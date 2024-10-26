Оккупанты ежедневно атакуют в направлении Грековки на Луганщине, - ОВА
В Луганской области российские войска ежедневно атакуют в направлении Грековки, пытаясь вытеснить Силы обороны с занятых позиций.
Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.
"Противник ежедневно атакует в направлении Грековки, пытаясь вытеснить Силы обороны с занятых позиций. Также россияне провели штурмовые действия в Серебрянском лесу. Наши Защитники сдерживают врага", - говорится в сообщении.
Также он рассказал, что оккупанты обстреливают из артиллерии и беспилотников населенные пункты, логистические пути и укрепления украинских военных.
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