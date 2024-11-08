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Армія РФ завдала авіаударів по Краснопільській громаді на Сумщині: поранено жінку, є руйнування. ФОТОрепортаж

Увечері 8 листопада російські війська з ворожої авіації завдали ударів по Краснопільській громаді Сумської області.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожа авіація завдала ударів по Краснопільській громаді на Сумщині Значно пошкоджені та зруйновані оселі мирних громадян, навчальний заклад, а також цивільні автомобілі", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: Наслідки обстрілів Сумщини: Пошкоджено навчальний заклад та будинки, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Рятувальники деблокували жінку, яка перебувала під завалами зруйнованої оселі. Травмовану передали медикам, її життя врятовано. Всю територію обстежено.

Авіаудар по Сумщині 8 листопада
Авіаудар по Сумщині 8 листопада
Авіаудар по Сумщині 8 листопада

Нагадаємо, сьогодні також близько 17:06 окупанти вдарили балістикою по критичній інфраструктурі Сумської громади: Поранено трьох працівників підприємства

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обстріл (29612) Сумська область (3973)


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