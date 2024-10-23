Бійці 28 ОМБр дроном-камікадзе атакують будівлю, де переховуються окупанти. ВIДЕО
Бійці 28-ої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу атакували дроном-камікадзе будівлю, де переховувалися окупанти.
Відео бойової роботи оприлюднило на своєму телеграм-каналі воїни 28 ОМБр, передає Цензор.НЕТ.
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Luk Viktor
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ALEX SUROVV #593022
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Леопольд #594959
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