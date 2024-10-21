На Курахівському напрямку тривають запеклі бої, ворог практично щодня проводить броньовані штурми, - пресофіцер 33 ОМБр Войтенков

Окупанти використовують на Курахівському напрямку радянську техніку, яку забивають плитами, оснащують "мангалами" та РЕБами, продавлюють оборону ЗСУ коштом нових мобілізованих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Київ24 повідомив пресофіцер 33-ї ОМБр Назар Войтенков.

За його словами, ворог іноді штурмує ділянку кілька днів підряд, щоб або проломити оборону, або значно її послабити.

"Ми відбиваємо масовані штурми, здебільшого вони броньовані, оскільки прочавити тут ділянку фронту просто пішою ходою насправді важко. Ми їх зустрічаємо зазвичай артилерією, мінами, протитанковими ракетними комплексами. На так давно на нашому відтинку – в зоні відповідальності 33-ї бригади, зокрема, на межі з зоною відповідальності 46-ї бригади десантно-штурмових військ ЗСУ ми застосовували танки Leopard, які проявили себе ефективно – точна, влучна зброя. Російські одиниці не мали шансів вижити після таких ударів бронебійними снарядами. Не так давно праворуч від нас теж був масований штурм з залученням понад десятка бойових броньованих одиниць", - розповів Войтенков про ситуацію на напрямку.

Він додав, що на цьому напрямку, ймовірно, залучають свіжих мобілізованих та підтягують нові броньовані одиниці. При цьому, зазначає військовий, росіяни досі воюють проти України радянською технікою.

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"Проти нас воює той самий полк. Вони напевно, просто залучають свіжих мобілізованих. І підтягують можливими шляхами логістики нові броньовані одиниці. Воюють проти нас старими зразками радянськими, які забивають плитами, мангалами, РЕБами аби їх менше вражали. Я не впевнений, що в них оновилися полки мотострілецькі тут, які проти нас воюють. Вони активні завжди. Вони просто перегруповуються, накопичуються і знову йдуть вперед доти, поки не прочавлять ділянку фронту. І власне на це вказує постійне залучення понад десятків одиниць техніки - це якраз їхні спроби прочавити ділянки, де, ймовірно, вони могли знайти слабке місце, або намагаються його там створити", - пояснив військовий.

Войтенков зауважив, що цими днями на Донеччині дощить і це найбільш небезпечний час.

"Тому, що в цей час літати БПЛА важко і для противника, як і власне для нас, чудова нагода, аби використовувати піхоту і рухатися, робити ротації. Противник в цей час намагається бігати ділянками поля, але ми його знищуємо навіть в дощ", - підсумував пресофіцер бригади.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом 20 жовтня, на Курахівському напрямку окупанти 59 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Бої тривали у районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне.