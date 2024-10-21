Российские войска захватили село Желанное Второе на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российским войскам удалось оккупировать село Желанное Второе в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Желанное Второе, а также продвинулся в Вишневом, Горняке, возле Ольговки и Любимовки. Уточнен район Воздвиженки", - говорится в сообщении.

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