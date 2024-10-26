УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7237 відвідувачів онлайн
Новини
543 3

Окупанти щодня атакують у напрямку Греківки на Луганщині, - ОВА

Ситуація на Луганщині

У Луганській області російські війська щодня атакують у напрямку Греківки, намагаючись витіснити Сили оборони із зайнятих позицій.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Противник щодня атакує в напрямку Греківки, намагаючись витіснити Сили оборони із зайнятих позицій. Також росіяни провели штурмові дії у Серебрянському лісі. Наші Захисники стримують ворога", - йдеться в повідомленні.

Також він розповів, що окупанти обстрілюють з артилерії та безпілотників населені пункти, логістичні шляхи та укріплення українських військових.

Також читайте: У Торецьку не залишилося цілих будинків, ворог займає нові райони випаленої землі, - ОТУ "Луганськ"

Автор: 

бойові дії (4096) Луганська область (4894)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І за це цей пост капітан вочевидь із заступниками отримують 15 млн на рік?
показати весь коментар
26.10.2024 15:34 Відповісти
пост,,,анув і пішов пити каву....
Отака важка робота в ОВА!
показати весь коментар
26.10.2024 15:42 Відповісти
До речі, сьогодні 5 років як відкрита і незакрита справа одного сцикливого поца проти слів *двох невідомих жінок "
показати весь коментар
26.10.2024 15:37 Відповісти
 
 