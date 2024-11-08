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Окупанти вдарили балістикою по критичній інфраструктурі Сумської громади: Поранено трьох працівників підприємства (оновлено)

Окупанти атакували балістикою Сумську громаду

Російські війська завдали ракетного удару по Сумській громаді, атакувавши критичну інфраструктуру.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 8 листопада ворог наніс ракетний удар (балістика) по критичній інфраструктурі Сумської громади", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

"Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликали в ОВА.

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Оновлена інформація 

Як пізніше розповіли в Сумській обласній прокуратурі, 8 листопада 2024 року близько 17:06 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств у м. Суми.

Унаслідок атаки ворога двоє працівників зазнали поранень. Крім того, пошкоджено майно підприємства.

Оновлення на 20.04

"Кількість поранених через ракетний удар по підприємству в Сумах зросла до трьох - це 36-річна жінка та два чоловіки, яким по 40 років", - повідомили в ОВА.

Автор: 

обстріл (29596) Суми (940) балістичні ракети (455)


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Топ коментарі
+8
Чесно кажучи, наприклад, мені байдуже як буде називатися те визначене кацапське місто. Головне щоб ми мали чим по ньому бити. Тож це має бути якесь найближче до нас. Щоб навіть доставати чимось на кшталт КАБів чи навіть артилерією. Я до того, що це мають бути наші власні засоби і ми не мали б звертатись до ,,високого,, дозволу з Вашингтонського чи Берлінського ,,обкомів,,. І рівняти під ноль. Якщо попадем у школу чи лікарню, то включати відмазку відповідно до кацапської - тонеми, настамнестояло і подібні. Нам недостає наглості. Дуже потрібної зараз наглості.
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08.11.2024 20:07 Відповісти
+6
Суми не пропустили кацапський наступ. Це викликало люту ненависть на пропагандистських каналах і заклики знищити Суми дотла. Ми маємо призначити якесь кацапське місто "козлом відпущення " за Суми. Кожний постріл по Сумах має відгукуватися аналогічним ударами по цьому місту. Це місто вже нам винне десяток масованих ударів! Кацапи ще про це не знають, але мають дізнатися. Врешті кацапи мають отримати хоч одне місто стерте дотла разом з мешканцями.
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08.11.2024 18:40 Відповісти
+4
Ракетний удар - удар ракетами, а не балістикою.
Так само як і авіаналіт - не удар аеродинамікою!
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08.11.2024 18:27 Відповісти
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так, прилетіло, куди - не знаю....
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08.11.2024 18:13 Відповісти
Секрет полішинеля.'
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08.11.2024 18:23 Відповісти
Можливо, але досі не знаю - куди точно. Можливо Ви в курсі - повідомте.
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08.11.2024 21:11 Відповісти
Ракетний удар - удар ракетами, а не балістикою.
Так само як і авіаналіт - не удар аеродинамікою!
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08.11.2024 18:27 Відповісти
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08.11.2024 20:47 Відповісти
Суми не пропустили кацапський наступ. Це викликало люту ненависть на пропагандистських каналах і заклики знищити Суми дотла. Ми маємо призначити якесь кацапське місто "козлом відпущення " за Суми. Кожний постріл по Сумах має відгукуватися аналогічним ударами по цьому місту. Це місто вже нам винне десяток масованих ударів! Кацапи ще про це не знають, але мають дізнатися. Врешті кацапи мають отримати хоч одне місто стерте дотла разом з мешканцями.
показати весь коментар
08.11.2024 18:40 Відповісти
Чесно кажучи, наприклад, мені байдуже як буде називатися те визначене кацапське місто. Головне щоб ми мали чим по ньому бити. Тож це має бути якесь найближче до нас. Щоб навіть доставати чимось на кшталт КАБів чи навіть артилерією. Я до того, що це мають бути наші власні засоби і ми не мали б звертатись до ,,високого,, дозволу з Вашингтонського чи Берлінського ,,обкомів,,. І рівняти під ноль. Якщо попадем у школу чи лікарню, то включати відмазку відповідно до кацапської - тонеми, настамнестояло і подібні. Нам недостає наглості. Дуже потрібної зараз наглості.
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08.11.2024 20:07 Відповісти
Это как у Харьковчан *************! Тоже хотелось и сегодня особо. Но не вышло. Просто лупить по жилью вроде не по божески всё таки. А твари запросто делают. Ну вот как?
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08.11.2024 20:11 Відповісти
Там оружия валом и бк ещё больше. Конечно согласен что правильно делают. Но главное там иное. Евреи, израильтяне нация! Один за всех, все за одного. 8октября 23 г со всех концов мира прилетали за свой счёт евреи из других стран, где живут, защищать историческую родину. Ну а куда и в какую сторону у нас летели, плыли, лесом и степями пёрли.... Так и живём.
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08.11.2024 20:28 Відповісти
Порівнювати Ізраїль з Україною абсолютно не коректно. І війни у нас теж абсолютно різні.
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08.11.2024 20:32 Відповісти
Куди дістають, туді і б'ють. Бо за логікою пропаганди вони мали б бити "біньдєравцєв" на Заході України. Але шанси влучити в умовне Мукачево дуже малі, якось так
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08.11.2024 20:20 Відповісти
Теж тільки но Іскандер прилетів. Гупнуло добре, але як по мені, десь далеко. Пишуть, що передмістя; так я теж живу в передмісті і саме по траверзі з криму.
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08.11.2024 19:57 Відповісти
Як шо не в цю ніч, або з суботи на неділю або у ніч з неділі на понеділое, треба очикувать дуже масованого повітряного нальоту і шахедами і крилатими і балістікою. Температура іде до низу, запас ракет накопичен. Стратегічну авіацію касаби подшаманіли. Вибори у США позаду. Бідон вже майже нихто та дозволу на дальні вдари по касабам не надаст, Труп ще нихто, майже.
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08.11.2024 20:34 Відповісти
Гадаю масований удар буде, але пізніше. Коли температура достатньо знизиться - десь до -10
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09.11.2024 07:51 Відповісти
Добре сидіти на Заподній,або з- за кордону і філосовствувати куди треба бити,кого треба знищити
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10.11.2024 11:43 Відповісти
А досі не доходе,що чим ми більше стріляємо в бік Росії ,то більше вони стріляють по нам,і доки це буде ,люди гинуть
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10.11.2024 11:48 Відповісти
 
 