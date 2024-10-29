ЗСУ проводять стабілізаційні дії в районі Левадного, - Волошин
Збройні сили України проводять стабілізаційну операцію в районі села Левадне Запорізької області.
Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас просувань великих немає. Тільки кілька днів тому противник, використовуючи постійні штурмові дії, мав частковий успіх і вклинився на невелику відстань на глибину взводного опорного пункту біля села Левадне. Зараз ЗСУ проводять стабілізаційну операцію, стабілізаційні дії для того, щоб вирівняти положення. Тобто просувань як таких, на нашому напрямку фактично немає", - сказав Волошин.
Він також додав, що село Левадне - на шляху до населеного пункту Велика Новосілка. Він підкреслив, що "це - важливий вузол на півдні Донецької області, і фактично це кордон з Дніпропетровською областю". Саме тому, за його словами, Сили оборони України в цьому роблять все, щоби не дати ворогу просунутися.
Раніше аналітики проєкту DeepState заявили, що російські загарбники окупували село Левадне Запорізької області.
Roman6959
https://x.com/Roman6959
@Roman6959
https://x.com/Roman6959/status/1851201909324972196
Як покращився фронт після призначення Сирського Лютий - жовтень 2024
https://x.com/i/status/1851201909324972196
https://www.facebook.com/?locale=uk_UA
Послухав етер https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXgS17udv7V84y0LG-IawqOh3n6Y9W1ZAhYf-s_69zmVj8oEZn2TbuLPGq6DJOFVNekqKH21V9FEyPfZ_Vumf7MHJqfN47brEQSsSFLEkPSXxk4pC4PevHU-QkHBP9koYw3lFXg91UQkXqpGtil9OKwjMK5gZ9t-2rLdNL6MtMEcA&__tn__=-]K-R Юрій Бутусов в якому він розніс в пух і прах вище військове керівництво країни.
Сиджу і думаю. Не стільки над тим, що сказано журналістом, скільки над тим… Люди які спочатку ініціювали, потім підтримували шалену, просто божевільну інформаційну атаку на генерала Валерія Залужного, а вже потім його зняли з посади, вони якою половиною дупи думали коли приймали таке рішення в розпал бойових дій? Це перше! Друге. Зміна пішла на краще? Ні? Тоді постає трете питання. Головне! Відповідальність за таки рокіровки і відповідно наслідки… чия? Адже це прерогатива ніяк не Бутусова чи ще когось…
В ход пішли акуратні формулювання та нові словосплучення.
Я старий, давно знаю - невдовзі дупа.