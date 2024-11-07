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Зеленский об обстреле Запорожье: Каждый такой удар уничтожает смысл заявлений о необходимости звонков в Кремль. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по Запорожью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

По словам президента, в результате обстрела разрушен жилой дом, частные дома, а также повреждено здание онкобольницы. Сейчас под завалами ищут людей, известно о погибшем и раненых.

"Каждый такой российский удар не только убивает людей и разрушает жизни, но и уничтожает смысл любых слов о том, что якобы не хватает разговоров с Россией, каких-то звонков в Кремль. Там получают удовольствие от гибели людей. И поэтому именно ПВО для Украины, возможность уничтожать российскую военную авиацию, разрешение для Украины на дальнобойные удары против оккупанта - вот это является настоящей защитой жизни. И я благодарен всем в мире, кто именно с этим помогает", - добавил глава государства.

Напомним, 7 ноября российские захватчики обстреляли Запорожье.

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Зеленський прокоментував обстріл Запоріжжя 7 листопада
Зеленський прокоментував обстріл Запоріжжя 7 листопада
Зеленський прокоментував обстріл Запоріжжя 7 листопада
Зеленський прокоментував обстріл Запоріжжя 7 листопада

Автор: 

Запорожье (2696) Зеленский Владимир (21085) обстрел (28239)


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Топ комментарии
+13
Краще розкажи де твої удари,де 1 млн дронів,де твої суперракети Паляниця та Маца? І скажи де твій дружок-слуга,ізраїльтянин Куницький?
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07.11.2024 16:56 Ответить
+9
Де удари у відповідь ? Непокаране зло буде постійно повертатись і знову вбивати. Єдине що може це зупинити- це удар у відповідь по містах нацистської россії. Лаптьожно-балалаєчні виродки повинні дохнути під руїнами своїх багатоквартирних домів. Дєрьмо россійського миру повинно прийти в кожну россійську квартиру. Тільки тоді в нас буде хоч якась безпека.
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07.11.2024 17:00 Ответить
+9
Паляниця зроблена в одному екземплярі. Після кожної подібної трагедії цей виставочний дрон будуть запускати по ТВ для заспокоєння лохів.
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07.11.2024 17:02 Ответить
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Краще розкажи де твої удари,де 1 млн дронів,де твої суперракети Паляниця та Маца? І скажи де твій дружок-слуга,ізраїльтянин Куницький?
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07.11.2024 16:56 Ответить
Паляниця зроблена в одному екземплярі. Після кожної подібної трагедії цей виставочний дрон будуть запускати по ТВ для заспокоєння лохів.
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07.11.2024 17:02 Ответить
невже не ясно що в ізгаілі сидить бо вони свого не видадуть навіть соплеменнику
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07.11.2024 17:11 Ответить
позваниваешь значит
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07.11.2024 17:00 Ответить
Де удари у відповідь ? Непокаране зло буде постійно повертатись і знову вбивати. Єдине що може це зупинити- це удар у відповідь по містах нацистської россії. Лаптьожно-балалаєчні виродки повинні дохнути під руїнами своїх багатоквартирних домів. Дєрьмо россійського миру повинно прийти в кожну россійську квартиру. Тільки тоді в нас буде хоч якась безпека.
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07.11.2024 17:00 Ответить
Удари у відповідь по житловим будинкам кацапів? А на Х? Щоб сприяти їхній пропаганді, та ще більше тих андрофагів пішло у армію?
Все, що є - по військовим цілям!
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07.11.2024 18:01 Ответить
зато зечму є про що ввечері гундосити
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07.11.2024 17:08 Ответить
Які дзвінки? Татаров туди їздить. д'єрмак теж нишком плани ЗСУ відвозить.
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07.11.2024 17:12 Ответить
Кожний такий удар це цвях тобі недомку який поліз в президенти що ти дурень але зараз твій буданов з ГУР повинен не розважаться з недоумком Гогі та твоею секретарщою Машою в будинку злодіїв яких ви не караете а берете з них ренту, а вичисляти адреси пілотів РФ і ******* по їх домівках і їх марусях дронами і вбивати їх по хатах як це робе ізраїль. А якщо не може то пішов ***** і ти разом з ним. Державою повинні керувати патріот і досвідчені люди а не клоун з згрею зрадників
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07.11.2024 17:36 Ответить
Вони всі обрані мудрим нарідом на останніх і найбільш демократичних виборах в Україні.
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07.11.2024 17:41 Ответить
Ну звісно ж, пересічних багато, їх вистачить надовго, поки зелене чмо корчить із себе дартаньяна.
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07.11.2024 17:47 Ответить
 
 