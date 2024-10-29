УКР
ЗСУ проводять стабілізаційні дії в районі Левадного, - Волошин

В ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Левадного

Збройні сили України проводять стабілізаційну операцію в районі села Левадне Запорізької області.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас просувань великих немає. Тільки кілька днів тому противник, використовуючи постійні штурмові дії, мав частковий успіх і вклинився на невелику відстань на глибину взводного опорного пункту біля села Левадне. Зараз ЗСУ проводять стабілізаційну операцію, стабілізаційні дії для того, щоб вирівняти положення. Тобто просувань як таких, на нашому напрямку фактично немає", - сказав Волошин.

Він також додав, що село Левадне - на шляху до населеного пункту Велика Новосілка. Він підкреслив, що "це - важливий вузол на півдні Донецької області, і фактично це кордон з Дніпропетровською областю". Саме тому, за його словами, Сили оборони України в цьому роблять все, щоби не дати ворогу просунутися.

Раніше аналітики проєкту DeepState заявили, що російські загарбники окупували село Левадне Запорізької області.

Читайте: Сирський відвідав бригади ЗСУ на Запоріжжі: підрозділи додатково забезпечать озброєнням і технікою

+8
Збройні сили України проводять стабілізаційну операцію в районі села Левадне Запорізької області. -Починається фортеця Запоріжжя??
29.10.2024 21:17 Відповісти
+7
Вже на 500 кв.км. стабілізували.
29.10.2024 21:40 Відповісти
+7
"стабілізаційні дії" це - затикаємо прорив оборони?
29.10.2024 21:55 Відповісти
29.10.2024 21:17 Відповісти
Все по Плану Президента
показати весь коментар
29.10.2024 21:24 Відповісти
29.10.2024 21:34 Відповісти
https://x.com/Roman6959

Roman6959



https://x.com/Roman6959

@Roman6959


https://x.com/Roman6959/status/1851201909324972196

Як покращився фронт після призначення Сирського Лютий - жовтень 2024
https://x.com/i/status/1851201909324972196
29.10.2024 21:26 Відповісти
Олексій Петров

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA



Послухав етер https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXgS17udv7V84y0LG-IawqOh3n6Y9W1ZAhYf-s_69zmVj8oEZn2TbuLPGq6DJOFVNekqKH21V9FEyPfZ_Vumf7MHJqfN47brEQSsSFLEkPSXxk4pC4PevHU-QkHBP9koYw3lFXg91UQkXqpGtil9OKwjMK5gZ9t-2rLdNL6MtMEcA&__tn__=-]K-R Юрій Бутусов в якому він розніс в пух і прах вище військове керівництво країни.

Сиджу і думаю. Не стільки над тим, що сказано журналістом, скільки над тим… Люди які спочатку ініціювали, потім підтримували шалену, просто божевільну інформаційну атаку на генерала Валерія Залужного, а вже потім його зняли з посади, вони якою половиною дупи думали коли приймали таке рішення в розпал бойових дій? Це перше! Друге. Зміна пішла на краще? Ні? Тоді постає трете питання. Головне! Відповідальність за таки рокіровки і відповідно наслідки… чия? Адже це прерогатива ніяк не Бутусова чи ще когось…
29.10.2024 21:39 Відповісти
Мгм.
В ход пішли акуратні формулювання та нові словосплучення.
Я старий, давно знаю - невдовзі дупа.
29.10.2024 21:39 Відповісти
"В ход пішли" - в хід пішли...
29.10.2024 21:50 Відповісти
Кокая разніца!!
29.10.2024 22:31 Відповісти
Тепер будемо очікувати здачі Левадного? Коли?
29.10.2024 21:39 Відповісти
Карту діпстейту давно дивились?
29.10.2024 22:27 Відповісти
Вже на 500 кв.км. стабілізували.
29.10.2024 21:40 Відповісти
тобто кидають піхоту штурмувати захоплені недавно кацапами позиції.
29.10.2024 21:54 Відповісти
"стабілізаційні дії" це - затикаємо прорив оборони?
29.10.2024 21:55 Відповісти
Дня три назад здесь читал про стабилизацийнти дии в Левадном. Не получается ничего стабилизировать.
30.10.2024 07:52 Відповісти
 
 