Бойцы 28-й ОМБр дроном-камикадзе атакуют здание, где скрываются оккупанты. ВИДЕО
Бойцы 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода атаковали дроном-камикадзе здание, где скрывались оккупанты.
Видео боевой работы обнародовало на своем телеграм-канале воины 28-й ОМБр, передает Цензор.НЕТ.
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Luk Viktor
показать весь комментарий24.10.2024 00:11 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
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Luk Viktor
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Trevo Trow
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Леопольд #594959
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