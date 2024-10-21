РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9752 посетителя онлайн
Новости Война
6 909 20

Российские войска захватили село Желанное Второе на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российским войскам удалось оккупировать село Желанное Второе в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Желанное Второе, а также продвинулся в Вишневом, Горняке, возле Ольговки и Любимовки. Уточнен район Воздвиженки", - говорится в сообщении.

Росіяни окупували Желанне Друге

Также читайте: Сутки на Донбассе: россияне убили гражданского, еще 1 человек получил ранения

Автор: 

оккупация (10199) Донецкая область (9997)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
А де ж був Головком Сирський? Працював над планами запобігання захоплення Желанного Другого? Ні, вручав нагороди у Курській області.
показать весь комментарий
21.10.2024 03:50 Ответить
+4
На днях Найвєлічайший поїде на передову і надає по морді кацапам "Планом перемоги" і все закінчиться. Так же думають 73%? А якщо всерйоз, то ситуація дуже печальна, ворог не зупиняється і все рухається до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, економіка не переведена на військові рейки, уряд спасіння чи довіри не створено, своя зброя майже не виробляється, бюджет розподілений на офіс президента, інвалідів прокурорів і БЕП, а вже скоро вибори в США і їм всім буде не до України. І ще попереду зима і розбиті ТЕС-ТЕЦ та частина ГЕС, а ворог накопичує все нові і нові ракети, далекобійні КАБи..., а Боневтік все більше носиться зі своїм и"Планом Перемоги".
показать весь комментарий
21.10.2024 08:54 Ответить
+2
За минулу добу й на Курщині рашистські війська істотно посунули позиції наших військ, звільнивши неабияку територію! Від отих сирськінських бадьорих рапортів про те, що ЗСУ там контролює 1200-1300 кв.км. - залишилися одні лише спогади, оскільки ця територія з моменту контрнаступу рашистів скоротилася більш ніж на третину!
показать весь комментарий
21.10.2024 07:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://deepstat.xyz/table
показать весь комментарий
21.10.2024 02:05 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2024 03:44 Ответить
А де ж був Головком Сирський? Працював над планами запобігання захоплення Желанного Другого? Ні, вручав нагороди у Курській області.
показать весь комментарий
21.10.2024 03:50 Ответить
За минулу добу й на Курщині рашистські війська істотно посунули позиції наших військ, звільнивши неабияку територію! Від отих сирськінських бадьорих рапортів про те, що ЗСУ там контролює 1200-1300 кв.км. - залишилися одні лише спогади, оскільки ця територія з моменту контрнаступу рашистів скоротилася більш ніж на третину!
показать весь комментарий
21.10.2024 07:32 Ответить
Ну і добре, що бої ідуть там і села курської області рівняються з землею, а не на українській території
показать весь комментарий
21.10.2024 16:54 Ответить
На днях Найвєлічайший поїде на передову і надає по морді кацапам "Планом перемоги" і все закінчиться. Так же думають 73%? А якщо всерйоз, то ситуація дуже печальна, ворог не зупиняється і все рухається до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, економіка не переведена на військові рейки, уряд спасіння чи довіри не створено, своя зброя майже не виробляється, бюджет розподілений на офіс президента, інвалідів прокурорів і БЕП, а вже скоро вибори в США і їм всім буде не до України. І ще попереду зима і розбиті ТЕС-ТЕЦ та частина ГЕС, а ворог накопичує все нові і нові ракети, далекобійні КАБи..., а Боневтік все більше носиться зі своїм и"Планом Перемоги".
показать весь комментарий
21.10.2024 08:54 Ответить
Всьо по графіку, всьо по плану перемоги від клована.
показать весь комментарий
21.10.2024 09:15 Ответить
Все згідно плану. Оманського плану
показать весь комментарий
21.10.2024 09:40 Ответить
Печалька полная ..,сдают Донбасс полным ходом
показать весь комментарий
21.10.2024 10:05 Ответить
притомним очевидно, що донбас здають.

І всі задають питання, чого не перерізати довжелезну кишку на кілька кілометрів південніше (біля Максимільянівки)? Так ось і відповідь - ми скоріше втратимо Гірник, Зоряне, Курахівку, Олександропіль , аніж переріжемо ту кишку. Зате кусочок курської - наш
показать весь комментарий
21.10.2024 10:13 Ответить
Держзрадник вже відкрито здає Донбас, суспільству і політикам по фіг, тупорилий лохторат дрочить на яз, опозиція закрилася у волонтерство, питання імпічменту держзраднику ніхто не піднімає. Може, хоча б військові щось зроблять, ні?
показать весь комментарий
21.10.2024 11:19 Ответить
Ні
показать весь комментарий
21.10.2024 12:13 Ответить
Нажаль, абсолютна більшість військових, то звичайні люди які геть не розбираються у політиці і яким не так давно було теж все по приколу. Абсолютна більшість то електорат зе. Це я знаю зсередини.
показать весь комментарий
21.10.2024 12:25 Ответить
Потужний План Перемоги діє , як і треба Путлу ... доки кращі бойові частина та техніка охороняють курські хуторі - Орда пре на Донбасі, дякуючи Генералісімусу КВНних військ!
показать весь комментарий
21.10.2024 11:21 Ответить
план перемоги зєлєнскава працює!!
показать весь комментарий
21.10.2024 12:18 Ответить
 
 