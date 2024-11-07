Зеленский об обстреле Запорожье: Каждый такой удар уничтожает смысл заявлений о необходимости звонков в Кремль. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по Запорожью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.
По словам президента, в результате обстрела разрушен жилой дом, частные дома, а также повреждено здание онкобольницы. Сейчас под завалами ищут людей, известно о погибшем и раненых.
"Каждый такой российский удар не только убивает людей и разрушает жизни, но и уничтожает смысл любых слов о том, что якобы не хватает разговоров с Россией, каких-то звонков в Кремль. Там получают удовольствие от гибели людей. И поэтому именно ПВО для Украины, возможность уничтожать российскую военную авиацию, разрешение для Украины на дальнобойные удары против оккупанта - вот это является настоящей защитой жизни. И я благодарен всем в мире, кто именно с этим помогает", - добавил глава государства.
Напомним, 7 ноября российские захватчики обстреляли Запорожье.
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