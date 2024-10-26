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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 687 600 осіб (+1690 за добу), 9109 танків, 19 782 артсистеми, 18 332 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

знищений разом із десантом МТЛБ армії рф у Вовчанську

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 687 600 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 26.10.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 687600 (+1690) осіб,

танків - 9109 (+12) од,

бойових броньованих машин - 18332 (+45) од,

артилерійських систем - 19782 (+29) од,

РСЗВ - 1240 (+2) од,

засоби ППО - 984 (+2) од,

літаків - 369(+0) од,

гелікоптерів - 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17726 (+56),

крилаті ракети - 2625 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 27460 (+95) од,

спеціальна техніка - 3541 (+6)

Також дивіться: Бійці 28 ОМБр дроном-камікадзе атакують будівлю, де переховуються окупанти. ВIДЕО

втрати військ РФ

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17876) ліквідація (4096) знищення (7600) техніка (1858)


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Топ коментарі
+24
Минув 3902 день москальсько-української війни.
191! одиниця техніки та 1690! чумардосів за день.
Логістика та броня супер, чумардоси теж, арта норм.
Загальна кількість арти та загальна результативність нашої ППО сьогодні перевалили кожна за 21000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 687 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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26.10.2024 08:12 Відповісти
+21
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26.10.2024 07:56 Відповісти
+16
Рекорд 1740
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26.10.2024 07:58 Відповісти
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26.10.2024 07:56 Відповісти
+1690 приземлених москалів то мабуть рекорд . Слава ЗСУ.
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26.10.2024 07:57 Відповісти
Рекорд 1740
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26.10.2024 07:58 Відповісти
Героям слава!!!
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26.10.2024 08:00 Відповісти
А скількі вже корейців вбили ?
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26.10.2024 08:05 Відповісти
Хорошого мало...

https://www.youtube.com/watch?v=9vMolQJFI0k Чем так БЕЗУМЕН спецназ в СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ и ИРАНЕ?
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26.10.2024 08:51 Відповісти
то не кацапські алкоголіки...
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26.10.2024 08:52 Відповісти
Русняві ролики на ютубі?
Дякую, не треба.
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26.10.2024 09:37 Відповісти
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26.10.2024 09:43 Відповісти
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26.10.2024 11:13 Відповісти
це на Г+Г Мусійчучка-Раєвська тобі розказує?
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26.10.2024 11:56 Відповісти
Додай ще - "голосуй за найвеличнішого!"

Чукча, бути "вівцею Господа" не означає бути "бараном в стійлі"!
йди вчи матчасть
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26.10.2024 12:10 Відповісти
Два косорилих в полоні,кажуть...
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26.10.2024 08:55 Відповісти
скоро 700 000 боротьба триває
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26.10.2024 08:07 Відповісти
Минув 3902 день москальсько-української війни.
191! одиниця техніки та 1690! чумардосів за день.
Логістика та броня супер, чумардоси теж, арта норм.
Загальна кількість арти та загальна результативність нашої ППО сьогодні перевалили кожна за 21000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 687 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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26.10.2024 08:12 Відповісти
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26.10.2024 08:15 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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26.10.2024 09:37 Відповісти
На собакоїдів треба окремий рядок завести
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26.10.2024 08:34 Відповісти
а как их отличить от бурятов?
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26.10.2024 08:41 Відповісти
Парубки з Південної Кореї розберуться швидко.
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26.10.2024 09:11 Відповісти
Багато честі ділити кацапське мясо на сорти.
мертвий кацапоїдний об'єкт - не вартий уваги
лише ще живий потребує заспокоєння кулею
не більше
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26.10.2024 11:15 Відповісти
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26.10.2024 09:03 Відповісти
Сдача идет по плану
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26.10.2024 10:06 Відповісти
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.10.2024 10:47 Відповісти
Як і завжди, у кожній війні, свої втрати занижують, а втрати ворога перебільшують. До того ж на початку війни казали, що усі ці цифри - разом з пораненими. А потім, мабуть за вказівкою, стали це замовчувати.
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26.10.2024 12:08 Відповісти
Ох і пруть... Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.10.2024 12:09 Відповісти
 
 