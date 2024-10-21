Российские войска захватили село Желанное Второе на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российским войскам удалось оккупировать село Желанное Второе в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики проекта DeepState.
"Враг оккупировал Желанное Второе, а также продвинулся в Вишневом, Горняке, возле Ольговки и Любимовки. Уточнен район Воздвиженки", - говорится в сообщении.
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+6 Rostyslav Komarnytsky
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+4 Поділля16
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+2 Pavlo Bubenko
показать весь комментарий21.10.2024 07:32 Ответить Ссылка
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І всі задають питання, чого не перерізати довжелезну кишку на кілька кілометрів південніше (біля Максимільянівки)? Так ось і відповідь - ми скоріше втратимо Гірник, Зоряне, Курахівку, Олександропіль , аніж переріжемо ту кишку. Зате кусочок курської - наш