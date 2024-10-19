Сутки на Донетчине: Два человека погибли и двое - ранены, под обстрелами находились три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, есть погибшие, раненые и разрушения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Покровский район
В Курахово 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены частные дома и многоэтажки, торговый центр и супермаркет; в Горняке 1 человек погиб, повреждены 6 пятиэтажек. В Покровске повреждены дом, магазин и инфраструктурный объект; в Гришино повреждены 2 дома и линия электропередач.
Краматорский район
В Пискуновке Николаевской громады повреждены 2 дома, нежилое помещение, линия электропередач. В Константиновке повреждены 12 частных домов, 2 админздания, 2 линии электропередач.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов и многоэтажка.
Как отмечается, всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 1729 человек, в том числе 740 детей.
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