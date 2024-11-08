Армія РФ завдала авіаударів по Краснопільській громаді на Сумщині: поранено жінку, є руйнування. ФОТОрепортаж

Увечері 8 листопада російські війська з ворожої авіації завдали ударів по Краснопільській громаді Сумської області.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожа авіація завдала ударів по Краснопільській громаді на Сумщині Значно пошкоджені та зруйновані оселі мирних громадян, навчальний заклад, а також цивільні автомобілі", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: Наслідки обстрілів Сумщини: Пошкоджено навчальний заклад та будинки, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Рятувальники деблокували жінку, яка перебувала під завалами зруйнованої оселі. Травмовану передали медикам, її життя врятовано. Всю територію обстежено.







Нагадаємо, сьогодні також близько 17:06 окупанти вдарили балістикою по критичній інфраструктурі Сумської громади: Поранено трьох працівників підприємства