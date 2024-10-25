Ситуация на Кураховском направлении тяжелая. У врага есть желание продвигаться в сторону Запорожья, - офицер 59-й ОМБр Цехоцкий

Российская армия, вероятно, планирует начать наступательные и штурмовые действия на Запорожском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире КИЕВ24 рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, украинские военные хорошо знают местность на Кураховском направлении, поэтому минимизируют риски окружения.

"Именно на этом направлении мы понимаем из планов врага, что у них есть желание продвигаться в сторону Запорожья на подкрепление той группировки, которая с той стороны воюет. Возможно, это я говорю свое мнение, у Путина появилась идея начать какие-то наступательно-штурмовые действия в направлении Запорожья, чтобы на будущих переговорах иметь больше козырей", - сказал Цехоцкий.

Он добавил, что на Покровском направлении россияне выбились из графика. Однако ситуация и там - в частности, в Селидово, также напряженная.

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