Росія накопичує ракети на аеродромах і може здійснити новий масований обстріл, - ЦПД
Ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко
"Кількість вже дозволяє здійснити обстріл, також готова і сама авіація. Відповідно, важливо бути готовими до цього", – написав Коваленко.
Так він прокоментував заяву російського пропагандиста про те, що нібито масованих атак Росії по Україні більше не буде. За словами пропагандиста, стратегічній авіації РФ нібито сказали "видихнути та розслабитися". Однак Коваленко закликав не вірити пропаганді Кремля.
Топ коментарі
+22 Ksenia VB
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+17 Urs
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+11 Ukrainian Tarot
показати весь коментар08.11.2024 14:08 Відповісти Посилання
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Це тільки русня наші аеродроми на друзки може розносити.
Спасибі зєбілам за закриті ракетні програми.
До Луганска не достану, но по Ялте повожу
Га га
Дал Турчинов и Арсений вольницу наставнице.
Ну а путин в єто время поимел нас в з..здравницу
Га га
Знаєте що це ? Кварталівський гуморок, під оплески залу
"Затримано злочинну групу, яка під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК та СП вимагала у одеситів гроші. Підозрювані вистежували чоловіків призовного віку та, представляючись співробітниками поліції і ТЦК та СП, під приводом перевірки документів вимагали пред'являти військові посвідчення. У разі відмови, вони залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для вирішення цього питання. В одному з випадків підозрювані отримали від потерпілого 38 тис грн, в іншому - майже 39 тис гривень. Ділків затримано на «гарячому» під час вимагання та отримання 4000 грн і 3000 дол США від чергового потерпілого"
І "родзинка" - "До складу злочинної групи входили особи з кримінальним минулим, а також експравоохоронець, який теж мав проблеми із законом".
Виникає закономірне питання - скільки ще таких "груп оповіщення" працює по країні і хто їх покриває?
Кацапи поставили сітку...так...так сітку...дрон взірвався в півтора метра...і ніхєра не пробив .
У мене бракує матюків.
Я рік тому і півтора писав тут..про захист енергетики...отакими сітками.. А нафуя мене слухати ?
Краще звичайно ракєти багатотисячні запускати,ніж за пару сотень зварити сітку довкола енергетичних ресурсів.
А тут на тебе ...
Это именно то, что я и написал выше.
А тема не важна.
Я не собирался убеждать. Просто всегда считал, что если постоянно говорить "сахар" - во рту слаще не станет.
Син Трампа розмістив відео із Зеленським, зазначивши, що за 38 днів той втратить "свою грошову допомогу"