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Новини
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Ситуація на Курахівському напрямку важка. У ворога є бажання просуватися у бік Запоріжжя, - офіцер 59 ОМБр Цехоцький

зсу

Російська армія, ймовірно, планує почати наступальні та штурмові дії на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі КИЇВ24 розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

 За його словами, українські військові добре знають місцевість на Курахівському напрямку, тож мінімізують ризики оточення.

"Саме на цьому напрямку ми розуміємо з планів ворога, що у них є бажання просуватися у бік Запоріжжя на підкріплення того угрупування, яка з того боку воює. Можливо, це я кажу свою думку, у Путіна з'явилася ідея почати якісь наступально-штурмові дії в напрямку Запоріжжя, щоб на майбутніх перемовинах мати більше козирів", - сказав Цехоцький.

Він додав, що на Покровському напрямку росіяни вибились з графіка. Проте ситуація і там, зокрема у Селидовому, також напружена.

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Автор: 

Донецька область (8830) бойові дії (4096) 59 окрема мотопіхотна бригада (130) Запорізька АЕС (1430)


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Топ коментарі
+11
А яке бажання є у нашого військово-політичного керівництва, окрім системного мародерства і галюцинацій після "плану перемоги"?
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25.10.2024 14:06 Відповісти
+11
Зараз буде потужно-незламна відповідь. Розпочнется нове укладання асфальту. В клоунському цирку все стабільно.
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25.10.2024 14:12 Відповісти
+8
Де тои І. Федоров - шо набудував фортифікаціи на Запоріжському напрямку?
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25.10.2024 14:07 Відповісти
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бАданову потрібно доповідати, а не тут базікати....
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25.10.2024 14:06 Відповісти
А яке бажання є у нашого військово-політичного керівництва, окрім системного мародерства і галюцинацій після "плану перемоги"?
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25.10.2024 14:06 Відповісти
Де тои І. Федоров - шо набудував фортифікаціи на Запоріжському напрямку?
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25.10.2024 14:07 Відповісти
Йому пофіг.
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25.10.2024 14:10 Відповісти
каву п"є в Криму разом із бАдановим.....
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25.10.2024 14:10 Відповісти
Зараз буде потужно-незламна відповідь. Розпочнется нове укладання асфальту. В клоунському цирку все стабільно.
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25.10.2024 14:12 Відповісти
А про бажання Сирського він нічого не казав?...
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25.10.2024 14:13 Відповісти
... ахфіцер не знає бажання хенерала....
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25.10.2024 14:15 Відповісти
А хто це?
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25.10.2024 15:37 Відповісти
Да, сильная фраза конечно. ,,У врага есть сильное желание...,,! А ведь пора давно орать про наши возможности! Ведь их нет. И уже не будет.
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25.10.2024 14:16 Відповісти
Можливості з'являться, і дуже великі, когди буде вилікувана розруха в головах більшості населення. У нас під час війни країною правлять клоуни.
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25.10.2024 14:23 Відповісти
Да, но нами выбранные. И комуняки выбраны нами первые два, и урка с двумя судимостями.
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25.10.2024 14:26 Відповісти
Вже про просування на Запоріжжя ворога стає тривожно. Значить все дуже погано у наших.
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25.10.2024 14:17 Відповісти
Вже й до Дніпропетровщини з кількох сторін орки впевнено підходять. Та то таке. От Курськ!
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25.10.2024 15:38 Відповісти
нє атвлікайте найвелічнішаго лідора ат курска - єму там інтєрєснєє...
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25.10.2024 14:23 Відповісти
Украине настает полный п**дец.
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25.10.2024 17:37 Відповісти
До Запорожья от Курахово 160 км а лбс в 30 км уже 2.5 года. Ох уж эти "желания"...
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25.10.2024 19:42 Відповісти
 
 