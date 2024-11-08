Окупанти вдарили балістикою по критичній інфраструктурі Сумської громади: Поранено трьох працівників підприємства (оновлено)
Російські війська завдали ракетного удару по Сумській громаді, атакувавши критичну інфраструктуру.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 8 листопада ворог наніс ракетний удар (балістика) по критичній інфраструктурі Сумської громади", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.
"Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликали в ОВА.
Оновлена інформація
Як пізніше розповіли в Сумській обласній прокуратурі, 8 листопада 2024 року близько 17:06 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств у м. Суми.
Унаслідок атаки ворога двоє працівників зазнали поранень. Крім того, пошкоджено майно підприємства.
Оновлення на 20.04
"Кількість поранених через ракетний удар по підприємству в Сумах зросла до трьох - це 36-річна жінка та два чоловіки, яким по 40 років", - повідомили в ОВА.
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