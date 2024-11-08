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Росія накопичує ракети на аеродромах і може здійснити новий масований обстріл, - ЦПД

ракети

Ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко

"Кількість вже дозволяє здійснити обстріл, також готова і сама авіація. Відповідно, важливо бути готовими до цього", – написав Коваленко.

Так він прокоментував заяву російського пропагандиста про те, що нібито масованих атак Росії по Україні більше не буде. За словами пропагандиста, стратегічній авіації РФ нібито сказали "видихнути та розслабитися". Однак Коваленко закликав не вірити пропаганді Кремля.

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Автор: 

обстріл (29596) ракети (4102) Центр протидії дезінформації (167)


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Топ коментарі
+22
Раздевайся Украина, я в тебя войска ввожу
До Луганска не достану, но по Ялте повожу
Га га
Дал Турчинов и Арсений вольницу наставнице.
Ну а путин в єто время поимел нас в з..здравницу
Га га

Знаєте що це ? Кварталівський гуморок, під оплески залу
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08.11.2024 14:09 Відповісти
+17
дрони летять, але дрон не є підходящою зброєю для ураження АБ. Щодо ракет, то не буду вам розказувати, де наші ракети.
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08.11.2024 14:09 Відповісти
+11
Що ж робити? Мабуть треба потужніше покидзіти на саміті миру чи хоча б в інтервю?
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08.11.2024 14:08 Відповісти
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Чому наші ракети чи дрони не летять по тих аеродромах?
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08.11.2024 13:59 Відповісти
дрони летять, але дрон не є підходящою зброєю для ураження АБ. Щодо ракет, то не буду вам розказувати, де наші ракети.
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08.11.2024 14:09 Відповісти
Знаємо - закриті ракетні програми, асфальт тощо. Але ж, ****, третій рік війни! Кацапи он налагодили виробництво шахедів, клепають ракети, накопичують, а у нас все не на часі
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08.11.2024 16:03 Відповісти
щодо дронів - не можу вам сказати, яку кількість "лютих", "бобрів", "мороків" та інших "паляниць" виробляється, скільки "Аеропракт" виробляє А-22 за місяць, бо мені ці цифри у папочці на стол не кладуть, також як і не доводять кількість дронів, які не змогли подолати дистанцію польоту до визначеної цілі. Також я не володію інформацією про надходження актуальної розвідуваної інформації про місцезнаходження оперативних складів "шахедів", готових до запуску. Тому нічого вам не можу заперечити. Звісно, якщо ви володієте такою інформацією, то можете оцінювати, чи на часі, чи ні, певні дії військових України.
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08.11.2024 16:25 Відповісти
Що це було?
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09.11.2024 00:04 Відповісти
це було тактовне пояснення Оксані, що ми всі перебуваємо у тумані війни, і багато чого не бачимо і не знаємо.
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09.11.2024 00:21 Відповісти
Напевно не на часі?
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08.11.2024 18:52 Відповісти
******* б, та не дозволять.
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08.11.2024 13:59 Відповісти
Хто недозволяє ******* грім-2, чи паляницю?
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08.11.2024 14:06 Відповісти
Є дрони, типу тих, що сьогодні до НПЗ долетіли, але зась.
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08.11.2024 14:12 Відповісти
Дрон для тих аеродромів як комаха. Стратегічний аеродром може бути востановлений у малий термін, навіть після влучання тактичною яз. А ви про дрон з 50 кг ....
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08.11.2024 14:29 Відповісти
Якби в сховище БК влучити.
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08.11.2024 14:30 Відповісти
Та , воно от так ось серед поля лежить🤣. Тре знати коли самі бомбардувальники заряджають бк, заправляють, то да, ае на такій відстані, хз коли той дрон долетить, чи зарано, чи запізно. Ракета бистрійше
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08.11.2024 14:45 Відповісти
Ну так, важка ціль.
Це тільки русня наші аеродроми на друзки може розносити.
Спасибі зєбілам за закриті ракетні програми.
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08.11.2024 14:52 Відповісти
Осколкового ********** масою 50 кг вистачить шоб десяток бомберів посікти, після чого вони будуть місяцями ремонтуватися! Про яку ЯЗ ти розповідаєш?
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08.11.2024 15:48 Відповісти
Грім-2 до енгельсу не долетить.
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08.11.2024 14:18 Відповісти
Не тільки ж з енгельсу злітали, ні? І хто вам казав шо не долетить? Треба було розвивати ракетне озброєння, а не асфальт.
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08.11.2024 14:30 Відповісти
але у той же час рашка відкрита до діалогу..., а після обстрілів стане ще відкритішою...
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08.11.2024 14:06 Відповісти
Що ж робити? Мабуть треба потужніше покидзіти на саміті миру чи хоча б в інтервю?
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08.11.2024 14:08 Відповісти
Раздевайся Украина, я в тебя войска ввожу
До Луганска не достану, но по Ялте повожу
Га га
Дал Турчинов и Арсений вольницу наставнице.
Ну а путин в єто время поимел нас в з..здравницу
Га га

Знаєте що це ? Кварталівський гуморок, під оплески залу
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08.11.2024 14:09 Відповісти
95те Зешобло і бидло яким то подобається.
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08.11.2024 14:18 Відповісти
Турчинов дал вам дуракам 10 лет для вооружения, 5 лет Порох вооружал, а следующие 5 лет зеленский разоружал
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08.11.2024 15:30 Відповісти
Та ви шо? Єтіть-калатіть. А люська абдрістовіч казала що у кацапів ракети скінчилися в минулому році.
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08.11.2024 14:09 Відповісти
2-3 роки тому скінчилися, якщо точно.
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08.11.2024 14:11 Відповісти
Трамп, де наші томагавки?
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08.11.2024 14:14 Відповісти
А що ж тим часом у нас?
"Затримано злочинну групу, яка під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК та СП вимагала у одеситів гроші. Підозрювані вистежували чоловіків призовного віку та, представляючись співробітниками поліції і ТЦК та СП, під приводом перевірки документів вимагали пред'являти військові посвідчення. У разі відмови, вони залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для вирішення цього питання. В одному з випадків підозрювані отримали від потерпілого 38 тис грн, в іншому - майже 39 тис гривень. Ділків затримано на «гарячому» під час вимагання та отримання 4000 грн і 3000 дол США від чергового потерпілого"
І "родзинка" - "До складу злочинної групи входили особи з кримінальним минулим, а також експравоохоронець, який теж мав проблеми із законом".
Виникає закономірне питання - скільки ще таких "груп оповіщення" працює по країні і хто їх покриває?
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08.11.2024 14:14 Відповісти
Они до зимы ракеты экономят, щас не имеет смысла обстреливать энергетику, эффект будет минимальный, а вот с начала или середины Декабря кацапы опять будут пытаться сделать нам блэкаут.
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08.11.2024 14:16 Відповісти
Які тут "може"?
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08.11.2024 14:18 Відповісти
Недавно був атакований нафтовий термінал на рашці оцими дронами паляницями.....І ШО ? А нічо !
Кацапи поставили сітку...так...так сітку...дрон взірвався в півтора метра...і ніхєра не пробив .
У мене бракує матюків.
Я рік тому і півтора писав тут..про захист енергетики...отакими сітками.. А нафуя мене слухати ?
Краще звичайно ракєти багатотисячні запускати,ніж за пару сотень зварити сітку довкола енергетичних ресурсів.
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08.11.2024 14:25 Відповісти
Ракеті та сітка що павутина. Проб'є навиліт.
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08.11.2024 14:27 Відповісти
мова йде про шахєди та дрони
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08.11.2024 14:32 Відповісти
У ішкаєда БЧ більша за наші "Бобри", йому не обов'язково вибухати просто на поверхні цілі. 20 метрів від неї - і вже значні пошкодження. Крім того, корпуси у них теж міцні та важкі, сітку прорвати можуть.
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08.11.2024 14:34 Відповісти
Замість ПОПЕРЕДЖУВАТИ ,покажіть як горять ці самі стратегічні бомбардувальники на аеродромах орди, що знаходяться в межах враження українських засобів.
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08.11.2024 14:34 Відповісти
Ну і де ''паляниці'' хрінпіду для упередженного обстрілу ? Напевне ''кухар'' криволапий, або язикатий.
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08.11.2024 14:37 Відповісти
А на випередження слабо вдарити....!!!!
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08.11.2024 16:54 Відповісти
Хутко.до трампуші з чолобитною:може ж врешті-решт дозвіл завізує на зустрічний запуск???(Боже ! Як вже набридло оце ЗЕ-лепухо+брехливе словоблуддя та лілі-путінського задобрювання витівками ЗЕ-оманців ! )
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08.11.2024 18:26 Відповісти
як ви кожноденні солов'їні промови найзеличнішого обізвали? Та якби не вибір 73% клінічних ідіотів ми б так вдало б не поржали із шашликами на асфальті... Зебіли АУ_У!! лідора ОПають.
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09.11.2024 11:12 Відповісти
Только вчера, мне один в комментах доказывал, что у русских всё плохо и конкретно плохо с ракетами.
А тут на тебе ...
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08.11.2024 19:36 Відповісти
я тобі вірю, оскільки ти прикріпив посилання для підтвердження слів цього аналітика та кацапів назвав **********.
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09.11.2024 11:18 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3518889/55173162-0ff8-435c-8054-b801437f50cc
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09.11.2024 16:29 Відповісти
спробуйте самі перечитати той діалог, стверджувального вами там не знайшов, звісно, якщо не трактувати на власний манер репліку: "Третя проблема - колапс російської економіки." Але ж тема дискусії там інша була, тому не переконали.
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09.11.2024 17:11 Відповісти
Он пишет, что оакет нет, иначе бы уже запустил, да вообще всё плохо.
Это именно то, что я и написал выше.
А тема не важна.
Я не собирался убеждать. Просто всегда считал, что если постоянно говорить "сахар" - во рту слаще не станет.
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09.11.2024 19:13 Відповісти
намагався бути об'єктивним, як саме сприйняв так вам і відписав.
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09.11.2024 19:17 Відповісти
Нахрена нам ця інформація? Ми ж, народ, не можемо вплинути на дії кацапії. Краще скажіть чі знає про це зелень?
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09.11.2024 18:28 Відповісти
Нехай Трамп домовляється. Він знає свою справу
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10.11.2024 16:23 Відповісти
https://gordonua.com/ukr/news/politics.html Політика

Син Трампа розмістив відео із Зеленським, зазначивши, що за 38 днів той втратить "свою грошову допомогу"
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10.11.2024 19:30 Відповісти
 
 