РФ немає наступальних угруповань на півдні. Біля Левадного все ще тривають стабілізаційні дії, - Сили оборони Півдня

На півдні України російська армія, включно з силами в окупованому Криму, зосередила близько 200 тисяч військових. Значних просувань у противника немає.

Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ

"Наразі ворог не створив наступальних угруповань, як повідомляє наша розвідка, проте на декількох відтинках він створює додаткові штурмові групи для ведення штурмових дій малими силами піхоти", - сказав він.

Волошин зауважив, що між усіма напрямками півдня окупанти розподіляють свої сили, зважаючи на те, де вони будуть нарощувати зусилля, а де планують тримати оборону.

За його словами, нині значних просувань ворога там немає.

Кілька днів тому через постійні штурмові дії ворог вклинився на невелику відстань, на глибину взводного опорного пункту біля села Левадне. Зараз Сили оборони Півдня проводять стабілізаційну операцію, щоб вирівняти положення", - розповів речник Сил оборони Півдня.

За його словами, окупанти продовжують удари авіацією, КАБами та ракетами, проводять контрбатарейну боротьбу.

Водночас речник додав, що на Херсонщині переважна більшість островів перебуває під вогневим контролем Сил оборони України.

Раніше аналітики проєкту DeepState заявили, що російські загарбники окупували село Левадне Запорізької області.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що Збройні сили України проводять стабілізаційну операцію в районі села Левадне Запорізької області.