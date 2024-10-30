УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8313 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 605 10

РФ немає наступальних угруповань на півдні. Біля Левадного все ще тривають стабілізаційні дії, - Сили оборони Півдня

Сили оборони Півдня розповіли про ситуацію на Запорізькому напрямку

На півдні України російська армія, включно з силами в окупованому Криму, зосередила близько 200 тисяч військових. Значних просувань у противника немає.

Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ

"Наразі ворог не створив наступальних угруповань, як повідомляє наша розвідка, проте на декількох відтинках він створює додаткові штурмові групи для ведення штурмових дій малими силами піхоти", - сказав він.

Волошин зауважив, що між усіма напрямками півдня окупанти розподіляють свої сили, зважаючи на те, де вони будуть нарощувати зусилля, а де планують тримати оборону.

За його словами, нині значних просувань ворога там немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ проводять стабілізаційні дії в районі Левадного, - Волошин

Кілька днів тому через постійні штурмові дії ворог вклинився на невелику відстань, на глибину взводного опорного пункту біля села Левадне. Зараз Сили оборони Півдня проводять стабілізаційну операцію, щоб вирівняти положення", - розповів речник Сил оборони Півдня.

За його словами, окупанти продовжують удари авіацією, КАБами та ракетами, проводять контрбатарейну боротьбу.

Водночас речник додав, що на Херсонщині переважна більшість островів перебуває під вогневим контролем Сил оборони України.

Читайте також: Загрози прориву окупантів на Херсон з боку Дніпровських островів немає, - Сили оборони півдня 

Раніше аналітики проєкту DeepState заявили, що російські загарбники окупували село Левадне Запорізької області.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що Збройні сили України проводять стабілізаційну операцію в районі села Левадне Запорізької області.

Автор: 

Запорізька область (4095) Сили оборони півдня (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
я здається такі побрехеньки від зеленої гнилі вже чув.. Аааааа....точно.. саме перед початком війни.. шашлики-машлики, розмінування Чонгару
показати весь коментар
30.10.2024 10:01 Відповісти
+5
Та і взагалі війни не буде, то все байден нагнітає.
показати весь коментар
30.10.2024 10:44 Відповісти
+4
То й добре. Всі на шашлики.
показати весь коментар
30.10.2024 10:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То й добре. Всі на шашлики.
показати весь коментар
30.10.2024 10:01 Відповісти
я здається такі побрехеньки від зеленої гнилі вже чув.. Аааааа....точно.. саме перед початком війни.. шашлики-машлики, розмінування Чонгару
показати весь коментар
30.10.2024 10:01 Відповісти
Це певно про Запорізьку область. В Донецькій все навпаки. Хтось же рветься у бік Костянтинополя.
показати весь коментар
30.10.2024 10:12 Відповісти
немає віри піздаболам і ворогам...
показати весь коментар
30.10.2024 10:22 Відповісти
Їм і не треба там їх мати. Зайдуть на Запоріжжя через Дніпропетровську область, коли донецький фронт, посиплеться повністю
показати весь коментар
30.10.2024 10:22 Відповісти
Після прориву лінії оборони на сході чомусь не віриться висновки командирів Зелі на півдні. Влада робила все, щоб той фронт посипався і першою було їх дією не підготовка нормальних першої, другої і третьої лінії оборони(інженерних споруд для війська), хоча би так, як це зробили кацапи.
показати весь коментар
30.10.2024 10:25 Відповісти
Та і взагалі війни не буде, то все байден нагнітає.
показати весь коментар
30.10.2024 10:44 Відповісти
Наша пісенька красива, заспіваймо спочатку. Те ж саме чули від початку року по всім напрямкам.
показати весь коментар
30.10.2024 11:41 Відповісти
Умєров. тебе послухати вони взагалі ні хєра не мають. Тільки якось від початку жовтня 500 кв/км території зайняли. Коли ви зеленоморді заткнетеся?
показати весь коментар
30.10.2024 13:08 Відповісти
РФ немає наступальних угруповань Джерело:
*********

У даному випадку "не має" треба писати роздільно.
Якби було "У РФ немає...", - тоді разом.

Наприклад, - "я не маю... (грошей)", але "у мене немає... (грошей)".
показати весь коментар
30.10.2024 13:08 Відповісти
 
 