану перемоги від клована.
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21.10.2024 09:15 Відповісти
Все згідно плану. Оманського плану
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21.10.2024 09:40 Відповісти
Печалька полная ..,сдают Донбасс полным ходом
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21.10.2024 10:05 Відповісти
притомним очевидно, що донбас здають.

І всі задають питання, чого не перерізати довжелезну кишку на кілька кілометрів південніше (біля Максимільянівки)? Так ось і відповідь - ми скоріше втратимо Гірник, Зоряне, Курахівку, Олександропіль , аніж переріжемо ту кишку. Зате кусочок курської - наш
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21.10.2024 10:13 Відповісти
Держзрадник вже відкрито здає Донбас, суспільству і політикам по фіг, тупорилий лохторат дрочить на яз, опозиція закрилася у волонтерство, питання імпічменту держзраднику ніхто не піднімає. Може, хоча б військові щось зроблять, ні?
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21.10.2024 11:19 Відповісти
Ні
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21.10.2024 12:13 Відповісти
Нажаль, абсолютна більшість військових, то звичайні люди які геть не розбираються у політиці і яким не так давно було теж все по приколу. Абсолютна більшість то електорат зе. Це я знаю зсередини.
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21.10.2024 12:25 Відповісти
Потужний План Перемоги діє , як і треба Путлу ... доки кращі бойові частина та техніка охороняють курські хуторі - Орда пре на Донбасі, дякуючи Генералісімусу КВНних військ!
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21.10.2024 11:21 Відповісти
план перемоги зєлєнскава працює!!
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21.10.2024 12:18 Відповісти
 
 