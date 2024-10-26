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Оккупанты ежедневно атакуют в направлении Грековки на Луганщине, - ОВА

Ситуація на Луганщині

В Луганской области российские войска ежедневно атакуют в направлении Грековки, пытаясь вытеснить Силы обороны с занятых позиций.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"Противник ежедневно атакует в направлении Грековки, пытаясь вытеснить Силы обороны с занятых позиций. Также россияне провели штурмовые действия в Серебрянском лесу. Наши Защитники сдерживают врага", - говорится в сообщении.

Также он рассказал, что оккупанты обстреливают из артиллерии и беспилотников населенные пункты, логистические пути и укрепления украинских военных.

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Автор: 

боевые действия (4350) Луганская область (6512)


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І за це цей пост капітан вочевидь із заступниками отримують 15 млн на рік?
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26.10.2024 15:34 Ответить
пост,,,анув і пішов пити каву....
Отака важка робота в ОВА!
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26.10.2024 15:42 Ответить
До речі, сьогодні 5 років як відкрита і незакрита справа одного сцикливого поца проти слів *двох невідомих жінок "
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26.10.2024 15:37 Ответить
 
 