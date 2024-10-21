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Нацгвардійці на Покровському напрямку відбили 17 штурмів росіян. ВIДЕО

Ворог кидає велику кількість піхоти на Селидове. Бійці Національної гвардії відбили 17 спроб штурмів росіян за добу на Покровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії України.

"Лише на цій ділянці фронту за попередню добу в районі відповідальності військовослужбовці Національної гвардії України нейтралізували 273 окупанти: 125 безповоротні, 148 санітарні втрати ворога", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що противник намагається активно штурмувати, зокрема в районі населеного пункту Селидове Донецької області, застосовуючи велику кількість піхоти. Також ворог періодично проводить механізовані штурми з залученням 3-5 одиниць бронетехніки.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку Сили оборони відбили 46 ворожих атак. Росіяни намагались просунутись неподалік населених пунктів Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового та Променя, де відбулось відповідно 22 та 9 боєзіткнень.

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Автор: 

Донецька область (8799) бойові дії (4066) Національна гвардія (1570)


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Всевишньої допомоги нашим мужнім і незламним воїнам! А вороги хай згинуть, "як роса на сонці"🙏
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21.10.2024 12:42 Відповісти
 
 