Общие боевые потери РФ с начала войны – около 687 600 человек (+1690 за сутки), 9109 танков, 19 782 артсистемы, 18 332 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 687 600 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 687600 (+1690) человек,
танков - 9109 (+12) ед,
боевых бронированных машин - 18332 (+45) ед,
артиллерийских систем - 19782 (+29) ед,
РСЗО - 1240 (+2) ед,
средства ППО - 984 (+2) ед,
самолетов - 369(+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 17726 (+56),
крылатые ракеты - 2625 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 27460 (+95) ед,
специальная техника - 3541 (+6)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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https://www.youtube.com/watch?v=9vMolQJFI0k Чем так БЕЗУМЕН спецназ в СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ и ИРАНЕ?
Дякую, не треба.
Чукча, бути "вівцею Господа" не означає бути "бараном в стійлі"!
йди вчи матчасть
191! одиниця техніки та 1690! чумардосів за день.
Логістика та броня супер, чумардоси теж, арта норм.
Загальна кількість арти та загальна результативність нашої ППО сьогодні перевалили кожна за 21000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 687 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
мертвий кацапоїдний об'єкт - не вартий уваги
лише ще живий потребує заспокоєння кулею
не більше