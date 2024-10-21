Нацгвардейцы на Покровском направлении отразили 17 штурмов россиян. ВИДЕО
Враг бросает большое количество пехоты на Селидово. Бойцы Национальной гвардии отбили 17 попыток штурмов россиян за сутки на Покровском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.
"Только на этом участке фронта за предыдущие сутки в районе ответственности военнослужащие Национальной гвардии Украины нейтрализовали 273 оккупанта: 125 безвозвратные, 148 санитарные потери врага", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противник пытается активно штурмовать, в частности в районе населенного пункта Селидово Донецкой области, применяя большое количество пехоты. Также враг периодически проводит механизированные штурмы с привлечением 3-5 единиц бронетехники.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении Силы обороны отбили 46 вражеских атак. Россияне пытались продвинуться недалеко от населенных пунктов Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Селидово и Проминь, где состоялось соответственно 22 и 9 боестолкновений.
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