РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5954 посетителя онлайн
Новости
6 709 30

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 687 600 человек (+1690 за сутки), 9109 танков, 19 782 артсистемы, 18 332 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

знищений разом із десантом МТЛБ армії рф у Вовчанську

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 687 600 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 687600 (+1690) человек,

танков - 9109 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 18332 (+45) ед,

артиллерийских систем - 19782 (+29) ед,

РСЗО - 1240 (+2) ед,

средства ППО - 984 (+2) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17726 (+56),

крылатые ракеты - 2625 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 27460 (+95) ед,

специальная техника - 3541 (+6)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 28-й ОМБр дроном-камикадзе атакуют здание, где скрываются оккупанты. ВИДЕО

втрати військ РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19725) ликвидация (3713) уничтожение (7288) техника (1753)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Минув 3902 день москальсько-української війни.
191! одиниця техніки та 1690! чумардосів за день.
Логістика та броня супер, чумардоси теж, арта норм.
Загальна кількість арти та загальна результативність нашої ППО сьогодні перевалили кожна за 21000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 687 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
показать весь комментарий
26.10.2024 08:12 Ответить
+21
показать весь комментарий
26.10.2024 07:56 Ответить
+16
Рекорд 1740
показать весь комментарий
26.10.2024 07:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.10.2024 07:56 Ответить
+1690 приземлених москалів то мабуть рекорд . Слава ЗСУ.
показать весь комментарий
26.10.2024 07:57 Ответить
Рекорд 1740
показать весь комментарий
26.10.2024 07:58 Ответить
Героям слава!!!
показать весь комментарий
26.10.2024 08:00 Ответить
А скількі вже корейців вбили ?
показать весь комментарий
26.10.2024 08:05 Ответить
Хорошого мало...

https://www.youtube.com/watch?v=9vMolQJFI0k Чем так БЕЗУМЕН спецназ в СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ и ИРАНЕ?
показать весь комментарий
26.10.2024 08:51 Ответить
то не кацапські алкоголіки...
показать весь комментарий
26.10.2024 08:52 Ответить
Русняві ролики на ютубі?
Дякую, не треба.
показать весь комментарий
26.10.2024 09:37 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2024 09:43 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2024 11:13 Ответить
це на Г+Г Мусійчучка-Раєвська тобі розказує?
показать весь комментарий
26.10.2024 11:56 Ответить
Додай ще - "голосуй за найвеличнішого!"

Чукча, бути "вівцею Господа" не означає бути "бараном в стійлі"!
йди вчи матчасть
показать весь комментарий
26.10.2024 12:10 Ответить
Два косорилих в полоні,кажуть...
показать весь комментарий
26.10.2024 08:55 Ответить
скоро 700 000 боротьба триває
показать весь комментарий
26.10.2024 08:07 Ответить
Минув 3902 день москальсько-української війни.
191! одиниця техніки та 1690! чумардосів за день.
Логістика та броня супер, чумардоси теж, арта норм.
Загальна кількість арти та загальна результативність нашої ППО сьогодні перевалили кожна за 21000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 687 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
показать весь комментарий
26.10.2024 08:12 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2024 08:15 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
26.10.2024 09:37 Ответить
На собакоїдів треба окремий рядок завести
показать весь комментарий
26.10.2024 08:34 Ответить
а как их отличить от бурятов?
показать весь комментарий
26.10.2024 08:41 Ответить
Парубки з Південної Кореї розберуться швидко.
показать весь комментарий
26.10.2024 09:11 Ответить
Багато честі ділити кацапське мясо на сорти.
мертвий кацапоїдний об'єкт - не вартий уваги
лише ще живий потребує заспокоєння кулею
не більше
показать весь комментарий
26.10.2024 11:15 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2024 09:03 Ответить
Сдача идет по плану
показать весь комментарий
26.10.2024 10:06 Ответить
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
26.10.2024 10:47 Ответить
Як і завжди, у кожній війні, свої втрати занижують, а втрати ворога перебільшують. До того ж на початку війни казали, що усі ці цифри - разом з пораненими. А потім, мабуть за вказівкою, стали це замовчувати.
показать весь комментарий
26.10.2024 12:08 Ответить
Ох і пруть... Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
26.10.2024 12:09 Ответить
 
 