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Бійці 28 ОМБр дроном-камікадзе атакують будівлю, де переховуються окупанти. ВIДЕО

Бійці 28-ої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу атакували дроном-камікадзе будівлю, де переховувалися окупанти.

Відео бойової роботи оприлюднило на своєму телеграм-каналі воїни 28 ОМБр, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Ракета "HIMARS" прямим влучанням знищує ЗРК "Бук-М2" росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) ліквідація (4084) 28 окрема механізована бригада (190)


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на 32 сек. ще один дрон заходить на ціль.... Внизу - в центрі...
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24.10.2024 00:11 Відповісти
И что? Шифер побили? Туда должна была ракета или КАБ прилететь и уничтожить всех орков оптом. Рашистам бы незачто было зацепиться не то что наступать
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24.10.2024 00:14 Відповісти
.... це - "мелкий опт"
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24.10.2024 00:20 Відповісти
Може, когось і розбудили.
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24.10.2024 00:37 Відповісти
Британия подготовила 200 украинских пилотов
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24.10.2024 07:09 Відповісти
 
 