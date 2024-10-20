Доба на Донеччині: росіяни вбили цивільного, ще 1 людина дістала поранення

Російська армія минулої доби, 19 жовтня, обстріляла Донецьку область. Внаслідок атак одна людина загинула, також відомо про одного постраждалого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Кураховому пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки; у Гірнику пошкоджено будинок, у Дачному - адмінбудівлю.

Російські війська у неділю, 20 жовтня, тричі атакували Покровську громаду Донецької області. Внаслідок російських ударів пошкоджено будинки та будівлю. Про це повідомили у пресслужбі Покровської МВА.

"Сьогодні, 20 жовтня, близько 4 ранку відбувся обстріл села Новотроїцьке. Певні ушкодження отримали медустанова, адміністративна та релігійна будівлі",- йдеться у повідомленні.



Крім того, о 06:00 поточної доби під ударом з боку армії РФ в чергове виявилося селище Шевченко. Пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, навчальний заклад та будівлю пошти.

Також близько 6:10 відбулося потрапляння до приватної забудови центральної частини Покровська. Пошкоджено одну хату, обійшлося без жертв.

"У ніч з 18 на 19 жовтня відбувся ворожий обстріл району Динасового заводу, внаслідок якого пошкоджено розподільчий газопровід, продовольчий магазин і близько 10 приватних житлових будинків", - зазначили у відомстві.

Краматорський район

У Пришибі Святогірської громади пошкоджено базу відпочинку. У Костянтинівці пошкоджені 17 приватних будинків і 2 освітні заклади; у Стінках пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 156 людей, у тому числі 26 дітей.

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