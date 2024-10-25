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Ситуация на Кураховском направлении тяжелая. У врага есть желание продвигаться в сторону Запорожья, - офицер 59-й ОМБр Цехоцкий

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Российская армия, вероятно, планирует начать наступательные и штурмовые действия на Запорожском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире КИЕВ24 рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, украинские военные хорошо знают местность на Кураховском направлении, поэтому минимизируют риски окружения.

"Именно на этом направлении мы понимаем из планов врага, что у них есть желание продвигаться в сторону Запорожья на подкрепление той группировки, которая с той стороны воюет. Возможно, это я говорю свое мнение, у Путина появилась идея начать какие-то наступательно-штурмовые действия в направлении Запорожья, чтобы на будущих переговорах иметь больше козырей", - сказал Цехоцкий.

Он добавил, что на Покровском направлении россияне выбились из графика. Однако ситуация и там - в частности, в Селидово, также напряженная.

Также читайте: Россияне пытаются обойти Покровск с флангов, спешат продвинуться до осенних дождей, - офицер 59-й ОМБр Цехоцкий

Автор: 

Донецкая область (10009) боевые действия (4332) 59 отдельная мотопехотная бригада (127) Запорожская АЭС (722)


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Топ комментарии
+11
А яке бажання є у нашого військово-політичного керівництва, окрім системного мародерства і галюцинацій після "плану перемоги"?
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25.10.2024 14:06 Ответить
+11
Зараз буде потужно-незламна відповідь. Розпочнется нове укладання асфальту. В клоунському цирку все стабільно.
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25.10.2024 14:12 Ответить
+8
Де тои І. Федоров - шо набудував фортифікаціи на Запоріжському напрямку?
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25.10.2024 14:07 Ответить
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бАданову потрібно доповідати, а не тут базікати....
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25.10.2024 14:06 Ответить
А яке бажання є у нашого військово-політичного керівництва, окрім системного мародерства і галюцинацій після "плану перемоги"?
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25.10.2024 14:06 Ответить
Де тои І. Федоров - шо набудував фортифікаціи на Запоріжському напрямку?
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25.10.2024 14:07 Ответить
Йому пофіг.
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25.10.2024 14:10 Ответить
каву п"є в Криму разом із бАдановим.....
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25.10.2024 14:10 Ответить
Зараз буде потужно-незламна відповідь. Розпочнется нове укладання асфальту. В клоунському цирку все стабільно.
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25.10.2024 14:12 Ответить
А про бажання Сирського він нічого не казав?...
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25.10.2024 14:13 Ответить
... ахфіцер не знає бажання хенерала....
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25.10.2024 14:15 Ответить
А хто це?
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25.10.2024 15:37 Ответить
Да, сильная фраза конечно. ,,У врага есть сильное желание...,,! А ведь пора давно орать про наши возможности! Ведь их нет. И уже не будет.
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25.10.2024 14:16 Ответить
Можливості з'являться, і дуже великі, когди буде вилікувана розруха в головах більшості населення. У нас під час війни країною правлять клоуни.
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25.10.2024 14:23 Ответить
Да, но нами выбранные. И комуняки выбраны нами первые два, и урка с двумя судимостями.
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25.10.2024 14:26 Ответить
Вже про просування на Запоріжжя ворога стає тривожно. Значить все дуже погано у наших.
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25.10.2024 14:17 Ответить
Вже й до Дніпропетровщини з кількох сторін орки впевнено підходять. Та то таке. От Курськ!
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25.10.2024 15:38 Ответить
нє атвлікайте найвелічнішаго лідора ат курска - єму там інтєрєснєє...
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25.10.2024 14:23 Ответить
Украине настает полный п**дец.
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25.10.2024 17:37 Ответить
До Запорожья от Курахово 160 км а лбс в 30 км уже 2.5 года. Ох уж эти "желания"...
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25.10.2024 19:42 Ответить
 
 