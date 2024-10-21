На Кураховском направлении продолжаются ожесточенные бои, враг практически ежедневно проводит бронированные штурмы, - пресс-офицер 33 ОМБр Войтенков

Оккупанты используют на Кураховском направлении советскую технику, которую забивают плитами, оснащают "мангалами" и РЭБами, продавливают оборону ВСУ за счет новых мобилизованных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Киев24 сообщил пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенков.

По его словам, враг иногда штурмует участок несколько дней подряд, чтобы либо проломить оборону, либо значительно ее ослабить.

"Мы отбиваем массированные штурмы, в основном они бронированные, поскольку продавить здесь участок фронта просто пешим ходом на самом деле трудно. Мы их встречаем обычно артиллерией, минами, противотанковыми ракетными комплексами. На так давно на нашем участке - в зоне ответственности 33-й бригады, в частности, на границе с зоной ответственности 46-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ мы применяли танки Leopard, которые проявили себя эффективно - точное, меткое оружие. Российские единицы не имели шансов выжить после таких ударов бронебойными снарядами. Не так давно справа от нас тоже был массированный штурм с привлечением более десятка боевых бронированных единиц", - рассказал Войтенков о ситуации на направлении.

Он добавил, что на этом направлении, вероятно, привлекают свежих мобилизованных и подтягивают новые бронированные единицы. При этом, отмечает военный, россияне до сих пор воюют против Украины советской техникой.

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"Против нас воюет тот же полк. Они наверное, просто привлекают свежих мобилизованных. И подтягивают возможными путями логистики новые бронированные единицы. Воюют против нас старыми образцами советскими, которые забивают плитами, мангалами, РЭБами чтобы их меньше поражали. Я не уверен, что у них обновились полки мотострелковые здесь, которые против нас воюют. Они активны всегда. Они просто перегруппировываются, накапливаются и снова идут вперед до тех пор, пока не протравят участок фронта. И собственно на это указывает постоянное привлечение более десятков единиц техники - это как раз их попытки прожать участки, где, вероятно, они могли найти слабое место, или пытаются его там создать", - пояснил военный.

Войтенков отметил, что в эти дни в Донецкой области идет дождь и это наиболее опасное время.

"Потому что в это время летать БПЛА трудно и для противника, как и собственно для нас, прекрасная возможность, чтобы использовать пехоту и двигаться, делать ротации. Противник в это время пытается бегать участками поля, но мы его уничтожаем даже в дождь", - подытожил пресс-офицер бригады.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение 20 октября, на Кураховском направлении оккупанты 59 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи. Бои продолжались в районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное.