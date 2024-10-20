Сутки на Донетчине: россияне убили гражданского, еще 1 человек получил ранение

Российская армия за прошедшие сутки, 19 октября, обстреляла Донецкую область. В результате атак один человек погиб, также известно об одном пострадавшем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Курахово повреждены многоэтажки и частные дома; в Горняке поврежден дом, в Дачном - админздание.

Российские войска в воскресенье, 20 октября, трижды атаковали Покровскую громаду Донецкой области. В результате российских ударов повреждены дома и здание. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской ГВА.

"Сегодня, 20 октября, около 4 утра произошел обстрел села Новотроицкое. Определенные повреждения получили медучреждение, административное и религиозное здания",- говорится в сообщении.



Кроме того, в 06:00 текущих суток под ударом со стороны армии РФ в очередной раз оказался поселок Шевченко. Повреждено административное здание, магазин, учебное заведение и здание почты.

Также около 6:10 произошло попадание в частную застройку центральной части Покровска. Поврежден один дом, обошлось без жертв.

"В ночь с 18 на 19 октября состоялся вражеский обстрел района Динасового завода, в результате которого поврежден распределительный газопровод, продовольственный магазин и около 10 частных жилых домов", - отметили в ведомстве.

Краматорский район

В Пришибе Святогорской громады повреждена база отдыха. В Константиновке повреждены 17 частных домов и 2 образовательных учреждения; в Стенках повреждены 3 дома.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов и 2 многоэтажки.

Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 156 человек, в том числе 26 детей.

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