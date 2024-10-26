Окупанти щодня атакують у напрямку Греківки на Луганщині, - ОВА

У Луганській області російські війська щодня атакують у напрямку Греківки, намагаючись витіснити Сили оборони із зайнятих позицій.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Противник щодня атакує в напрямку Греківки, намагаючись витіснити Сили оборони із зайнятих позицій. Також росіяни провели штурмові дії у Серебрянському лісі. Наші Захисники стримують ворога", - йдеться в повідомленні.

Також він розповів, що окупанти обстрілюють з артилерії та безпілотників населені пункти, логістичні шляхи та укріплення українських військових.

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