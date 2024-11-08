Росія накопичує ракети на аеродромах і може здійснити новий масований обстріл, - ЦПД

Ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко

"Кількість вже дозволяє здійснити обстріл, також готова і сама авіація. Відповідно, важливо бути готовими до цього", – написав Коваленко.

Так він прокоментував заяву російського пропагандиста про те, що нібито масованих атак Росії по Україні більше не буде. За словами пропагандиста, стратегічній авіації РФ нібито сказали "видихнути та розслабитися". Однак Коваленко закликав не вірити пропаганді Кремля.

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