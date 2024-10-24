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Новости Видео Война
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Бойцы 28-й ОМБр дроном-камикадзе атакуют здание, где скрываются оккупанты. ВИДЕО

Бойцы 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода атаковали дроном-камикадзе здание, где скрывались оккупанты.

Видео боевой работы обнародовало на своем телеграм-канале воины 28-й ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы-иностранцы из 28-й ОМБр вместе с украинскими побратимами отбивают атаку вражеской штурмовой группы вблизи Торецка. ВИДЕО боя

Автор: 

армия РФ (19703) ликвидация (3706) 28 отдельная механизированная бригада (189)


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на 32 сек. ще один дрон заходить на ціль.... Внизу - в центрі...
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24.10.2024 00:11 Ответить
И что? Шифер побили? Туда должна была ракета или КАБ прилететь и уничтожить всех орков оптом. Рашистам бы незачто было зацепиться не то что наступать
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24.10.2024 00:14 Ответить
.... це - "мелкий опт"
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24.10.2024 00:20 Ответить
Може, когось і розбудили.
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24.10.2024 00:37 Ответить
Британия подготовила 200 украинских пилотов
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24.10.2024 07:09 Ответить
 
 