Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 687 600 осіб (+1690 за добу), 9109 танків, 19 782 артсистеми, 18 332 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 687 600 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 26.10.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 687600 (+1690) осіб,
танків - 9109 (+12) од,
бойових броньованих машин - 18332 (+45) од,
артилерійських систем - 19782 (+29) од,
РСЗВ - 1240 (+2) од,
засоби ППО - 984 (+2) од,
літаків - 369(+0) од,
гелікоптерів - 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17726 (+56),
крилаті ракети - 2625 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 27460 (+95) од,
спеціальна техніка - 3541 (+6)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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https://www.youtube.com/watch?v=9vMolQJFI0k Чем так БЕЗУМЕН спецназ в СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ и ИРАНЕ?
Дякую, не треба.
Чукча, бути "вівцею Господа" не означає бути "бараном в стійлі"!
йди вчи матчасть
191! одиниця техніки та 1690! чумардосів за день.
Логістика та броня супер, чумардоси теж, арта норм.
Загальна кількість арти та загальна результативність нашої ППО сьогодні перевалили кожна за 21000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 687 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
мертвий кацапоїдний об'єкт - не вартий уваги
лише ще живий потребує заспокоєння кулею
не більше