Ситуація на Курахівському напрямку важка. У ворога є бажання просуватися у бік Запоріжжя, - офіцер 59 ОМБр Цехоцький

Російська армія, ймовірно, планує почати наступальні та штурмові дії на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі КИЇВ24 розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За його словами, українські військові добре знають місцевість на Курахівському напрямку, тож мінімізують ризики оточення.

"Саме на цьому напрямку ми розуміємо з планів ворога, що у них є бажання просуватися у бік Запоріжжя на підкріплення того угрупування, яка з того боку воює. Можливо, це я кажу свою думку, у Путіна з'явилася ідея почати якісь наступально-штурмові дії в напрямку Запоріжжя, щоб на майбутніх перемовинах мати більше козирів", - сказав Цехоцький.

Він додав, що на Покровському напрямку росіяни вибились з графіка. Проте ситуація і там, зокрема у Селидовому, також напружена.

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