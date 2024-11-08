Армія РФ завдала авіаударів по Краснопільській громаді на Сумщині: поранено жінку, є руйнування. ФОТОрепортаж
Увечері 8 листопада російські війська з ворожої авіації завдали ударів по Краснопільській громаді Сумської області.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"Ворожа авіація завдала ударів по Краснопільській громаді на Сумщині Значно пошкоджені та зруйновані оселі мирних громадян, навчальний заклад, а також цивільні автомобілі", - ідеться в повідомленні.
Рятувальники деблокували жінку, яка перебувала під завалами зруйнованої оселі. Травмовану передали медикам, її життя врятовано. Всю територію обстежено.
Нагадаємо, сьогодні також близько 17:06 окупанти вдарили балістикою по критичній інфраструктурі Сумської громади: Поранено трьох працівників підприємства
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