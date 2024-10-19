Доба на Донеччині: Дві людини загинули і дві - поранені, під обстрілами перебували три райони області. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські війська атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, є загиблі, поранені та руйнування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Кураховому 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки, торговий центр і супермаркет; у Гірнику 1 людина загинула, пошкоджено 6 п'ятиповерхівок. У Покровську пошкоджено будинок, крамницю і інфраструктурний об'єкт; у Гришиному пошкоджено 2 будинки і лінію електропередач.

Краматорський район

У Пискунівці Миколаївської громади пошкоджено 2 будинки, нежитлове приміщення, лінію електропередач. У Костянтинівці пошкоджені 12 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 2 лінії електропередач.

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Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і багатоповерхівка.

Як зазначається, загалом за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1729 людей, зокрема 740 дітей.

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