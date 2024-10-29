ЗСУ проводять стабілізаційні дії в районі Левадного, - Волошин

Збройні сили України проводять стабілізаційну операцію в районі села Левадне Запорізької області.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас просувань великих немає. Тільки кілька днів тому противник, використовуючи постійні штурмові дії, мав частковий успіх і вклинився на невелику відстань на глибину взводного опорного пункту біля села Левадне. Зараз ЗСУ проводять стабілізаційну операцію, стабілізаційні дії для того, щоб вирівняти положення. Тобто просувань як таких, на нашому напрямку фактично немає", - сказав Волошин.

Він також додав, що село Левадне - на шляху до населеного пункту Велика Новосілка. Він підкреслив, що "це - важливий вузол на півдні Донецької області, і фактично це кордон з Дніпропетровською областю". Саме тому, за його словами, Сили оборони України в цьому роблять все, щоби не дати ворогу просунутися.

Раніше аналітики проєкту DeepState заявили, що російські загарбники окупували село Левадне Запорізької області.

