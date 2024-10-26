Общие боевые потери РФ с начала войны – около 687 600 человек (+1690 за сутки), 9109 танков, 19 782 артсистемы, 18 332 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 687 600 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 687600 (+1690) человек,

танков - 9109 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 18332 (+45) ед,

артиллерийских систем - 19782 (+29) ед,

РСЗО - 1240 (+2) ед,

средства ППО - 984 (+2) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17726 (+56),

крылатые ракеты - 2625 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 27460 (+95) ед,

специальная техника - 3541 (+6)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.